Sinh một con hay nhiều con: Trước hết hãy hỏi chính mình vì sao bạn muốn làm cha mẹ?

Bạn nghĩ sinh một con tốt hơn hay hai con tốt hơn? Nói thật, câu hỏi này giống như hỏi “uống cà phê thì nên cho đường hay cho sữa”, mỗi người một đáp án. Nhưng thú vị là, hầu như ai được hỏi cũng sẽ ngập ngừng vài giây, ánh mắt xa xăm, rồi đưa ra một câu trả lời vừa như đáp án, vừa như một câu hỏi ngược lại. Hôm nay, chúng ta không bàn đến “đáp án chuẩn”, mà nói về điều ẩn sau câu hỏi ấy, điều đáng để suy nghĩ hơn, bạn thực sự là vì sao lại chọn sinh con?

Vài ngày trước, trong một buổi tụ họp bạn bè, khi nói đến chuyện nuôi dạy con, một người bạn mới làm mẹ hai năm bỗng đỏ hoe mắt. Cô nói: “Mình chưa từng nghiêm túc nghĩ vì sao phải sinh con, chỉ thấy đến tuổi rồi, bố mẹ giục, bạn bè xung quanh cũng lần lượt sinh, nếu mình không sinh thì như bị tụt lại phía sau”. Câu nói khiến cả bàn ăn im lặng. Nhìn xung quanh, có bao nhiêu cuộc đời đang bị “đẩy đi theo quán tính” như vậy? Kết hôn, sinh con, mua nhà, cho con học thêm, lo chuyện học hành, hôn nhân của con… Trong chuỗi lựa chọn ấy, có bao nhiêu điều thật sự xuất phát từ suy nghĩ bên trong của chính mình?

Việc sinh con chưa bao giờ chỉ là một “bài toán số lượng”. Nó giống như một tấm gương phản chiếu những giá trị, nỗi sợ, kỳ vọng, thậm chí cả những tầng sâu tiềm thức mà chính chúng ta cũng chưa nhận ra. Khi bạn quyết định trở thành cha mẹ, bạn không chỉ tạo ra một sinh mệnh mới, mà còn vô hình trung thiết lập một “luật vận hành” cho gia đình và bộ quy tắc ấy sẽ âm thầm truyền sang con cái.

Tôi từng phỏng vấn hơn 30 bậc cha mẹ ở nhiều độ tuổi khác nhau và nhận ra một điều thú vị: những người đã suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi “tại sao mình muốn có con” trước khi sinh con thường có sự kiên định và rõ ràng hơn khi đối mặt với khó khăn trong quá trình nuôi dạy. Một người đàn ông khởi nghiệp, 40 tuổi mới làm cha, chia sẻ: “Tôi và vợ mất 3 năm để quyết định có con. Chúng tôi lập một bảng, bên trái là ‘lý do nên sinh’, bên phải là ‘lý do không nên sinh’. Quá trình đó giúp chúng tôi nhìn rõ mình thật sự coi trọng điều gì.” Chính vì sự chuẩn bị này, khi con ra đời và gặp thử thách, họ ít khi than “giá mà không sinh”, mà tập trung vào cách giải quyết vấn đề.

Còn những người “thuận theo số đông” thì sao? Câu chuyện của họ thường đi kèm nhiều chữ “nếu như”. Một bà mẹ hai con thừa nhận: “Có lúc nhìn các con ồn ào, tôi chợt mơ hồ tự hỏi: đây có phải cuộc sống mình muốn không? Nhưng tôi không dám nghĩ sâu, vì không thể quay lại nữa.” Trong giọng nói không có hối hận, nhưng có một nỗi bối rối mơ hồ và sự bối rối ấy đôi khi chuyển hóa thành kỳ vọng quá mức lên con cái: “Con phải đỗ đại học tốt”, “Con phải thành công hơn mẹ”…

Điều này dẫn đến một câu hỏi sâu hơn: động cơ sinh con của chúng ta đã âm thầm biến thành yêu cầu đặt lên con như thế nào? Nếu bạn sinh con vì “nối dõi tông đường”, bạn có thể coi trọng việc con duy trì huyết thống; nếu vì “dưỡng già”, bạn sẽ chú ý đến thành tựu và sự hiếu thảo của con; nếu vì “kết tinh tình yêu”, bạn sẽ đặt trọng tâm vào chất lượng mối quan hệ cha mẹ con cái. Những động cơ này không có đúng sai, nhưng nhận thức được chúng giúp chúng ta tỉnh táo hơn khi nuôi dạy con.

Xã hội hiện đại mang lại tự do lựa chọn chưa từng có, nhưng cũng kéo theo nỗi lo chưa từng có. Sinh hay không sinh? Sinh một hay hai? Sinh khi nào? Những câu hỏi ấy như một tấm lưới dày đặc bao trùm nhiều người. Thú vị là khi gạt bỏ áp lực xã hội, gia đình, so sánh với người khác, đối diện thật với chính mình, câu trả lời thường trở nên rõ ràng hơn.

