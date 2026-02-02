Fashion show giữa núi tuyết khiến dàn sao phải “liều mình” trong đêm tối, Jennie bị lu mờ trước cảnh đẹp có một không hai

Show diễn Moncler Grenoble Fall/Winter 2026 đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, không chỉ bởi sự xuất hiện của Jennie và dàn sao, mà còn vì bối cảnh trình diễn và cách dàn dựng hiếm thấy trong làng thời trang. Giữa núi tuyết Aspen (Colorado, Mỹ), Moncler Grenoble đã biến địa hình hiểm hóc trở thành sàn diễn thời trang độc nhất vô nhị.

Nguồn: Instagram @bafstudio

Theo nhiều nguồn tin, thời điểm show diễn diễn ra, nhiệt độ tại Aspen xuống mức âm hàng chục độ C, vì vậy khách mời không chỉ đến xem thời trang mà còn phải chuẩn bị trang phục để chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt. Đặc biệt, đường di chuyển vào khu vực trình diễn được đặt giữa địa hình núi tuyết tối, dốc và hiểm trở, khiến trải nghiệm đến xem show trở thành một thử thách thực sự. Chính yếu tố này đã khiến MXH bùng nổ, nhiều ý kiến nhận xét địa điểm và concept show mới chính là spotlight, thậm chí lấn át cả sự xuất hiện của dàn sao đình đám.

Nơi diễn ra show diễn của Moncler Grenoble. Nguồn: Moncler

Các khách mời phải trang bị trang phục thật dày trước thời tiết khắc nghiệt tại show diễn. Nguồn: X

Việc chọn Aspen làm điểm đến không phải ngẫu nhiên. Chia sẻ với truyền thông, CEO Remo Ruffini bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với tinh thần nơi đây, gọi đó là "cowboy approach" - phóng khoáng, thực tế và đầy bản sắc, khác biệt với hình ảnh skier vùng Alps truyền thống. Aspen, với tầng lớp khách hàng riêng biệt và lối sống đặc thù, được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho DNA của Moncler Grenoble.

Đoạn video giới thiệu địa điểm show diễn. Nguồn: Moncler

Show diễn được mở màn bởi Gigi Hadid. Cô sải bước trên lớp tuyết dày và dưới thời tiết lạnh giá, diện thiết kế được tạo ra dành riêng cho địa hình núi cao. Bộ sưu tập Fall/Winter 2026 năm nay được nhà mốt lấy cảm hứng từ cảnh quan Colorado kết hợp với tinh thần nước Mỹ thập niên 1950 - giai đoạn đánh dấu sự phát triển song song của Moncler và Aspen trong lịch sử văn hóa après-ski.

Một số look trong BST. Nguồn: Moncler

Về mặt thiết kế, Moncler Grenoble tiếp tục theo đuổi sự cân bằng giữa vẻ thanh lịch cổ điển và chất liệu hiện đại. Các chi tiết như họa tiết lá Aspen, bản đồ Colorado vẽ tay hay phom dáng may đo được đưa vào những thiết kế có khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết và địa hình thực tế, thay vì chỉ mang tính trình diễn.

Từng chi tiết trong thiết kế đều mang ý nghĩa riêng. Nguồn: X

Moncler Grenoble có nguồn gốc từ một thị trấn miền núi nhỏ của Pháp có tên Monestier-de-Clermont, gần Grenoble, và được biết đến nhiều nhất với các thiết kế áo khoác phao chuyên dụng cho thời tiết lạnh. Thương hiệu Moncler hiện thuộc tập đoàn Moncler S.p.A. (Italy), có trụ sở tại Milan, chuyên về thời trang outerwear cao cấp.

Năm 2003, doanh nhân Remo Ruffini mua lại Moncler và tái định vị thương hiệu thành một nhà mốt xa xỉ toàn cầu. Kể từ đó, Moncler liên tục mở rộng tầm ảnh hưởng thông qua các dòng sản phẩm chuyên biệt như Moncler Grenoble, những màn hợp tác thời trang và thương vụ thâu tóm Stone Island năm 2020.

Nguồn: Wikipedia

Trong khuôn khổ show diễn tại Colorado, Moncler Grenoble cũng chính thức khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Mỹ, đặt tại Aspen. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của thương hiệu, nhất là trong bối cảnh Leo Rongone sẽ đảm nhiệm vị trí CEO từ tháng 4/2026, còn Remo Ruffini chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành.

Với show diễn lần này, Moncler Grenoble cho thấy họ không chỉ mang thời trang lên núi tuyết, mà còn đặt chính thời trang vào điều kiện khắc nghiệt nhất để chứng minh bản sắc và năng lực của mình.