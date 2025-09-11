Gần 10 triệu người ngồi xem em bé mukbang ngon lành hết bát cháo vừa to vừa đầy

Trên TikTok, một đoạn clip đang được lan truyền mạnh mẽ ghi lại cảnh một bé gái chừng 1 tuổi ngồi ngay ngắn trên ghế để mẹ đút cháo. Suốt quá trình ăn hết bát cháo to, bé tập trung tuyệt đối, liên tục ngửa cổ, há miệng đón từng thìa cháo và nuốt ngon lành. Điều đáng chú ý là bé giữ nguyên tư thế, không hề mè nheo, làm nũng hay phân tâm nhìn quanh.

Đoạn video dài 34 giây với dòng chú thích giản dị: “Ăn ngon ngủ ngoan là thấy vui trong lòng” đã nhanh chóng gây sốt, thu hút tới 9,8 triệu lượt xem, 321 nghìn lượt yêu thích, 10 nghìn lượt chia sẻ và hơn 9,2 nghìn bình luận từ cộng đồng mạng.

Nguồn: anhanh910

Em bé trộm vía rất bụ bẫm và háu ăn, mẹ cứ bón liền tù tì không ngừng nghỉ và không thấy bé có bất kỳ biểu hiện nào không hợp tác. Rất nhiều mẹ bỉm đang nuôi con nhỏ vội vàng vào xin vía.

Mẹ nào mà không muốn em bé nhà mình hay ăn chóng lớn cơ chứ, chính vì thế những clip em bé mukbang như thế này thường thu hút rất nhiều lượt xem vì mang đến năng lượng chữa lành vô cùng.

Tuy nhiên, 1 số bình luận cũng nhắc nhở mẹ bé không nên thổi/nếm thìa cho bé ăn để đảm bảo vệ sinh vì sức đề kháng của các bạn nhỏ này còn rất non nớt. Thay vì thổi/nếm thìa, mẹ nên chuẩn bị thêm 1 bát sạch sẽ xúc bớt cháo sang cho nhanh nguôi vì bạn nhỏ này có nom có vẻ như không chịu nổi nếu xúc chậm đâu.

Bên cạnh đó, nếu các mẹ có con nhỏ không mấy vui vẻ hợp tác cùng mẹ trong bữa ăn, có thể thử áp dụng những cách này xem sao!

Để con ăn ngon miệng hơn, bố mẹ có thể áp dụng một số cách khoa học và nhẹ nhàng, vừa tạo niềm vui trong bữa ăn vừa giúp con hấp thụ tốt hơn.

1. Tạo không khí vui vẻ khi ăn

Cho con ngồi ăn đúng chỗ, tránh vừa ăn vừa xem TV, điện thoại.

Bố mẹ có thể trò chuyện nhẹ nhàng, khen ngợi khi con ăn ngoan, tạo tâm lý tích cực.

2. Đa dạng và trình bày món ăn hấp dẫn

Thay đổi cách chế biến để tránh sự nhàm chán: hấp, luộc, nướng, xào…

Trang trí món ăn đẹp mắt, nhiều màu sắc từ rau củ tự nhiên để kích thích thị giác.

3. Tôn trọng nhu cầu của con

Không ép buộc, dọa nạt hay kéo dài bữa ăn quá lâu.

Để con được lựa chọn giữa một số món phù hợp, từ đó tăng sự chủ động và hứng thú.

4. Thiết lập giờ ăn cố định

Cho con ăn đúng bữa, hạn chế ăn vặt linh tinh trước giờ ăn chính để bé có cảm giác đói tự nhiên.

5. Bổ sung vi chất cần thiết

Những chất như kẽm, sắt, vitamin nhóm B, lysine tự nhiên trong thực phẩm… có vai trò kích thích vị giác, hỗ trợ tiêu hóa và giúp trẻ ăn ngon miệng hơn.

Có thể bổ sung từ thực phẩm hoặc theo tư vấn của bác sĩ nếu trẻ thiếu hụt.

6. Cho con tham gia chuẩn bị bữa ăn

Với trẻ lớn hơn, bố mẹ có thể cho con phụ việc đơn giản như rửa rau, bày bàn… để con cảm thấy hứng thú hơn khi thưởng thức món mình cùng làm.

Quan trọng nhất là sự kiên nhẫn và tinh tế của bố mẹ. Một bữa ăn vui vẻ, nhẹ nhàng sẽ giúp con cảm thấy ăn uống là niềm vui chứ không phải nghĩa vụ.