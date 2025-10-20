Với phụ nữ hiện đại, thời trang không chỉ là cách thể hiện phong cách hay tôn vinh vẻ ngoài, mà còn là cách đối thoại với thế giới - nơi họ kể câu chuyện riêng bằng ngôn ngữ của chất liệu, đường nét và cảm xúc. Ở đó, vẻ đẹp không dừng lại ở hình thức, mà mở rộng đến chiều sâu nội tâm - nơi sự mềm mại gặp gỡ sức mạnh, nơi nữ tính song hành cùng trí tuệ và bản lĩnh.

Cũng với triết lý tôn vinh “trí tuệ tính nữ” và tinh thần “điêu khắc chất liệu”, Giám đốc Sáng tạo Cường Đàm kiến tạo nên một góc nhìn mới về thời trang. Mỗi thiết kế không chỉ là trang phục, mà là một tuyên ngôn về bản lĩnh sống, sự tự do trong tư duy và vẻ đẹp sâu sắc của người phụ nữ thời nay. Chính điều đó khiến các sáng tạo của anh trở thành tiếng nói của thế hệ tiên phong mới - thế hệ người phụ nữ bước đi giữa thời đại với sự hiểu biết, tự tin và tinh thần không ngừng chuyển động.

Các thiết kế của CHATS by C.DAM liên tục xuất hiện lại nhiều sự kiện quốc tế. Từ trái sang: ca sĩ ca sĩ Faouzia tại thảm đỏ BOF 500, nghệ sĩ piano Maryna Aksenov tại thảm đỏ LHP Venice 2025, siêu mẫu Maria Borges (váy đen)

Trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice hay sự kiện BOF 500, những thiết kế của CHATS by C.DAM xuất hiện cùng nghệ sĩ piano Maryna Aksenov, siêu mẫu Maria Borges hay ca sĩ Faouzia – khắc họa hình ảnh người phụ nữ cá tính, tự tin và đầy bản lĩnh. Vẻ đẹp của họ được tôn lên bởi những đường cắt mạnh mẽ, cấu trúc tinh gọn và phong thái đầy tự chủ - như một tuyên ngôn về sức mạnh nữ giới đương đại.

Nhưng khi song hành cùng những ngôi sao châu Á như Triệu Lệ Dĩnh, Âu Dương Na Na, Hồ Hạnh Nhi.., CHATS by C.DAM lại kể một câu chuyện khác - nhẹ nhàng, uyển chuyển và phảng phất tinh thần Á Đông. Ở đó, sự mềm mại trở thành ngôn ngữ của nội lực và vẻ đẹp được tôn vinh không chỉ bởi hình thể, mà còn bởi chiều sâu của cảm xúc, tâm hồn.

Mỹ nhân xứ Trung: Hồ Hạnh Nhi, Triệu Lệ Dĩnh, Âu Dương Na Na cũng bị chinh phục bởi thương hiệu Việt.

Sức ảnh hưởng của CHATS by C.DAM còn lan tỏa mạnh mẽ qua các ấn phẩm thời trang quốc tế. Natasha Aris – gương mặt đại diện chiến dịch The Power of Water – xuất hiện trên trang bìa Harper’s Bazaar Việt Nam tháng 11/2025, Harper’s Bazaar Serbia, V China Magazine cùng diễn viên Lancia, và Vogue Arabia, tiếp tục minh chứng cho tầm vóc của thương hiệu trên bản đồ thời trang toàn cầu.

Sức xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng khai mở tiềm năng phát triển của CHATS by C.DAM tại nhiều thị trường.

Tại Việt Nam, tinh thần “trí tuệ tính nữ” mà CHATS by C.DAM theo đuổi cũng được nhiều nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Ninh Dương Lan Ngọc, Tuyết Lan, Diễm My, Ngọc Thanh Tâm… đồng cảm và lan tỏa. Dù mỗi người mang một cá tính riêng, họ đều gặp nhau ở điểm chung - sự thanh lịch, sâu sắc và bản lĩnh được thể hiện qua từng lựa chọn trang phục.

Lan Khuê trong các thiết kế của CHATS by C.DAM.

Tháng 10.2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi C.DAM chính thức hợp nhất hai dòng thương hiệu C.DAM và CHATS by C.DAM dưới một master brand duy nhất. Bảng màu BST khởi đầu từ deep black và pure white – hai cực khởi nguyên của mọi tương phản, đi qua butter yellow, pale olive, và kết thúc ở earth brown cùng crimson wine – gam màu của ấm áp, của máu thịt, của sự sống.

Ngọc Thanh Tâm, Tuyết Lan tỏa sáng theo cách riêng với những thiết kế trong BST SYNTHESIS.

Bộ sưu tập SYNTHESIS ra mắt trong thời điểm này không chỉ là dấu ấn sáng tạo, mà còn là tuyên ngôn chiến lược về khả năng hợp nhất giữa nghệ thuật và ứng dụng, sáng tạo và kinh doanh. Thông điệp “vẻ đẹp toàn vẹn” được chuyển hóa thành ngôn ngữ tạo hình để từ đó phản ánh triết lý cân bằng và chuyển hóa trong nội tâm mỗi người phụ nữ.

Lan Khuê, Diễm My 9X, Ngọc Thanh Lâm, Tuyết Lan… là những mỹ nhân Việt đầu tiên diện các thiết kế trong BST SYNTHESIS trong các sự kiện showbiz. Mặc dù mới sinh con đầu lòng được gần 2 tháng, Tuyết Lan khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả cùng thần thái cuốn hút khi khoác lên trang phục do Cường Đàm sáng tạo. Trong khi đó, nhan sắc ‘mẹ bỉm’ Diễm My, Lan Khuê cũng ngày càng mặn mà; còn tiểu thư ‘7.000 tỷ’ của ‘Gia đình Ha Ha’ Ngọc Thanh Tâm chín chắn, điềm đạm và phong thái sâu sắc hơn nhiều năm hoạt động năng nổ ở nhiều vai trò từ KOL, ca sĩ đến lĩnh vực gameshow.