“Em Bé Chất” Xệ Xệ làm vedette, khuấy động sàn diễn thời trang nhí

"Em Bé Chất" Xệ Xệ là cháu trai của Quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T, cậu bé cùng Double2T hay xuất hiện ở các sự kiện, chương trình lớn nhỏ. Mới 8 tuổi, Xệ Xệ đã gây tiếng vang với những bài rap độc đáo, thú vị và đặc biệt rất hợp với độ tuổi thiếu nhi, khiến ai nghe cũng vô cùng yêu thích.

Mới đây, Xệ Xệ xuất hiện trong vai trò vedette của show thời trang "BJK - Omikid". Giữa tiếng reo hò của hàng trăm khán giả, cậu bé 8 tuổi bước ra với thần thái tự tin, diện bộ trang phục mang đậm tinh thần hiphop: áo phông oversize, quần túi hộp đen mài bạc, kính râm bản to. Xệ Xệ vừa trình diễn, vừa hát live loạt ca khúc nổi tiếng "Em Bé Chất" và "I'm a Good Kid", biến sàn catwalk thành sân khấu biểu diễn năng lượng, tự do và phong cách.

Màn trình diễn của Em Bé Chất Xệ Xệ

Màn trình diễn của "Em Bé Chất" Xệ Xệ xóa nhòa ranh giới giữa trình diễn thời trang và biểu diễn âm nhạc, theo đúng tinh thần mà Giám đốc sáng tạo Lê Thị Hồng Nhung muốn truyền tải. "Chúng tôi chọn bé Xệ Xệ không chỉ vì sự nổi tiếng, mà vì tinh thần của bé đại diện cho những gì BJK & OMIKID luôn theo đuổi - sự hồn nhiên, tự tin và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đó chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến mọi đứa trẻ Việt Nam".

Show "BJK - Omikid" đánh dấu một cột mốc hơn 10 năm sự nghiệp của hai giám đốc sáng tạo Lê Thị Hồng Nhung và Nguyễn Mậu Phúc. Bộ đôi nổi tiếng với dòng thời trang trẻ em hướng đến an toàn, kiểu dáng hợp xu thế. Với họ, thời trang trẻ em không chỉ là đáng yêu mà phải là một ngôn ngữ biểu đạt cá tính, niềm vui.

Trên sàn diễn, hơn 40 thiết kế được chia làm bốn chương: Little Legends, Everyday Spark, Home Is My Runway và Spring, kể lại hành trình trưởng thành của một đứa trẻ qua lăng kính thời trang. Mỗi phần đều khai thác chất liệu cotton, kaki, jean, ren và voan cao cấp, hướng đến tiêu chí "Cá tính - An toàn & Chất lượng".

Little Legends

Bắt đầu bằng nhịp điệu hip-hop sôi động, "Little Legends" là lời tôn vinh thế hệ street kids – những đứa trẻ của thành phố, luôn dám thể hiện bản thân. Kaki cotton, thun cao cấp và phụ kiện snapback, vòng tay, sneaker hòa quyện trong tinh thần streetwear hiện đại.

Everyday Spark

Nếu Little Legends là hơi thở đô thị, thì Everyday Spark lại là nhịp đập của những buổi chiều tuổi thơ trong trẻo. Jeans, kaki, phom dáng năng động và bảng màu trung tính gợi lại cảm giác thân thuộc của những ngày nô đùa bên hiên nhà. Đường may tinh tế và chất liệu mềm mại khiến từng bộ trang phục vừa vặn như cái ôm ấm áp của mẹ.

Home Is My Runway

Với thông điệp "Nhà là sàn diễn của yêu thương", Home Is My Runway mang đến những thiết kế thun cotton 100%, co giãn thoải mái và linh hoạt, giúp bé thoải mái vận động và tự do thể hiện bản thân dù ở nhà, ở trường hay trong những buổi dạo chơi.

Spring gồm bộ sưu tập áo dài Tết cách tân lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa Việt, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Trang phục được xử lý trên nền lụa và gấm cao cấp, điểm xuyết thêu tay hình cây cỏ, hoa lá, chim chóc và rồng.

Từng chi tiết đều được xử lý khéo léo sao cho vẫn giữ được sự hồn nhiên, phù hợp với trẻ em. Những bộ cánh này hứa hẹn tạo nên "cơn sốt" trên thị trường, với thiết kế độc quyền, chất liệu cao cấp và phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng.