Được các bác sĩ hàng đầu tin dùng, hiệu quả "cải lão hoàn đồng" của 6 sản phẩm chống lão hóa này ắt hẳn không tầm thường

Bác sĩ da liễu mà đã tín nhiệm một sản phẩm chống lão hóa nào đó, bạn cũng nên hóng ngay bởi chắc chắn, món skincare ấy sẽ rất được việc. Dưới đây là 6 sản phẩm "chống già" chất lượng đến nỗi được chính các bác sĩ nổi tiếng dùng mỗi ngày, bạn mà không biết thì có phải làn da sẽ rất thiệt thòi không?



1. SkinCeuticals Phloretin CF With Ferulic Acid (Khoảng 3.500.000 VNĐ)

Bác sĩ da liễu Marnie Nussbaum tại New York chia sẻ: "Tôi dùng lọ serum này mỗi sáng bởi nó chứa một lượng dồi dào các chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C, phloretin và ferulic acid giúp bảo vệ làn da khỏi sự tấn công của ánh nắng, đồng thời cải thiện tông da bằng cách giảm sắc tố da tối màu". Thêm một lý do khiến bác sĩ rất tin tưởng lọ serum nổi danh này, đó là công thức không chứa dầu khoáng, thích hợp dành cho loại da dễ lên mụn của cô.

2. L'Oreal Revitalift Derm Intensive 10% Pure Vitamin C Serum (Khoảng 576.000 VNĐ)

Bác sĩ nổi tiếng Joshua Zeichner tại New York lại kết thân với lọ serum không quá đắt đỏ đến từ nhà L'Oreal. Sản phẩm có chứa tỷ lệ vitamin C khá cao nhưng ở dạng ổn định nên dễ dùng, không lo da bị kích ứng. Lọ serum hứa hẹn giúp da sáng hồng, rạng rỡ sau khoảng thời gian ngắn chăm chỉ dùng, đồng thời các nếp nhăn li ti trên da cũng được xóa mờ đáng kể.

3. Elizabeth Arden Prevage City Smart SPF 50 (Khoảng 1.596.000 VNĐ)

Lọ kem chống nắng của Elizabeth Arden được lòng bác sĩ da liễu Shari Marchbein tại New York không chỉ bởi khả năng bảo vệ làn da dưới ánh mặt trời mà còn chặn đứng sự tấn công của các tác nhân ô nhiễm từ môi trường. Chưa hết, lọ kem còn giúp dưỡng ẩm nên đem lại vẻ căng mọng cho làn da.

4. Biologique Recherche Lotion P50 PIGM 400 (Khoảng 2.770.000 VNĐ)

Chân ái của bác sĩ da liễu Shereene Idriss tại New York chính là sản phẩm tẩy da chết nổi danh Lotion P50 của Biologique Recherche: "Sản phẩm chứa glycolic acid và lactic acid, giúp làn da sáng hẳn lên sau khi dùng". Và chẳng phải riêng gì bác sĩ Shereene Idriss, các tín đồ làm đẹp sau khi kết thân với lọ Lotion P50 thì đều phải ngạc nhiên với làn da căng khỏe hơn cả mong đợi.

5. Revision D.E.J. Night Face Cream (Khoảng 3.521.000 VNĐ)

Vào buổi tối, bác sĩ nổi tiếng Sejal Shah tại New York không quên thoa lọ kem dưỡng đến từ Revision. "Em nó" chứa bộ đôi chống lão hóa vô địch gồm retinol và bakuchiol với tỷ lệ 0.25%, hai thành phần này không chỉ giúp ngăn ngừa sự hình thành của nếp nhăn, mà còn giúp xử lý triệt để những dấu hiệu lão hóa đã sẵn tồn tại trên làn da của bạn.

6. Isdin Melatonik Overnight Recovery Serum (Khoảng 3.193.000 VNĐ)

Bác sĩ Melissa Levin tại New York thì phải lòng lọ serum đến từ Isdin. "Em nó" giúp phục hồi, sửa chữa làn da khi bạn chìm sâu vào giấc ngủ với những thành phần cực "chất" như: melatonin, bakuchiol và vitamin C; nhờ đó mà sau một thời gian, da sáng hồng hẳn lên, độ đàn hồi được cải thiện, da khỏe và ít gặp phải những vấn đề như mụn, kích ứng…

Nguồn: Allure