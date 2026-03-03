Liên quan đến quyết định thu hồi 291 loại mỹ phẩm của Bộ Y tế vào ngày 3/3 do chứa Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane - hai chất vừa được Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN cập nhật vào danh sách thành phần cấm, thông tin này ngay lập tức gây xôn xao thị trường làm đẹp. Danh sách sản phẩm bị thu hồi có sự xuất hiện của nhiều thương hiệu quen thuộc trong và ngoài nước, khiến thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, đi kèm là một số hình ảnh và nội dung chưa chính xác, khiến không ít người tiêu dùng hoang mang khi sản phẩm mình đang sử dụng cũng bị điểm tên.

Đối với Merzy - thương hiệu mỹ phẩm trang điểm bình dân nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, hai dòng sản phẩm bị nhận quyết định thu hồi là son môi Merzy The First Velvet Tint V6 (giai đoạn công bố 2022-2024) và Merzy The Heritage Velvet Tint (2021). Chiều cùng ngày, thương hiệu mỹ phẩm Merzy bất ngờ đăng tải thông báo đính chính trên fanpage chính thức, làm rõ việc hình ảnh sản phẩm của hãng bị sử dụng sai trong một số bài đăng đang có lượng tương tác lớn.

Cụ thể, Merzy cho biết một số bài viết đang dùng hình ảnh của dòng Merzy Puffer Velvet Tint ra mắt năm 2025 khi đề cập đến thông tin liên quan đến Merzy The First Velvet Tint V6. Thương hiệu khẳng định đây là sự nhầm lẫn, bởi hình ảnh đang lan truyền hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm Merzy The First Velvet Tint V6 (giai đoạn công bố 2022-2024) hay Merzy The Heritage Velvet Tint (2021) - đều đã được hãng ngừng kinh doanh từ ngày 24/11/2024.

Với dòng Merzy The First Velvet Tint V6 có số công bố giai đoạn 2022-2024, Merzy nhấn mạnh thành phần liên quan từng được phép sử dụng hợp pháp tại thời điểm sản xuất và lưu hành. Ngay khi có cập nhật quy định mới từ cơ quan quản lý, hãng đã chủ động ngừng phân phối các sản phẩm thuộc danh mục điều chỉnh trước khi quy định chính thức có hiệu lực; đồng thời tổ chức thu hồi nội bộ, kiểm soát hàng tồn kho theo đúng quy định về quản lý mỹ phẩm và bảo vệ môi trường.

Song song đó, Merzy cho biết đã nghiên cứu, phát triển công thức mới đáp ứng đầy đủ quy định hiện hành và thực hiện công bố sản phẩm theo đúng trình tự pháp lý. Các sản phẩm Merzy hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam đều có thành phần tuân thủ quy định mới và sở hữu số công bố còn hiệu lực. Thương hiệu khẳng định luôn đặt sự an toàn và quyền lợi người tiêu dùng lên hàng đầu, cam kết minh bạch thông tin và cập nhật kịp thời theo quy định của cơ quan chức năng. Merzy cũng cho biết sẽ tiếp tục đăng tải thông tin chính thức và thông cáo báo chí thông qua các kênh truyền thông của mình để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Sau thông báo đính chính từ Merzy Việt Nam, phần bình luận dưới bài đăng vẫn ghi nhận một bộ phận khách hàng bày tỏ sự lấn cấn và hoang mang. Nguyên nhân đến từ ảnh chụp quyết định thu hồi với nhiều thông tin chuyên môn, số hiệu và thuật ngữ pháp lý khá "rối mắt", khiến không ít người đặt câu hỏi: "Các sản phẩm này Merzy giải thích sao vậy? Có phải là sản phẩm của Merzy không?" hay "Những sản phẩm Merzy khác thì sao, sao không đưa hình ảnh luôn?"

Trước những thắc mắc này, cần làm rõ rằng trong danh mục công bố của Cục Quản lý Dược, thương hiệu Merzy có 6 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm bị đình chỉ. Tuy nhiên, con số "6" này không đồng nghĩa với 6 sản phẩm Merzy khác nhau đang lưu hành trên thị trường.

6 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm của Merzy bị đình chỉ.

Cụ thể, 5 số tiếp nhận nói trên chỉ liên quan đến 2 dòng sản phẩm đã được nhắc đến trong thông báo của hãng. Trong đó, 1 số tiếp nhận thuộc về Merzy The Heritage Velvet Tint (ra mắt năm 2021 và đã ngừng kinh doanh từ 24/11/2024). 5 số tiếp nhận còn lại thuộc về dòng Merzy The First Velvet Tint V6, tương ứng với các lô hàng được công bố và lưu hành trong các năm 2022, 2023 và 2024.

Việc một sản phẩm có nhiều số tiếp nhận là điều bình thường, bởi mỗi giai đoạn công bố, mỗi lần điều chỉnh hồ sơ hoặc mỗi lô sản xuất theo năm có thể được cấp số riêng theo quy định. Do đó, nhìn vào danh sách gồm 6 dòng trong văn bản thu hồi, người tiêu dùng dễ hiểu nhầm rằng có tới 6 sản phẩm khác nhau của Merzy bị đình chỉ, trong khi thực tế chỉ xoay quanh 2 dòng son đã nêu và đều đã ngừng phân phối trước khi quy định mới chính thức có hiệu lực. Thông tin này phần nào giúp làm rõ bức tranh toàn cảnh, tránh việc suy diễn rằng nhiều sản phẩm của thương hiệu đang nằm trong diện bị ảnh hưởng.