Không chạy theo retinol, phụ nữ Hàn tập trung phục hồi da với một tuýp kem dưỡng được chấm 4,5 sao trên Amazon

Khác với xu hướng skincare các nước Âu - Mỹ chú trọng retinol hay các hoạt chất đặc trị mạnh, phụ nữ Hàn Quốc lại ưu tiên xây dựng một làn da khỏe từ bên trong bằng cách phục hồi hàng rào bảo vệ và duy trì độ ẩm lâu dài.

Chính vì vậy, các thương hiệu mỹ phẩm Hàn cũng không ngừng nghiên cứu những dòng sản phẩm phục hồi chuyên sâu, trong đó kem phục hồi Madeca là cái tên được nhiều beauty blogger Hàn tin tưởng và review rất nhiều.

(Nguồn: @songofskin)

Song Of Skin (kênh TikTok @songofskin với hơn 1,4 triệu người theo dõi) nổi tiếng trong giới beauty blogger Hàn Quốc cũng từng review tuýp kem dưỡng đặc biệt này. Cô chia sẻ, đây là tuýp kem có thể giải quyết nhiều vấn đề về da như: sạm nám, tàn nhang, viết thâm mụn, da khô căng.

(Nguồn: @songofskin)

Tuýp kem này có thể dùng cả sáng và tối. Nếu như buối sáng Song Of Skin dùng một lượng nhỏ để tạo độ ẩm mịn cho làn da trước khi bôi kem chống nắng, thì sang đến buổi tối, cô dùng lượng nhiều hơn để da phục hồi sâu hơn trong giấc ngủ.

(Nguồn: @songofskin)

Cô nàng beauty blogger Hàn Quốc Stellatheo (kênh TikTok @stellatheo) cũng không ngoại lệ. Cùng với những vấn đề về da như da khô, nám, thâm sạm... Stellatheo còn gặp phải tình trạng mụn ẩn li ti hai bên má, nếp nhăn trán và vừng chữ T tiết nhiều dần nhờn gây bít tắc, xuất hiện mụn đầu đen...

(Nguồn: @by.stellatheo)

Cô nàng tập trung vào bước phục hồi da với tuýp kem Madeca này. Túyp kem chiết xuất từ rau má tinh khiết sẽ giúp phục hồi và làm dịu, củng cố hàng rào da tổn thương, rất hợp với những làn da có mụn, da hư tổn hay da sau khi treatment.

(Nguồn: @by.stellatheo)

Với làn da bị mụn hư tổn, các chị em có thêm tham khảo thêm review của cô nàng Carolyaang (kênh TikTok @carolyaang).

Năm 2025, làn da của Caroly bị mụn khá nhiều, tình trạng mụn đỏ li ti, da tiết nhièu dầu nhờn. Và tuýp kem Madeca là một trong những sản phẩm mà cô dùng trong liệu trình trị mụn của mình. Kết quả sau một thời gian kiên trì, làn da của Calory cũng đã hết mụn, còn láng mịn mềm mại hơn.

(Nguồn: @carolyaang)

Không chỉ những cô nàng beauty blogger mà cả các bà các mẹ Hàn Quốc ở độ tuổi U60, thậm chí ngoài 80 tuổi cũng dùng tuýp kem Madeca hàng ngày. Các bà các mẹ sẽ tối giản các bước skincare chứ không dùng nhiều lớp như giới trẻ, nhưng họ tập trung vào dùng sản phẩm cho hiệu quả chăm sóc thật sự tối ưu cho làn da.

Bà ngoại tuổi U80 (kênh TikTok@3genfam) sở hữu làn da khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Làn da của bà bóng khỏe, săn chắc hơn nhiều so với tuổi thật, và đương nhiên bà luôn duy trì thói quen chăm sóc da đều đặn mỗi ngày.

(Nguồn: @3genfam)

Tuýp kem Madeca được bà dùng hàng ngày trong bước dưỡng da buổi sáng và tối. Thậm chí khi ra ngoài hay đi du lịch, bà cũng mang theo tuýp kem này để bôi lên da ngay khi cảm thấy làn da mệt mỏi, khô căng.

Tuýp kem chứa thành phần Hyaluronic Acid (HA) và Glycerin giúp cấp ẩm sâu, giúp da mềm mịn. Cùng với đó là Ceramide và Cholesterol, giúp khóa ẩm kịp thời, giảm mất nước, da khỏe hơn theo thời gian. Nếu bạn ngồi làm việc trong điều hòa cả ngày thì hãy mang sẵn tuýp kem này trong túi để cấp ẩm cho da ngay khi cần.

(Nguồn: @3genfam)

Cô nàng Minday (kênh TikTok @mindaylee_) còn học lỏm chiêu chăm sóc da từ bà ngoại 82 tuổi của cô. Thậm chí bà chỉ dùng một loại kem dưỡng duy nhấtv suốt nhiều năm qua và chưa có ý định đổi sang một sản phẩm khác. Sau khi rửa sạch mặt, bà sẽ bôi một lớp kem lên da, và dùng tay vỗ nhẹ lên toàn bộ khuôn mặt, để kích thích làn da hấp thụ dưỡng chất từ kem dưỡng.

(Nguồn: @mindaylee_)

Không chỉ được phụ nữ Hàn ở nhiều độ tuổi yêu thích, kem Madeca còn nhận về hàng loạt đánh giá tích cực nhờ khả năng phục hồi da hư tổn, làm dịu kích ứng và cấp ẩm, khóa ẩm hiệu quả. Điều đáng nói là dù sở hữu nhiều công dụng nổi bật, sản phẩm vẫn có mức giá rất dễ tiếp cận và đạt điểm đánh giá 4,5/5 sao trên Amazon.

Tuýp kem được đánh giá 4,5* trên amazon.