Một giảng viên đại học chọn không sinh con chia sẻ: “Vợ chồng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, có sự nghiệp, sở thích, thời gian cho cha mẹ hai bên. Chúng tôi tự hỏi: nếu có con, cuộc sống sẽ thêm gì, mất gì? Cuối cùng, chúng tôi chọn giữ nguyên.” Trong khi đó, một người làm nghề tự do có ba con lại nói: “Tôi thích gia đình đông vui, thích nhìn các con lớn lên. Dù vất vả, nhưng mỗi ngày về nhà thấy chúng cười là đủ.”

Hai lựa chọn này đều đáng tôn trọng, vì đều là kết quả của suy nghĩ kỹ lưỡng. Quan trọng là người lựa chọn có thật sự hiểu và chấp nhận mọi hệ quả, kể cả những điều không dễ chịu. Sinh con đồng nghĩa với những đêm mất ngủ, áp lực tài chính, ít thời gian riêng; không sinh con có thể đồng nghĩa với cô đơn khi về già, hoặc phải đối diện ánh nhìn xã hội.

Quay lại câu hỏi ban đầu: sinh một hay hai con? Thực ra có thể tách thành nhiều câu hỏi nhỏ: điều kiện kinh tế của bạn cho phép nuôi con trong môi trường như thế nào? Năng lượng cảm xúc của bạn đủ chia cho bao nhiêu đứa trẻ? Người bạn đời có đồng hành không? Hệ thống hỗ trợ (ông bà, người thân, cộng đồng) ra sao? Và quan trọng nhất: bạn muốn một gia đình như thế nào – yên ấm nhỏ gọn hay đông vui náo nhiệt?

Không có lựa chọn hoàn hảo, chỉ có lựa chọn phù hợp nhất sau khi suy nghĩ kỹ. Có gia đình một con vẫn đầy tiếng cười, có gia đình hai con lại hỗn loạn; có nhà ba con rất nề nếp, có nhà một con lại cô quạnh. Điều quyết định không phải số lượng con, mà là chất lượng mối quan hệ và việc cha mẹ có thực sự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình hay không.

Nếu bạn đang do dự, hãy thử một bài tập: tìm một khoảng thời gian yên tĩnh, viết ra tất cả lý do muốn sinh và không muốn sinh con. Đừng phán xét, chỉ ghi lại. Sau đó tự hỏi: lý do nào đến từ áp lực bên ngoài, lý do nào xuất phát từ mong muốn nội tâm? Nếu bỏ qua mọi tiếng nói bên ngoài, bạn sẽ nghiêng về đâu?

Câu trả lời có thể cần thời gian, thậm chí thay đổi theo từng giai đoạn. Điều quan trọng không phải tìm đáp án ngay, mà là bắt đầu đối thoại với chính mình. Vì sinh hay không, sinh mấy con, thực chất là câu hỏi về cách bạn định nghĩa cuộc đời mình, và bạn sẵn sàng dành thời gian, công sức, tình yêu cho điều gì.

Khi đã hiểu rõ, dù chọn sinh một, hai hay không sinh, bạn sẽ bước đi với sự vững vàng hơn. Bạn biết mình sẽ đánh đổi gì, có thể nhận lại gì. Và khi đó, dù gặp khó khăn, bạn sẽ không dễ rơi vào câu hỏi “tại sao mình lại sinh con”, mà có thể bình tĩnh nói: “Đây là con đường tôi chọn, và tôi chịu trách nhiệm với nó.”

Điều kỳ diệu của cuộc sống là không thể quay lại. Một khi đứa trẻ đã ra đời, mọi thứ không thể đảo ngược. Vì thế, lý do bạn đưa con đến thế giới này trở nên vô cùng quan trọng – nó sẽ là ngọn đèn soi đường khi bạn mệt mỏi, là phương hướng khi bạn lạc lối.

Vậy nên, đừng vội hỏi người khác “sinh mấy con là tốt”. Hãy hỏi chính mình: vì sao tôi muốn làm cha mẹ? Tôi mong chờ điều gì trên hành trình này? Tôi sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho điều đó? Khi những câu hỏi ấy rõ ràng, câu trả lời về số lượng con cái cũng sẽ tự nhiên hiện ra.

Và dù câu trả lời là gì, chỉ cần nó đến từ suy nghĩ nghiêm túc của bạn, thì đều xứng đáng được tôn trọng và thực hiện. Bởi cuối cùng, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình không chỉ với đứa trẻ mình mang đến thế giới, mà còn với chính cuộc đời của mình.

Nguồn: Sohu