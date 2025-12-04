5 xu hướng quần ống rộng của năm 2025: Toàn kiểu ai mặc cũng đẹp, sành điệu vượt thời gian

Năm 2025 chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của quần ống rộng, kiểu dáng vốn quen thuộc nhưng đang được làm mới theo những cách tinh tế và thú vị hơn. Nếu như vài mùa trước, quần ống rộng chỉ được xem như món đồ "an toàn" cho những ngày muốn ăn vận thoải mái, thì năm nay, chúng chính thức trở thành tâm điểm trong tủ đồ của các chị em. Dưới đây là 5 xu hướng quần ống rộng nổi bật nhất của 2025, mang đến sự đa dạng trong cách phối đồ cũng như tính ứng dụng cao cho nhiều phong cách.

Quần âu có đường ly giữa

Quần âu ống rộng với đường ly giữa có lẽ là xu hướng thể hiện rõ nhất tinh thần "quiet luxury". Đường ly chạy thẳng từ cạp xuống ống quần tạo cảm giác gọn gàng, tôn chiều cao và giúp tổng thể trang phục trông chỉn chu hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho dân công sở, đặc biệt khi bạn muốn kết hợp sự thoải mái của quần ống rộng với vẻ thanh lịch đúng chuẩn văn phòng.

Chất liệu phổ biến cho kiểu quần này bao gồm wool blend, vải suông mềm hoặc gabardine nhẹ. Chúng mang lại độ rủ tự nhiên, giữ phom tốt và dễ phối cùng blazer, áo sơ mi hoặc áo len mỏng. Màu sắc "hot" nhất trong mùa này là xám tro, đen than và beige, nhưng các tông pastel như xanh nhạt hoặc hồng phớt cũng bắt đầu trở thành lựa chọn mới lạ cho những ai yêu thích nét mềm mại.

Quần jeans ống rộng

Năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự phủ sóng của quần jeans ống rộng. Khác với kiểu baggy phóng đại của các mùa trước, phiên bản mới của năm nay tập trung vào dáng ống rộng nhưng gọn phần hông, giúp phần thân trên không bị "bơi" khi mặc.

Điểm thú vị là quần jeans ống rộng năm nay quay về với những sắc xanh denim cổ điển, hạn chế wash bạc hay rách gối. Tối giản nhưng lại rất thời thượng, quần jeans ống rộng cho cảm giác phóng khoáng, trẻ trung và cực kỳ dễ phối đồ. Chỉ cần một chiếc áo thun trắng hoặc áo len màu trung tính, bạn đã có ngay set đồ street style đầy năng lượng. Ngoài ra, boots cổ ngắn, sneaker trắng hoặc giày Mary Jane hiện đại đều là lựa chọn hợp để hoàn thiện outfit.

Quần kẻ ống rộng

Quần ống rộng kẻ sọc hoặc kẻ caro là lựa chọn dành cho những ai muốn tạo điểm nhấn cho bộ trang phục mà vẫn giữ được tinh thần thanh lịch. Với họa tiết kẻ sọc dọc, đôi chân sẽ trông dài hơn, mang đến hiệu quả "hack dáng" thấy rõ. Trong khi đó, kẻ caro lại tạo sắc thái vintage và "nghệ" hơn.

Xu hướng năm 2025 ưu ái các gam màu trung tính như đen – trắng, xám – đen hoặc nâu – kem. Kiểu quần này có thể kết hợp linh hoạt cùng áo đơn sắc để tạo sự cân bằng, hoặc đi kèm áo len cổ lọ mỏng cho mùa lạnh. Nếu muốn phá cách, bạn có thể thử phối cùng áo khoác bomber oversized hoặc trench coat dáng dài, sự đối lập thú vị giữa họa tiết và phom dáng sẽ khiến outfit trở nên thu hút hơn.

Quần ống rộng màu nâu

Nâu đang là "gam màu của năm" trong nhiều bảng màu thời trang, và quần ống rộng màu nâu vì thế cũng trở thành item được săn đón. Từ nâu hạt dẻ, nâu chocolate đến nâu camel, mỗi sắc độ đều mang đến cảm giác ấm áp và sang trọng.

Điểm cộng lớn nhất của quần ống rộng màu nâu là dễ phối nhiều gam màu khác nhau: trắng để tạo sự tương phản tinh tế; đen để mang lại vẻ bí ẩn hiện đại; kem – be để tạo tổng thể hài hòa; hoặc xanh olive để có cái nhìn thời thượng hơn. Kiểu quần này phù hợp cả phong cách tối giản lẫn phong cách nổi bật, bắt mắt. Khi đi cùng các chất liệu như linen, cotton dày hoặc vải dệt thô, chiếc quần lại càng trở nên gần gũi và giàu tính ứng dụng.

Quần nhung gạch ống rộng

Nhung gạch (corduroy) là chất vải mang nét đẹp cổ điển, trang nhã. Chất liệu này còn đem đến cảm giác ấm áp, mềm mại, đồng thời tạo chiều sâu cho bộ trang phục nhờ vào hiệu ứng vân nổi độc đáo.

Quần nhung gạch ống rộng thường mang nhiều sắc trầm như nâu đỏ, xanh rêu hoặc burgundy. Với chất liệu dày, quần tạo phom đứng và giúp người mặc trông trang nhã hơn, phù hợp cho những ngày thời tiết mát hoặc lạnh. Để tránh cảm giác nặng nề, bạn có thể phối cùng áo croptop len mịn, sơ mi lụa hoặc áo bó đơn sắc. Một đôi loafer da hoặc ankle boots sẽ là bước cuối cùng để hoàn thiện vẻ đẹp retro pha hiện đại.

Ảnh: Sưu tầm