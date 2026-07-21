Mộc Trà Nana: Cô bé 8 tuổi có "đôi mắt biết nói" đang khiến hội các mẹ mê mẩn sau tiết mục gây xúc động tại công 1 ATVNCG 2026

Sau khi tiết mục "Nhong Nhong Nhong" của Nhà Làm Mạnh lên sóng, không chỉ màn trình diễn của các anh tài nhận được nhiều lời khen mà cô bé đảm nhận vai con gái của Thái VG cũng nhanh chóng trở thành cái tên được khán giả quan tâm. Với lối diễn xuất tự nhiên, ánh mắt trong trẻo cùng những biểu cảm đầy cảm xúc, Mộc Trà Nana đã chạm đến trái tim người xem và góp phần tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của tiết mục.

Xuất hiện bên cạnh anh tài Thái VG, cô bé chinh phục người xem bằng lối diễn tự nhiên, ánh mắt hồn nhiên và những biểu cảm chân thật, góp phần tạo nên những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Cô bé góp mặt trong màn trình diễn là Nana Mộc Trà, năm nay vừa tròn 8 tuổi. Dù chỉ mới 8 tuổi, Nana đã khiến nhiều người bất ngờ với khả năng nhập vai tự nhiên, góp phần tạo nên những khoảnh khắc lấy nước mắt trong tiết mục.

Từng cử chỉ, nét mặt của cô bé đều góp phần khắc họa tình cảm gia đình, giúp câu chuyện trong tiết mục trở nên gần gũi và chạm đến trái tim người xem. Đặc biệt, những phân cảnh tương tác với Thái VG được đánh giá là rất ăn ý, mang đến cảm giác chân thực như một người cha và cô con gái ngoài đời thực.

Để có những khoảnh khắc đầy cảm xúc trên sân khấu, Mộc Trà Nana đã dành nhiều thời gian tập luyện cùng các anh tài trước ngày ghi hình. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất, cô bé luôn chăm chú lắng nghe hướng dẫn, nhanh chóng ghi nhớ từng phân cảnh và hòa nhập rất tốt với mọi người. Chính sự chỉn chu trong quá trình tập luyện đã giúp Nana có màn kết hợp ăn ý với Thái VG, mang đến cảm giác gần gũi như tình cảm của một người cha và con gái thật sự.

Điều khiến nhiều khán giả bất ngờ là Mộc Trà Nana năm nay mới chỉ 8 tuổi. Ở độ tuổi mà nhiều bạn nhỏ vẫn còn rụt rè trước đám đông, cô bé đã có khả năng làm chủ cảm xúc trước ống kính và sân khấu. Không cần nhiều lời thoại, chỉ qua ánh mắt, nụ cười hay những cái ôm dành cho nhân vật người cha, Nana vẫn truyền tải được cảm xúc một cách trọn vẹn.

Thực tế, vai diễn trong "Nhong Nhong Nhong" không phải là lần đầu tiên Mộc Trà Nana đến với nghệ thuật. Cô bé đã sớm hoạt động với vai trò mẫu nhí, thường xuyên tham gia chụp ảnh thời trang, quay TVC quảng cáo và nhiều dự án hình ảnh. Cô bé từng tham gia nhiều dự án phim như "Nhà Hai Chủ" (phát sóng năm 2025), "Góc khuất tiểu tam", "Chốt đơn" và "Chị dâu".

Trên trang Facebook cá nhân, mẹ bé cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hậu trường làm việc và hành trình theo đuổi nghệ thuật của con gái. Bên cạnh hình ảnh một diễn viên nhí chăm chỉ, Mộc Trà Nana ngoài đời vẫn là một cô bé hồn nhiên, đáng yêu, luôn mang nguồn năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện.

Ở tuổi lên 8, điều đáng quý nhất của Mộc Trà Nana không chỉ là kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật sớm mà còn là sự hồn nhiên vẫn được giữ nguyên trong từng khoảnh khắc. Chính nét ngây thơ ấy, kết hợp với khả năng diễn xuất giàu cảm xúc, đã giúp cô bé tạo nên sức hút riêng và ghi dấu trong lòng khán giả.