Được bác sĩ tấm tắc khen, đây là 6 serum vitamin C chắc chắn sẽ giúp da bạn thăng hạng mỹ mãn

1. SkinCeuticals CE Ferulic

Câu nói "đắt xắt ra miếng" hoàn toàn phù hợp để nói về SkinCeuticals CE Ferulic. Bác sĩ Kenneth Howe (đang làm việc tại phòng khám Wexler) khẳng định: "Tôi nghĩ đây là sản phẩm tốt nhất trên thị trường. Kết cấu lỏng nhẹ, không gây nhờn dính mà vẫn cung cấp lượng dưỡng chất dồi dào cho làn da". Công thức pha chế của Skinceuticals CE Ferulic đã được cấp bằng sáng chế, với 15% LAA, độ pH ở mức vừa phải giúp serum thẩm thấu sâu, cải thiện làn da từ bên trong mà không gây kích ứng.

Để đem lại hiệu quả tốt nhất, bác sĩ Kenneth Howe khuyên bạn nên dùng em serum này vào buổi sáng, trước khi dùng kem chống nắng.

Nơi mua: Ồ Láng Viện - GIá: 3.850.000 VNĐ

2. Maelove Glow Maker

Nếu chưa sẵn lòng chi tiền cho Skinceuticals CE Ferulic thì bác sĩ Russak khuyên bạn có thể chọn Maelove Glow Maker với giá thành dễ chịu hơn nhiều. "Serum vừa giúp chống oxy hóa lại bảo vệ và dưỡng ẩm cho da". Thành phần sản phẩm có chứa L-ascorbic và ferulic acids giúp làm sáng; chiết xuất lô hội, nho, mộc lan, vỏ cam giúp dưỡng ẩm và làm dịu da. Kết cấu serum lỏng nhẹ, thấm nhanh không gây nhờn dính khó chịu.



Nơi mua: Peony Health and Beauty Boutique - Giá: 750k

3. Drunk Elephant C-Firma Day Serum

Với mức giá chỉ bằng một nửa so với Skinceuticals CE Ferulic nhưng bác sĩ Noelani Gonzalez (trung tâm y tế Mount Sinai) khẳng định em serum này có thể đem lại hiệu quả chẳng hề kém cạnh. Thành phần sản phẩm có chứa axit L-ascorbic, chiết xuất lên men từ bí ngô và enzyme lựu giúp làm sáng da, tẩy tế bào chết, đem đến làn da mịn mướt. Thêm vào đó thiết kế sản phẩm dạng vòi nhấn giúp bạn dễ dàng điều chỉnh liều lượng sử dụng, tránh không khí xâm nhập, kéo dài tuổi thọ sản phẩm.



4. PCA Skin C&E Advanced Serum

Bác sĩ da liễu Elizabeth Tanzi tại Washington vô cùng yêu thích PCA Skin C&E Advanced Serum vì "thành phần có chứa 20% LAA, kết cấu lỏng nhẹ, thẩm thấu vào da nhanh chóng, không gây kích ứng".



Nơi mua: Skinsoo - Giá: 1.750.000 VNĐ

5. Obagi Professional-C Serum 20%

Nếu bạn có làn da khô thì bác sĩ da liễu nổi tiếng Rhonda Klein khuyên bạn nên dùng thử Obagi Professional-C Serum 20%. Bên cạnh thành phần chứa 20% LAA, trong sản phẩm còn chứa hyaluronic acid giúp dưỡng ẩm, tránh khô da. "Serum có thể thẩm thấu sâu vào trong da, vừa chống oxy hóa vừa hạn chế các tác động có hại từ tia UV, làm sáng vùng da không đều màu".



Nơi mua: Obagi Việt Nam - Giá: 2.800.000 VNĐ

6. Clinique Fresh Pressed 7-day System with Pure Vitamin C

Theo bác sĩ da liễu Gonzalez, kết cấu vitamin C dạng bột của em serum này giúp sản phẩm tránh bị biến chất do ánh sáng hay quá trình oxy hóa. Thiết kế sản phẩm dạng set tiện dụng, bao gồm sữa rửa mặt dạng bột + hộp serum mini chứa bột vitamin C và emulsion. Trong serum còn có chứa salicylic acid giúp làm sạch sâu, hạn chế sự hình thành mụn.



Nơi mua: Evashop - Giá: 2.000.000 VNĐ

Nguồn: NYMAG