Hội mẹ bỉm được ngày "trốn con" đi đu idol: Mẹ 2 con, mẹ 6 con... đến mẹ bỉm vừa sinh con được 6 tháng vẫn lên đồ quẩy "bung nóc"

Hai ngày cuối tuần, hội mẹ bỉm lại khiến dân tình thích thú khi sẵn sàng gác lại công việc, con cái để lên đồ, chuẩn bị tinh thần đi đu concert BigBang. Ai bảo làm mẹ rồi là phải tạm biệt đam mê, bởi các chị em vẫn có thể vừa chăm lo cho gia đình, vừa cháy hết mình với thần tượng sau bao năm chờ đợi!

Mẹ bỉm 2 con - MC Ngô Mai Phương

Mẹ bỉm 2 con - MC Ngô Mai Phương đã tranh thủ make up và lên đồ thật sớm: Áo cổ yếm, chân váy ngắn, lên đồ nhìn đúng chuẩn fangirl chính hiệu để đu idol. Đây là lần thứ 2 cô đu idol G-Dragon.

Tháng 11 năm ngoái, mẹ bỉm cũng hóa thân thành cô nàng tuổi teen. "trốn con" để đu concert bằng được. So với năm ngoái, thì năm nay nữ MC có màn biến hình nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên đam mê của mẹ bỉm tuổi U30 thì vẫn luôn cháy bỏng.

Hai bà mẹ 2 con Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn

Hai bà mẹ 2 con Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn cũng tranh thù đu idol bằng được. Đàm Thu Trang chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh đi đu idol cùng bạn thân kèm câu status: "Xin phép chồng con đi thăm mấy ông anh họ ở Hàn về". Ngay lập tức "đại gia phố núi" Cường Đô La cũng vào bình luận ảnh của bà xã: "Con ba ba chăm rồi, xoã tới luôn đi vợ iu ơi".

Tháng 11 năm ngoái, bà xã của Cường Đô La cũng góp mặt trong dàn hot mom "thoát vai" một tối để đi đu concert G-Dragon. Mẹ bỉm 2 con chọn outfit đơn giản nhưng khác biệt, vừa thoải mái để cháy cùng âm nhạc, vừa toát lên nét sang trọng mà chất chơi của mẹ bỉm nhà hào môn.

Mẹ bỉm Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Đúng là mẹ một con trông mòn con mắt. Chế Nguyễn Quỳnh Châu vừa sinh con vào tháng 4/2026, đến tháng 10/2026 đã khiến hội chị em trầm trồ khi lên đồ đi concert BigBang với áo lệch vai khoe nét quyến rũ, kết hợp quần shorts năng động, trẻ trung.

Đặc biệt, lần này nàng hậu còn có ông xã tháp tùng, vừa được dịp cháy hết mình cùng thần tượng, vừa có người đồng hành cực tình cảm trong chuyến đi đu idol lần này.

Mẹ 2 con - diễn viên Lưu Đê Ly

Không thể tin nổi đây là mẹ 2 con, Lưu Đê Ly cùng ông xã quẩy bung nóc tại concert BigBang. Mẹ 2 con lên đồ cực cháy, với màn đu idol không hề kém cạnh các teengirl. Cô chia sẻ: "Bà thím U40 nay đc trở về với thanh xuân một lần nữa… muốn hétt lên".

Lưu Đê Ly cũng không quên nhắn gửi ông xã: "Cảm ơn anh chồng vì là non-fan nhưng cũng rất tâm huyết mua vé cho vợ rồi đưa vợ đi đu idol và ngồi nghe suốt 3 tiếng đồng hồ dù không hát được 1 câu nào. Sự chiều chuộng bằng cả tấm lòng thần thiếp xin đc ghi nhận".

Mẹ 6 con Hằng Túi

Dù lịch chăm con luôn kín mít, hotmom Hằng Túi vẫn quyết tâm "bung xõa" với concert BigBang. Đây cũng là lần thứ 2 cô đu idol G-Dragon.

Tháng 11 năm ngoái, mẹ 6 con còn đầu tư hẳn áo phông biểu tượng của G-Dragon, mang theo nguyên tâm hồn fangirl tuổi 18 để cháy hết mình - chứng minh mẹ 6 con vẫn có thể vừa chăm con hết mình, vừa "đu idol" cực cháy.

Hóa ra, làm mẹ không có nghĩa là phải gác lại những niềm vui riêng, bởi các mẹ bỉm vẫn có thể chăm con thật tốt, chăm chút cho bản thân và hết mình với đam mê.

Nhìn hội chị em rủ nhau đi đu idol mới thấy, thanh xuân đôi khi chỉ đơn giản là được sống với điều mình yêu thích, dù đã làm mẹ. Thậm chí vừa sinh con 6 tháng như Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng không thể cưỡng lại với đam mê và thanh xuân một thời gắn liền với BigBang.