Kim Ngọc Thủy – Thương hiệu Việt đưa "áp lực cầu hôn" thành một hành trình cảm xúc trọn vẹn

Từ một chiếc nhẫn đến cả một kế hoạch cảm xúc

Cầu hôn vốn dĩ là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời mỗi người đàn ông. Thế nhưng, đằng sau hình ảnh lãng mạn ấy là hàng loạt áp lực khó giãi bày: chọn nhẫn thế nào để nàng ưng, chuẩn bị tài chính ra sao, sắp đặt thời điểm phù hợp, và cả nỗi sợ hãi lớn nhất – "nếu cô ấy từ chối thì sao?". Trong khi nhiều thương hiệu trang sức chỉ tập trung vào thiết kế hay giá trị vật chất, Kim Ngọc Thủy (KNT) – một thương hiệu Việt – đã chọn một hướng đi táo bạo: trở thành chuyên gia đồng hành, thấu hiểu và giải tỏa mọi nỗi lo trong hành trình cầu hôn của cánh mày râu.

Không dừng lại ở việc cung cấp một món chiếc nhẫn cầu hôn đẹp, Kim Ngọc Thủy khẳng định: "Bạn chỉ việc yêu và cầu hôn – mọi rủi ro và lo lắng để chúng tôi lo."

Điểm khác biệt này biến nhẫn cầu hôn của KNT trở thành một phần trong "kế hoạch cảm xúc" – nơi người đàn ông có thể an tâm trao trọn tình cảm mà không còn lo lắng những rủi ro thường gặp.

Theo đại diện thương hiệu, thông điệp mà KNT muốn gửi gắm không đơn thuần là "bán nhẫn đẹp", mà là:

"Kim Ngọc Thủy hiểu nỗi lo của bạn – chọn nhẫn sao cho nàng ưng, mua nhẫn sao cho xứng đáng, cầu hôn sao cho trọn vẹn."

Diamond Card – Biểu tượng của "Diamond Man"

Mỗi khách hàng khi mua nhẫn cầu hôn tại KNT đều nhận được Diamond Card, trở thành một "Diamond Man" – người đàn ông bản lĩnh và đủ tự tin cho màn cầu hôn trọng đại. Diamond Card đi kèm hàng loạt quyền lợi chưa từng có trong ngành trang sức:

Đổi mẫu miễn phí trong 3 ngày nếu nàng chưa ưng.

Miễn phí chỉnh size và bảo hành trọn đời.

Hỗ trợ đổi nhẫn mới với giá trị hoàn lại đến 85%.

Khắc tên hoặc thông điệp cá nhân miễn phí.

Hoàn 100% giá trị trong vòng 7 ngày nếu nàng chưa "say yes" ( áp dụng khi đăng ký Love Passport ).

Ưu đãi đặc biệt khi mua nhẫn cưới tại KNT.

Những quyền lợi này không chỉ là ưu đãi thương mại, mà thực sự là "bảo hiểm tâm lý" để cánh mày râu an tâm bước vào khoảnh khắc trọng đại.

Love Passport – Chứng nhận tình yêu cuối cùng

Một trong những sáng tạo đặc biệt nhất của KNT chính là Love Passport – cuốn "hộ chiếu tình yêu" độc nhất vô nhị.

Khách hàng có thể cá nhân hóa Love Passport với:

Hình ảnh cặp đôi.

Vân tay của cả hai.

Lời nhắn cầu hôn.

Mỗi người chỉ có thể tạo duy nhất một Love Passport tại KNT, tượng trưng cho "tình yêu cuối cùng và duy nhất". Với hình thức lưu giữ cảm xúc đặc biệt này, màn cầu hôn không chỉ trở nên xúc động hơn, mà còn chứng minh sự đầu tư nghiêm túc, duy nhất từ người đàn ông dành cho nửa kia.

"Say Yes hoặc hoàn 100%" – Chính sách độc quyền

Điều khiến nhiều khách hàng ấn tượng chính là chính sách "Say Yes hoặc hoàn 100%". Theo đó, trong vòng 7 ngày sau khi mua nhẫn cầu hôn, nếu cô gái chưa sẵn sàng nhận lời, khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền, không điều kiện.

Đây được xem là bước đi táo bạo trong ngành kim hoàn Việt Nam, khi lần đầu tiên một thương hiệu dám đứng về phía người đàn ông, giải tỏa nỗi lo lớn nhất: "Nếu cô ấy từ chối thì sao?".

Với KNT, việc can đảm bày tỏ tình cảm luôn xứng đáng được trân trọng, bất kể kết quả ra sao.

Xoá bỏ mọi nỗi lo "chọn nhầm"

Ngoài chính sách tài chính, KNT còn chú trọng đến những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khiến nhiều người đàn ông lo lắng:

Chọn sai kiểu nhẫn: được đổi mẫu miễn phí trong vòng 3 ngày cho đến khi nàng thật sự hài lòng.

Chọn sai size: chỉnh sửa hoàn toàn miễn phí, kèm bảo hành trọn đời.

Chính nhờ những hỗ trợ này, việc chọn nhẫn không còn là một "cuộc cá cược may rủi" mà trở thành một hành trình có sự đồng hành tận tâm.

100 mẫu nhẫn mới mỗi tháng – đa dạng mọi ngân sách

Không chỉ dẫn đầu về chính sách, Kim Ngọc Thủy còn cho thấy năng lực sáng tạo mạnh mẽ với 100 mẫu nhẫn cầu hôn mới ra mắt mỗi tháng . Các thiết kế trải dài từ vài triệu đồng đến vài trăm triệu đồng, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa theo đúng ngân sách mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và ý nghĩa.

Người bạn đồng hành tận tâm của mỗi chàng trai

Một điểm nhấn khác biệt nữa của KNT nằm ở đội ngũ tư vấn. Thay vì chỉ dừng lại ở vai trò bán hàng, họ trở thành "người bạn đồng hành" trong hành trình chuẩn bị cầu hôn.

Từ việc gợi ý mẫu nhẫn hợp phong cách của nàng, chia sẻ mẹo tiết kiệm ngân sách, cho đến tư vấn lời cầu hôn và thời điểm phù hợp – mọi chi tiết đều được chăm chút như một kịch bản hoàn chỉnh.

Nhiều khách hàng thừa nhận, họ cảm thấy như có một "phù dâu đắc lực" đứng phía sau, lo liệu tất cả, để bản thân chỉ việc tập trung vào tình cảm dành cho người mình yêu.

Trong khi cầu hôn luôn được xem là một trong những "áp lực ngọt ngào" lớn nhất với đàn ông, Kim Ngọc Thủy đã tiên phong biến áp lực ấy thành một hành trình đầy cảm xúc, với sự bảo chứng từ Diamond Card, Love Passport và chính sách "Say Yes hoặc hoàn 100%".

Không chỉ bán một chiếc nhẫn, KNT đang bán một trải nghiệm yêu thương trọn vẹn, nơi mỗi người đàn ông đều có thể tự tin cầm chiếc nhẫn lên và nói:

"Anh đã chuẩn bị tất cả, chỉ chờ em gật đầu."

