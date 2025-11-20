Đường đến thành công của CEO Vũ Lan Anh: Khi tình yêu của một người mẹ tạo nên thương hiệu Việt mang tầm quốc tế

CEO Vũ Lan Anh – người đứng sau thương hiệu thời trang nhí Eunoia by AN – đang trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thời trang Việt trên bản đồ quốc tế. Chỉ trong hai năm, thương hiệu của cô liên tiếp gây ấn tượng tại các tuần lễ thời trang Thâm Quyến (2023) và Thượng Hải (2024) với loạt bộ sưu tập mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Hành trình ấy càng ý nghĩa hơn khi xuất phát điểm của Lan Anh không phải thời trang, mà từ tình yêu của một người mẹ dành cho con.

Tốt nghiệp Đại học Tài chính Thượng Hải, Lan Anh từng có một công việc ổn định và cuộc sống yên bình bên gia đình. Mọi thứ chỉ thay đổi khi con gái cô bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật và mong muốn được bước đi trên những sân khấu lớn. Để đồng hành cùng con, cô quyết định thử sức với thời trang – một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ.

Đi từ con số 0, Lan Anh vừa học chuyên môn, vừa xây dựng đội ngũ, vừa tạo ra thương hiệu Eunoia by AN. Điều bất ngờ là khi dấn thân vào nghề, cô nhận ra mình cũng là "một đứa trẻ nghệ thuật" – người luôn yêu cái đẹp, yêu sáng tạo nhưng chưa từng có cơ hội chạm đến.

"Ban đầu tôi nghĩ mình làm thương hiệu để tặng con. Nhưng càng làm, tôi càng thấy đây cũng là ước mơ của chính mình", cô chia sẻ.

Eunoia by AN vì thế được định hình khác biệt ngay từ đầu: thời trang trẻ em nhưng mang câu chuyện văn hóa Việt, từ chất liệu, họa tiết đến âm nhạc trình diễn. Những BST như "Ngự sắc", "Họa sắc", "Dạ đàm", "12 Mùa Hoa", "Ả đào thị", "Nàng thơ" đều lấy cảm hứng từ di sản Việt Nam – từ tranh Đông Hồ, Hàng Trống đến các loại hình hát xẩm, quan họ, ca trù, múa rối nước.

Dấu mốc quan trọng nhất là Tuần lễ thời trang Thâm Quyến 2023 . Khi tiếng đồng dao Việt vang lên, 14 người mẫu nhí của Eunoia by AN sải bước đầy tự hào, khiến khán phòng quốc tế phải trầm trồ. Khoảnh khắc ấy không chỉ là thành công của thương hiệu, mà còn là cảm xúc sâu sắc của những đứa trẻ lần đầu mang bản sắc dân tộc lên sàn diễn thế giới.

Một năm sau, tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải 2024 , Eunoia by AN tiếp tục gây ấn tượng với bộ sưu tập "Mộng Hoa Như Mộng" cùng loạt thiết kế kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hơi thở đương đại. Với Lan Anh, đây còn là chuyến trở lại đầy cảm xúc: 10 năm sau ngày tốt nghiệp Thượng Hải, cô xuất hiện tại thành phố này không phải với tư cách du học sinh ngành tài chính, mà là CEO của một thương hiệu thời trang Việt.

Nhưng phía sau những phút tỏa sáng trên sân khấu là 6 tháng chuẩn bị căng thẳng cho mỗi bộ sưu tập, là những đêm ekip làm việc đến sáng, là những áp lực của một người mẹ, người vợ, người điều hành. Để có thể dấn thân và kiên trì, CEO Lan Anh nhận được sự ủng hộ lớn nhất từ gia đình. Chồng cô lùi về phía sau, tạo điều kiện để cô toàn tâm với công việc, một hậu phương mà cô luôn biết ơn và trân trọng.

Sau những thành công đầu tiên, Lan Anh đã định hình rõ hơn con đường phía trước: không chỉ đưa thời trang nhí Việt ra thế giới, mà còn đưa hình ảnh những mầm non Việt Nam tự tin, tài năng và mang bản sắc riêng đến với bạn bè quốc tế .

Bằng sự bền bỉ, trái tim đủ lớn và niềm tự hào Việt Nam luôn cháy trong mình, CEO Vũ Lan Anh đang viết tiếp hành trình đưa "Việt Nam đa sắc" tỏa sáng trên những sân khấu lớn của thế giới.