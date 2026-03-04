Gái xinh hot nhất show hẹn hò lên tiếng sau màn phanh phui "nát mặt" cả dàn mỹ nữ

Với sức hút bùng nổ của mùa 5, nhan sắc của dàn cast nữ Single's Inferno (Địa Ngục Độc Thân) thời gian qua đã trở thành chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội quốc tế. Những hình ảnh quá khứ liên tục bị đào lại, đặt lên bàn cân so sánh, kéo theo hàng loạt nghi vấn xoay quanh chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.

Giữa lúc đó, trong một vlog mới đăng tải trên YouTube cá nhân, Kim Min Gee - nữ vận động viên điền kinh được mệnh danh là "Karina đường chạy" đã trực tiếp lên tiếng. Sau khi chương trình kết thúc, Kim Min Gee cũng đang là người sở hữu lượng follower khủng nhất dàn cast, trong video mang format hỏi đáp trên YouTube cá nhân, cô cho biết trước đó mình mở mục Ask Me Anything trên Instagram và nhận về vô số câu hỏi, trong đó không ít thắc mắc liên quan đến ngoại hình.

Trong show, nữ vận động viên là thí sinh nữ tạo được ấn tượng với nhan sắc như một idol (Ảnh chụp màn hình).

Khi một người hỏi thẳng: "Mình không có ý xấu, nhưng trên Reels gần đây có các video nói về chuyện cậu phẫu thuật thẩm mỹ. Cậu có làm gì không?", Kim Min Gee đáp lại một cách tinh nghịch: "Mình không nghĩ là hoàn toàn không có ý xấu đâu nhé, cũng có một chút đó." Tuy nhiên sau đó, cô khẳng định mình chưa hề dao kéo. Min Gee giải thích: Thời điểm mới niềng răng, phần miệng có thể bị nhô ra khiến gương mặt trông khác lạ. Những bức ảnh cũ gây tranh cãi mà cư dân mạng đã lan truyền cũng khiến chính cô giật mình vì thấy bản thân thật... kỳ lạ.

Dẫu vậy, người đẹp thẳng thắn thừa nhận có tiêm filler ở mũi và trán, đồng thời cho biết cô sẵn sàng chia sẻ cụ thể về các liệu trình mình từng thực hiện. Bản thân Kim Min Gee chia sẻ, cô cũng chỉ mới bắt đầu tìm hiểu các phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn trong thời gian gần đây, cô cũng không ngờ rằng chỉ niềng răng cùng một chút filler lại có thể tạo ra thay đổi rõ rệt đến vậy: "Ngay cả mình cũng không nghĩ là mình lại xinh ra thế này".

Kim Min Gee phủ nhận thẩm mỹ mà chỉ niềng răng và tiêm filler (Ảnh chụp màn hình).

Không chỉ Kim Min Gee, những cô gái còn lại của mùa 5 cũng trở thành chủ đề phân tích của các chuyên gia thẩm mỹ làm sáng tạo nội dung trên MXH trong đó có bác sĩ thẩm mỹ Charles Sung-Chull Lee. Vị bác sĩ có hơn 20 năm kinh nghiệm tại Beverly Hills gần đây đã đăng tải video đánh giá ngoại hình một số thí sinh dưới góc nhìn chuyên môn. Dù nhấn mạnh đây chỉ là quan điểm cá nhân dựa trên quan sát hình ảnh, các video của ông vẫn nhanh chóng thu hút hơn 5 triệu lượt xem.

Nhận định phẫu thuật thẩm mỹ của dàn cast nữ Địa Ngục Độc Thân mùa 5 từ một bác sĩ có kinh nghiệm gần đây đang được chú ý.

Theo nhận định của bác sĩ thẩm mỹ này, Kim Min Gee có dấu hiệu nâng mũi, có thể từng cắt mí, làm răng sứ và thậm chí can thiệp vùng cằm như độn cằm hoặc phẫu thuật V-line. Park Hee Sun được cho là đã nâng mũi, có thể cắt mí, làm răng sứ và làm đầy trán. Ham Ye Jin bị nghi đã nâng mũi, tiêm filler môi, mở rộng khóe mắt, cắt mí hai mí và làm đầy bọng mắt dưới. Lee Ha Eun cũng được nhận định có thể đã nâng mũi và can thiệp vùng mắt tương tự. Trong khi đó, Lee Joo Young được đánh giá là sở hữu gương mặt khá tự nhiên, có thể chỉ cắt mí nhẹ và tiêm filler ở môi, sống mũi hoặc bọng mắt dưới. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét cô có nét giống nữ diễn viên Moon Ga Young.

Kim Min Gee

Park Hee Sun

Ham Ye Jin

Lee Ha Eun

Lee Joo Young

Kim Go Eun được khen có đường viền V-line sắc nét, sống mũi cao thanh tú dù vẫn có chi tiết gồ nhẹ tạo cảm giác tự nhiên, bác sĩ cho rằng khả năng cao cô đã nâng mũi và làm V-line. Với Choi Mina Sue, sự thay đổi ở sống mũi, cằm và vùng mắt được nhận định là khá rõ ràng so với trước, dù tổng thể vẫn giữ được vẻ hài hòa.

Kim Go Eun

Choi Mina Sue

Dù đúng sai thế nào, không thể phủ nhận rằng visual ấn tượng và đa dạng của dàn cast nữ chính là một trong những yếu tố khiến Địa Ngục Độc Thân mùa 5 trở thành hiện tượng. Câu chuyện tình cảm kịch tính có thể là "món chính", nhưng nhan sắc cùng những tranh luận xoay quanh tiêu chuẩn cái đẹp hiện đại mới là thứ giúp chương trình duy trì sức nóng sau khi kết thúc.