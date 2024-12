Thời gian qua, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhận được rất nhiều sự yêu quý, ủng hộ của khán giả, sắp tới đây sẽ là đêm concert diễn ra vào ngày 14/12 tại Hưng Yên. Đây là đêm thứ 2 trong chuỗi concert bước ra từ show truyền hình đình đám này.

Một trong những gia đình khiến khán giả "sốc" nhất chính là Đăng Khôi - Thủy Anh vì quyết định công khai mang thai em bé thứ 3 vào đúng lúc chương trình đang diễn ra. Hiện tại, Thủy Anh đang ở những tháng cuối của thai kỳ. Trộm vía mẹ khỏe, con khỏe, bà xã Đăng Khôi cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu trong thời kỳ mang thai.

Tại bố tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, em bé Rồng con 2h sáng vẫn quậy tưng bừng trong bụng mẹ

Mới đây, cô bất ngờ đăng tải đoạn clip em bé thứ 3 đang quẩy cực sung trong bụng mẹ vào lúc 2h sáng. Em bé đạp liên tục không ngừng nghỉ khiến mẹ Thủy Anh cũng bó tay. Fan khẳng định "tại bố tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" nên con mới nghịch thế.

Cũng bởi trong suốt quá trình mang thai, Thủy Anh liên tục hộ tống Đăng Khôi tham gia chương trình, theo chồng đi khắp mọi nơi, nghe toàn bộ các bài hát, đu show liên tục. Có lẽ vì thế mà em bé đã được nghe nhạc xập xình ngay từ trong bụng mẹ mà hơi nghịch hơn chăng?

Dù chỉ là nhận định vui nhưng clip của em bé Rồng con khiến fan vô cùng thích thú. Ở giai đoạn cuối thai kỳ, thai nhi phát triển và nơi sống là chiếc bụng trở nên chật chội hơn. Con cũng sẽ nghịch ngợm và đạp nhiều hơn nên khoảng thời gian này mẹ sẽ liên tục được cảm nhận thai máy.

Tại sao thai nhi đạp nhiều vào tháng cuối?

Tháng cuối tức là tháng thứ 9 của thai kỳ (khoảng từ tuần thứ 37 trở đi). Đây là thời điểm rất gần với mốc chào đời của trẻ và thể trọng của thai nhi đã lớn hơn rất nhiều so với ban đầu khiến cho không gian trong bụng mẹ trở nên chật chội.

Chính vì không gian “sống” của thai nhi vào tháng thứ 9 đã trở nên chật chội nên bé thường xuyên ngọ nguậy, tìm cách co duỗi chân. Mặt khác, ở giai đoạn này, thai nhi đã nhận biết được âm thanh và ánh sáng nên cũng phản ứng lại bằng cách đạp chân. Đây chính là lý do khiến cho thai nhi đạp nhiều vào tháng cuối.

Việc thai nhi đạp nhiều trong khoảng thời gian này cho thấy tình trạng sức khỏe của bé. Thường thì bé sẽ đạp khoảng 15 - 20 lần/ngày nên mẹ có thể theo dõi lực đạp, tần suất đạp để nhận biết con mình khỏe hay yếu.

Mặt khác, việc thai nhi đạp nhiều vào tháng cuối còn là do bé đã sẵn sàng và muốn chào đời. Có những cú đạp của bé sẽ khiến mẹ cảm thấy nhói đau ở dưới xương sườn nhưng không đủ để gây nguy hiểm cho mẹ. Thai phụ cần phân biệt rõ các cơn đau do bé đạp với cơn đau do tử cung co thắt để tránh nhầm lẫn gây ra việc không đi viện kịp thời.

Tháng cuối thai nhi đạp nhiều có tốt không?

Thai phụ không cần phải lo lắng về hiện tượng thai nhi đạp nhiều vào tháng cuối vì trong đại đa số trường hợp đó chính là dấu hiệu cho thấy bé đang cử động tay chân tốt và phát triển khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc bé duỗi đạp nhiều như vậy là phản ứng khi cảm nhận thấy ánh sáng và âm thanh đồng thời cũng cho thấy bé đang cần không gian rộng hơn để co duỗi.

Tuy nhiên, mẹ cũng nên lưu ý rằng nếu thai nhi đạp nhiều, liên tục và bất chợt thì cần cảnh giác vì có khi dây rốn quấn cổ làm cho bé bị thiếu oxy hoặc ngạt thở. Nếu hiện tượng đó xảy ra thì mẹ cần đến viện ngay để tránh tình huống nguy hiểm cho sự sống của bé.

Về cơ bản, thai nhi đạp nhiều vào tháng cuối là một hiện tượng bình thường và có tính phổ biến. Nếu ở trong giai đoạn này mà không cảm thấy bé hoạt động nhiều hay đã quá ngày dự sinh mà thấy thai nhi đạp quá nhiều, liên tục và bất ngờ thì mẹ bầu nên gặp bác sĩ kiểm tra phản ứng của bé. Bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn mẹ theo dõi cử động thai để biết như thế nào là bình thường: có ít nhất 4 cử động thai/1h đồng hồ.