5 món thời trang màu trung tính cần có để phối đồ trong tích tắc là đẹp

Trong thế giới thời trang liên tục xoay vần, những gam màu trung tính như be, nâu, trắng, đen, ghi luôn giữ vị trí "đinh" nhờ sự thanh lịch, dễ phối và bền vững theo thời gian. Chỉ cần vài item mang sắc thái nhẹ nhàng này trong tủ, bạn hoàn toàn có thể tạo nên vô số outfit đẹp từ đi làm đến đi chơi mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Dưới đây là 5 món đồ trung tính đáng đầu tư nhất mùa này, giúp bạn lên đồ nhanh mà vẫn chuẩn chỉnh.

Áo khoác dạ dáng dài

Nếu phải chọn một món đồ có thể khiến tổng thể trang phục "nâng tầm" ngay lập tức, đó chính là áo khoác dạ dáng dài. Những tông màu như camel, kem, xám nhạt hay đen chính là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán. Áo khoác dạ dáng dài mang đến vẻ thanh lịch đặc trưng, phù hợp với mọi dáng người bởi phom dài giúp tạo hiệu ứng cao ráo, thon gọn hơn.

Chỉ cần khoác chiếc áo này lên trên bộ trang phục đơn giản, một chiếc áo len cổ lọ và quần jeans, hoặc đầm midi nhẹ nhàng, bạn lập tức trông như bước ra từ tạp chí thời trang. Ngoài ra, chất liệu dạ mịn cùng gam màu trung tính tạo cảm giác ấm áp mà vẫn tinh tế, rất "đẹp nhẹ nhàng" đúng chuẩn mùa đông.

Áo len mỏng

Áo len mỏng là món đồ có thể xuất hiện từ đầu thu cho đến giữa mùa xuân. Các tông màu trung tính như beige, trắng kem, nâu nhạt hay ghi luôn là "chân ái" vì dễ kết hợp với bất kỳ kiểu quần hay chân váy nào. Bạn chỉ cần một chiếc áo len ôm nhẹ, cổ tròn hoặc cổ lọ mỏng, đã có thể tạo vô số outfit chuẩn thanh lịch.

Điểm hay của áo len mỏng nằm ở khả năng layering tuyệt vời, mặc đơn thì nữ tính, phối dưới blazer hoặc khoác dạ lại sang trọng. Nếu thích phong cách tối giản, bạn chỉ cần mix áo len mỏng màu be với quần ống rộng màu trắng hoặc ghi là đủ ghi điểm tinh tế mà không tốn nhiều công nghĩ outfit.

Áo blazer

Trong tủ đồ của người phụ nữ hiện đại, blazer màu trung tính là món "must-have". Chiếc áo này có khả năng biến mọi bộ trang phục thành phiên bản lịch sự hơn, chỉn chu hơn. Một chiếc blazer màu đen, be, xám hay nâu đều dễ phối đến mức ngay cả những ngày "không biết mặc gì", bạn chỉ việc khoác blazer lên là tự tin bước ra khỏi nhà.

Blazer dáng suông nhẹ đang rất được ưa chuộng vì tạo sự thoải mái mà vẫn giữ được form đẹp. Bạn có thể phối blazer với áo thun trắng và quần jeans để có style phóng khoáng, hoặc mix cùng áo len mỏng và chân váy lửng để có outfit thanh lịch nơi công sở. Mùa lạnh hơn, layering blazer dưới khoác dạ dáng dài cũng là công thức "ăn điểm" về độ sang.

Giày màu trung tính

Nếu bạn muốn sở hữu một đôi giày có thể đi với hầu hết mọi trang phục, màu trung tính luôn là lựa chọn an toàn nhất. Từ giày búp bê, boots cổ thấp, loafer đến sneaker, các gam be, nâu, đen, trắng đều mang tính ứng dụng cực cao. Giày trung tính giúp tổng thể trang phục hài hòa hơn, đặc biệt là khi bạn diện outfit nhiều lớp hoặc đang phối đồ theo phong cách tối giản.

Mẹo nho nhỏ: hãy chọn giày cùng tông với túi xách hoặc áo khoác, tổng thể sẽ trông liền mạch và sành điệu hơn hẳn. Một đôi boots màu nâu đậm hoặc đen có thể dùng xuyên suốt cả mùa lạnh mà không sợ lỗi mốt.

Quần ống rộng

Không còn gì phải bàn cãi, quần ống rộng là item "quốc dân" trong tủ đồ của các tín đồ thời trang hiện nay. Tông màu trung tính như trắng, kem, be, ghi hay đen khiến chiếc quần vốn đã dễ mặc lại càng dễ phối hơn. Dáng quần rộng vừa giúp che khuyết điểm, vừa tạo cảm giác thanh thoát, hiện đại.

Bạn có thể mix quần ống rộng với áo len ôm để cân bằng tỉ lệ cơ thể, hoặc phối cùng blazer để có set đồ thanh lịch nơi công sở. Với những ngày dạo phố, kết hợp quần ống rộng và áo thun đơn giản cũng tạo được vẻ phóng khoáng mà vẫn đầy chất thời trang.

Ảnh: Sưu tầm