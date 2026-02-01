4 bảng phấn mắt lên màu đẹp, lâu trôi và "giá mềm", sắm cho Tết là quá hợp lý

Trong thế giới makeup ngày càng đa dạng, việc chọn được một bảng màu mắt vừa dễ dùng, vừa hợp da, lại có mức giá "mềm" không hề đơn giản, đặc biệt với làn da vàng - tông da phổ biến của phụ nữ châu Á. Hiểu được điều đó, nàng blogger kiêm makeup artist - Sa Sa đã có những chia sẻ rất chân thực về 4 bảng phấn mắt bình dân mà cô thường xuyên sử dụng trong studio và khuyên học viên có thể "mua nhắm mắt cũng không sợ sai". Điểm chung của những bảng màu này là tính ứng dụng cao, phù hợp makeup hằng ngày, đi làm, đi học hay cả những dịp cần trang điểm chỉn chu nhưng không quá sắc sảo.

Điều đáng quý trong chia sẻ của Sa Sa không chỉ nằm ở việc giới thiệu sản phẩm, mà còn ở cách cô chỉ ra rõ ưu - nhược điểm của từng bảng màu, giúp người đọc dễ hình dung và chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân. Cô nhấn mạnh rằng một bảng phấn mắt tốt không nhất thiết phải đắt tiền, mà quan trọng là dễ dùng, hợp tông da và có thể sử dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh.

1. 3CE Multi Eye Color Palette

Bảng đầu tiên được nhắc tới là 3CE Smoother - một cái tên quen thuộc với những ai yêu thích phong cách trang điểm Hàn Quốc. Sa Sa đánh giá cao bảng này ở khả năng dùng linh hoạt: các màu sáng rất lý tưởng để làm nền mắt, giúp bầu mắt đều màu và mịn hơn, trong khi các màu đậm đủ sắc độ để kẻ eyeliner hoặc nhấn đuôi mắt. Đặc biệt, ô màu nâu đỏ ở hàng thứ hai, ô thứ ba được cô ưu ái sử dụng để tán mí dưới vì tạo chiều sâu tự nhiên, không bị quá sắc hay "dữ". Tuy nhiên, với một số bạn da vàng thiên ấm, bảng này có thể hơi ngả cam nếu tay trang điểm chưa quen.

2. Holika Holika My Fae Mood Eye

Nếu bạn cảm thấy 3CE Smoother hơi cam, blogger gợi ý Holika Holika Daizy 01 - Yến mạch sữa nướng như một lựa chọn thay thế an toàn hơn. Bảng này có độ bão hòa màu thấp hơn, các tông ấm nghiêng về nude mơ và hồng mơ, rất nhẹ nhàng và dễ dùng cho makeup hằng ngày. Theo Sa Sa chia sẻ, đây là bảng cực kỳ phù hợp với những ai mới tập trang điểm hoặc thích phong cách "my eyes but better" - trang điểm như không trang điểm. Khi lên mắt, màu không quá nổi nhưng vẫn đủ để gương mặt trông tươi tắn và gọn gàng hơn.

3. 2AN Eye Palette

Tiếp theo là 2AN 06, bảng màu đất được Sa Sa đánh giá cao nhất về chất phấn trong cả bốn bảng. Phấn mịn, bám tốt, khi tán lên mắt cho cảm giác "xịn" và sang hơn hẳn so với mức giá. Điều khiến cô yêu thích bảng này là bảng màu rất cân bằng: không quá cam, cũng không bị xám, phù hợp với nhiều kiểu makeup từ nhẹ nhàng đến chỉn chu. Cô thường dùng ô nhũ đầu tiên để bắt sáng cho bầu mắt, tạo hiệu ứng long lanh vừa đủ, và ô thứ hai để cố định màu nền, giúp lớp phấn bền hơn trong ngày dài làm việc.

4. WAKEMAKE Soft Blurring Eye Palette

Bảng cuối cùng trong danh sách là Wakemake 03 Sunset Blurring. So với bảng 07 đang rất "hot", Sa Sa cho rằng bảng 03 thực tế và dễ dùng hơn. Màu lên rõ, có nhiều sắc nâu giúp che bớt bọng mắt và làm mắt trông gọn hơn - một điểm cộng lớn với những ai có mí sụp hoặc mắt dễ sưng. Các ô nhũ trong bảng cũng được đánh giá cao vì bắt sáng đẹp nhưng không quá lấp lánh, phù hợp dùng ban ngày. Điểm trừ duy nhất là bảng thiếu một ô màu sáng lì để làm nền, nên khi dùng có thể cần kết hợp thêm một bảng khác.

Với 4 bảng màu mắt bình dân này, dù bạn là người mới tập makeup hay đã trang điểm thường xuyên, đều có thể tìm thấy một lựa chọn phù hợp cho mình. Chỉ cần chọn đúng bảng, việc trang điểm mắt hằng ngày sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều - và đó cũng chính là tiêu chí mà nàng blogger đặt lên hàng đầu khi chia sẻ những gợi ý "có tâm" này.