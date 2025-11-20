Thiên kim tiểu thư là bạn thân của công chúa Kpop: Visual tri thức nổi bật trong dàn chaebol

Trong giới chaebol Hàn Quốc, những thiếu gia, ái nữ của các tập đoàn lớn luôn thu hút sự chú ý của công chúng, từ nhan sắc đến đời tư. Một trong số những gương mặt đang nhận được nhiều sự quan tâm gần đây chính là Lee Joo Young, cháu gái của chủ tịch tập đoàn Daelim – tập đoàn đa ngành nổi tiếng với các lĩnh vực từ xây dựng, hóa chất, giáo dục đến sản xuất ô tô.

Không chỉ nổi bật nhờ gia thế, người đẹp sinh năm 2000 còn khiến dư luận trầm trồ bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái dịu dàng cùng phong cách thời trang tinh tế, là gương mặt MXH có sức ảnh hưởng với hơn 144 nghìn người theo dõi. Ngoài ra, cô còn thu hút sự chú ý bởi tình bạn lâu năm cùng Jang Wonyoung.

Lee Joo Young và Jang Wonyoung chơi thân từ năm 2022 cho đến nay.

Lee Joo Young gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên với vẻ đẹp thanh thuần, đường nét hài hòa và ánh mắt trong trẻo nhưng toát lên thần thái tự tin. Nhiều netizen nhận xét cô trông như một idol hơn là một “cô chiêu” bình thường, vừa có nét tươi trẻ vừa có vẻ sang trọng bẩm sinh. Joo Young còn được nhiều người yêu mến với hình tượng 1 tiểu thư tri thức. Với nền tảng học vấn từ trường Luật Georgetown (Mỹ) danh giá, cô đã dẫn dắt cũng như tham gia nhiều dự án xã hội, từ thiện có ý nghĩa.

Vẻ đẹp thanh thuần, nhẹ nhàng và tri thức của Lee Joo Young giúp cô nổi bật trong dàn chaebol Hàn Quốc.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Lee Joo Young còn ghi điểm với vóc dáng mảnh mai, thon gọn. Bên cạnh việc học và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, ái nữ sinh năm 2000 còn xây dựng hình ảnh chỉn chu như một KOL trẻ, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của nhiều thương hiệu xa xỉ.

Tiểu thư tập đoàn Daelim khoe vóc dáng thon gọn cùng vòng eo "con kiến".

Cô nàng là gương mặt quen thuộc tại sự kiện của nhiều thương hiệu xa xỉ trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp.

Sắc vóc nổi bật kết hợp cùng gu thời trang điệu đà, sang trọng nhưng tinh tế khiến cô trở thành hình mẫu được nhiều cô gái trẻ học hỏi. Các bộ váy mềm mại, áo tweed hay váy dài được Lee Joo Young kết hợp khéo léo, vừa giữ được sự thanh lịch vừa phô diễn nét nữ tính nhẹ nhàng. Cô nàng thường ưa chuộng những gam màu trung tính, tạo nên sự tinh tế nhưng không làm mất đi nét tiểu thư, tôn lên được lợi thế hình thể mà vẫn trẻ trung, hiện đại.

Sự kết hợp giữa quyền lực kinh tế, nhan sắc trẻ trung và gu thời trang đẹp mắt đã khiến cô trở thành một trong những tiểu thư chaebol được yêu thích nhất – giàu sang, xinh đẹp, có học thức nhưng vẫn gần gũi, đáng ngưỡng mộ.