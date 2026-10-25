Xệ Xệ - Em bé Chất được gia đình đưa ra tận sân bay đón chú G-Dragon, nhưng màn "đu idol" lại bùng nổ tranh cãi trên MXH

Sức nóng của concert BigBang tại Việt Nam khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi phấn khích. Không chỉ có các fan lâu năm, hành trình đu idol lần này còn có sự góp mặt của những người hâm mộ nhí vô cùng đáng yêu, trong đó có bé Xệ Xệ - em bé Chất được nhiều người yêu mến.

Bé Xệ Xệ - mới 8 tuổi cũng đu idol theo cách riêng, màn lên đồ đúng chuẩn "Em bé Chất"

Dù chưa đủ tuổi để tham gia concert, bé Xệ Xệ vẫn có cách riêng để hòa mình vào không khí cuồng nhiệt chào đón thần tượng. Cậu bé được gia đình đưa ra sân bay, diện trang phục cực chất, sẵn sàng hòa cùng dòng người hâm mộ mong ngóng sự xuất hiện của chú G-Dragon.

Đáng chú ý, gia đình bé còn khiến nhiều người bất ngờ khi chơi lớn, dán kín hình ảnh BigBang và G-Dragon lên chiếc xe của mình. Theo chia sẻ, đây chính là món quà sinh nhật tuổi lên 8 mà gia đình muốn dành tặng bé Xệ Xệ, một món quà không chỉ độc đáo mà còn chứa đựng những kỷ niệm đáng nhớ.

Dù chỉ được nhìn thấy thần tượng từ xa, niềm vui của cậu bé vẫn khiến nhiều người xúc động. Trên kênh TikToker Xệ Xệ - Em Bé Chất có chia sẻ lại khoảnh khắc này:"Mặc dù đứng từ xa nhưng em vẫn rất vui và hạnh phúc khi nhìn thấy chú G-Dragon ở ngay trước mắt. Và cũng tình cờ trên đường về em gặp đoàn xe của chú và vẫy tay chào ngay cạnh xe chú nữa, sau đó em cũng được hộ tống chú về khách sạn luôn".

Trong clip, khi được hỏi về cảm xúc của mình, bé Xệ Xệ cũng hồn nhiên bày tỏ: "Con cảm thấy hạnh phúc vì được nhìn thấy chú GD, con chưa bao giờ được gặp chú và con chỉ xem chú trên ti vi thôi. Con nhìn được từ xa".

Trên kênh TikTok của bé Xệ Xệ cũng chia sẻ hình ảnh căn phòng của cậu bé đã ngập tràn ảnh của chú G-Dragon từ 2 năm trước. "Em bé đã bắt đầu trang trí phòng học của mình cách đây 2 năm, mỗi năm lại thêm một vài ảnh và một số trang phục phụ kiện giống chú G-Dragon, đến nay thì căn phòng cũng đã kín hình ảnh của chú rồi ạ.

Ước mơ của em khi "8 tuổi" là mong muốn được gặp idol của mình để cảm ơn chú vì chú là người truyền cảm hứng giúp em tự tin hơn trên sân khấu và có niềm tin hơn khi theo đuổi đam mê nghệ thuật".

Câu chuyện của bé Xệ Xệ nhanh chóng mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Không cần được đứng ở vị trí gần nhất hay trực tiếp tham gia concert, chỉ một khoảnh khắc nhìn thấy thần tượng ngoài đời cũng đủ khiến cậu bé hạnh phúc.

Màn đu idol của bé Xệ Xệ bùng nổ tranh cãi trên MXH: Người bênh vực, người cho rằng gia đình đeo bám idol

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho món quà sinh nhật đặc biệt của gia đình và ê-kip của bé Xệ Xệ, màn đu idol lần này cũng làm dấy lên không ít tranh luận trên mạng xã hội.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc đầu tư trang phục, trang trí xe bằng hình ảnh BigBang và G-Dragon, rồi ghi lại toàn bộ hành trình đón idol có phần giống một cách thu hút câu view và thu hút tương tác.

Đặc biệt, chi tiết bé chia sẻ việc gặp đoàn xe của G-Dragon trên đường về và đi theo đoàn xe đến khách sạn khiến một số người đặt câu hỏi về cách thể hiện tình cảm với thần tượng.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng một em bé mới 8 tuổi có thể chưa thực sự hiểu rõ về BigBang hay G-Dragon, và niềm yêu thích này phần nào chịu ảnh hưởng từ người lớn trong gia đình.

Ở chiều ngược lại, không ít người cho rằng những phản ứng trên có phần khắt khe với bé Xệ Xệ. Theo quan điểm này, trong những dịp thần tượng nổi tiếng xuất hiện, việc đông đảo người hâm mộ tập trung tại sân bay, chờ đón và di chuyển theo lịch trình công khai của idol vốn không phải chuyện hiếm. Bé Xệ Xệ cũng chỉ là một trong số rất nhiều người có mặt hôm đó, nên đừng chỉ tập trung nói trường hợp của bé.

Thực tế, câu chuyện có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau. Trong khi một bên quan tâm đến cách người lớn xây dựng hình ảnh cho trẻ trên mạng xã hội, bên còn lại muốn dành cho bé sự thoải mái khi tận hưởng niềm vui được gặp thần tượng.

Có lẽ, điều đáng chú ý hơn cả không nằm ở việc bé Xệ Xệ có đủ hiểu biết về idol hay không, mà là cách gia đình cân bằng giữa niềm vui của con trẻ, việc chia sẻ trên mạng xã hội và sự tôn trọng không gian riêng tư của thần tượng.