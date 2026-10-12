"Bố vợ" Đông Hùng và màn khoe con gái khiến các "chàng rể tương lai run rẩy"

Một bức tranh con gái vẽ được Đông Hùng mang đi khoe, in lên áo rồi xuất hiện trên hàng loạt đồ dùng cá nhân. Nhìn mức độ mê con của nam ca sĩ, có lẽ các “chàng rể tương lai” cũng phải chuẩn bị tinh thần: Muốn ghi điểm với ông bố này, trước hết phải hiểu cô bé được yêu thương đến mức nào.

Có những ông bố nhắc đến con gái là lập tức đổi nét mặt. Đang trò chuyện bình thường, chỉ cần xuất hiện một món đồ liên quan đến con, nụ cười đã không giấu nổi.

Nguồn: VTV

Đông Hùng trong đoạn clip trích từ chương trình Sao Check chính là một ông bố như thế.

Ngồi trò chuyện cùng MC Thụy Vân, nam ca sĩ hào hứng chia sẻ về bức tranh con gái vẽ. Một món quà nhỏ của cô bé đã được bố nâng niu, mang theo trong sinh hoạt và biến thành dấu ấn riêng trên nhiều đồ vật.

Màn khoe con chẳng cần thành tích nổi bật hay lời giới thiệu cầu kỳ. Chỉ một bức tranh cũng đủ để thấy: Trong mắt Đông Hùng, những gì con gái làm đều có thể trở thành món đồ quý.

Con gái vẽ một bức tranh, bố mang cả gia đình theo mình

Trong clip, MC Thụy Vân cầm bức tranh có những nhân vật được vẽ bằng nét bút trẻ thơ. Đông Hùng nhìn món quà, mỉm cười rồi tiếp tục kể chuyện.

Nam ca sĩ cho biết trước khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, con gái đã vẽ bức tranh này. Bà xã cùng con chuẩn bị món quà bất ngờ, in hình lên áo để tặng anh.

Trong thời gian ở ký túc xá của chương trình, Đông Hùng mặc chiếc áo có hình gia đình. Sau đó, anh còn in tranh để dán lên nhật ký, bình uống nước, quạt máy và các đồ dùng khác.

Đoạn video cũng lồng ghép hình ảnh nam ca sĩ mặc chiếc áo trắng có in bức tranh. Từ tờ giấy đến chiếc áo, món quà của con gái trở thành một thứ bố có thể mang theo bên mình.

Điều dễ thương nằm ở chỗ Đông Hùng không chỉ cất tranh để giữ làm kỷ niệm. Anh đưa nó vào cuộc sống hằng ngày, để những đồ vật quen thuộc cũng có hình ảnh gia đình.

Với người ngoài, đó có thể chỉ là một bức tranh ngộ nghĩnh. Với bố, nó đủ đặc biệt để xuất hiện ở khắp nơi.

Các “chàng rể tương lai” run rẩy vì gặp một ông bố quá mê con

Gọi vui Đông Hùng là “bố vợ”, người xem có thể hình dung ra một thử thách khá đáng yêu dành cho các “chàng rể tương lai”.

Bởi trước khi nói đến chuyện ghi điểm với bố, có lẽ phải hiểu rằng cô bé đã có một người hâm mộ rất nhiệt tình ở nhà.

Con vẽ tranh, bố in lên áo. Một hình ảnh nhỏ của gia đình, bố muốn mang theo trên cả đồ dùng cá nhân. Món quà không cần đắt tiền, chỉ cần do con làm là đã có vị trí riêng.

“Run rẩy” ở đây có lẽ là vì khó cạnh tranh với độ mê con ấy. Một ông bố trân trọng từng nét vẽ của con gái chắc hẳn đã lưu giữ biết bao điều nhỏ bé khác trong hành trình con lớn lên.

Chỉ nhìn nụ cười của Đông Hùng khi kể chuyện cũng đủ thấy niềm tự hào. Anh không cố chứng minh con gái giỏi hơn ai, mà đơn giản là rất vui vì nhận được món quà từ con.

Màn khoe ấy vì thế vừa hài hước, vừa khiến người xem thấy ấm lòng.

Một bức tranh nhỏ, một cách nói “bố rất trân trọng con”

Trẻ con thường tặng bố mẹ những món quà rất giản dị: Một bức vẽ, tấm thiệp, món đồ thủ công hoặc vài dòng chữ còn chưa ngay ngắn.

Giá trị của những món quà ấy nằm ở thời gian và tình cảm con dành vào đó. Khi bố mẹ đón nhận bằng sự hào hứng, con có thể cảm thấy điều mình làm được nhìn thấy và trân trọng.

Đông Hùng đã thể hiện sự trân trọng theo một cách rất riêng: Mặc món quà của con lên người, mang hình vẽ của con theo mình và vui vẻ kể về nó.

Chiếc áo có bức tranh gia đình cũng là món quà có sự góp sức của bà xã. Nét vẽ của con, sự chuẩn bị của mẹ và cách bố nâng niu tạo thành một câu chuyện nhỏ về sự gắn bó.

Bởi vậy, điều đọng lại sau màn khoe con không chỉ là một ông bố đáng yêu. Đó còn là cảm giác cô bé có một vị trí rất đặc biệt trong cuộc sống của bố.

Còn các “chàng rể tương lai”, nếu có xem được clip này, có lẽ cứ ghi nhớ trước một điều: “Bố vợ” Đông Hùng đã mê con gái đến mức bức tranh con vẽ cũng được mang đi khắp nơi. Muốn ghi điểm với bố, chắc chắn phải biết trân trọng cô bé thật nhiều.