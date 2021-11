Dùng Vitamin C lâu ơi là lâu mà chẳng thấy hiệu quả gì, có phải bạn đang bỏ quên chuyện này rồi không?

Dùng một sản phẩm skincare mà muốn thấy được hiệu quả thì phải đảm bảo da hấp thụ được hết các dưỡng chất chứa trong sản phẩm đó. Lấy ví dụ là Vitamin C chẳng hạn. Dù là một thành phần nổi tiếng và có mặt trong routine mỗi ngày của rất nhiều người nhưng không phải ai dùng cũng thấy hiệu quả, dù cho thời gian dùng đã rất lâu. Lúc này, bạn nên để ý tới độ pH của sản phẩm bởi vì khả năng thẩm thấu của Vitamin C phụ thuộc rất lớn vào độ pH.

The bác sĩ Patricia Wexler (bác sĩ da liễu đang làm việc tại New York, từng xuất hiện trên ấn phẩm Best Doctor của New York Magazine) khuyên rằng: "Nếu bạn có làn da thường, hãy chọn sản phẩm có độ pH xấp xỉ 3.5, hoặc có thể thấp hơn một chút. Còn team da nhạy cảm thì sản phẩm có độ pH từ 5 - 6, gần với độ pH tự nhiên của làn da là lý tưởng, ngoài ra còn hạn chế tình trạng kích ứng cho da nữa đó".

SkinCeuticals C E Ferulic Serum: lại là gương mặt quen thuộc trong làng Vitamin C, nhưng nếu đã dùng qua thì bạn sẽ cảm thấy nhắc đến "em" này bao nhiêu cũng không đủ vì sản phẩm hội tụ tất cả những tiêu chuẩn vàng mà một lọ serum Vitamin nên có. Bác sĩ da liễu Kenneth Howe (đang làm việc tại phòng khám Wexler, New York) mô tả serum có kết cấu mỏng nhẹ, không gây bết dính và có thực sự đem lại thay đổi rõ rệt cho da nhờ có Vitamin C, Vitamin E và Ferulic Acid. Bác sĩ cũng nói thêm công thức sáng chế của serum có độ pH cao hơn so với mặt bằng chung, nhờ vậy mà giảm thiểu được tình trạng ửng đỏ hay kích ứng.

Biobare Vitamin C, B, E & Ferulic Serum (khoảng 1100k): ngay từ cái tên hẳn bạn cũng biết được những thành phần "nòng cốt" của lọ serum này là gì rồi đúng không? Serum được khen ngợi nhờ khả năng cấp ẩm cực kỳ dồi dào cũng như hiệu quả đẩy lùi lão hóa ổn áp, đem lại cho bạn làn da căng bóng, mượt mà trẻ hơn tuổi. Giàu các thành phần chống oxy hóa tự nhiên, lại được bổ sung thêm Ferulic và Hyaluronic Acid nên các gốc tự do, nếp nhăn, rãnh nhăn sẽ không có cơ hội làm hại bạn đâu. Độ pH của serum là 3.5 nha, phù hợp với team da dầu đó.

Cosmetic Skin Solutions Supreme Serum CE (khoảng 900k): hai đặc điểm nổi bật nhất của serum đã được gói gọn trên bao bì gồm SUPER ANTIOXIDANT™ và SUPERLOWpH™, chứa Vitamin C, Vitamin E, kết hợp cùng Asiatic Acid và Glutathione tạo thành màng chắn bảo vệ da khỏi các tác nhân gây ô nhiễm môi trường và tia UV. Ngoài ra, serum còn giúp tăng sinh collagen, làm đều màu da nữa đó.

Drunk Elephant C-Firma Fresh Day Serum: Vitamin C thì hay phiền phức chuyện bảo quản đúng không, nào là giữ chỗ kín, để trong tủ lạnh... nhưng nếu sắm lọ serum này thì bạn chỉ cần để "ẻm" chỗ thoáng mát là được, không cần để trong tủ lạnh đâu. Serum chứa 15% L-ascorbic Acid giúp làm mờ các vết thâm do mụn, da sần sùi, không đều màu hay những nếp nhăn ở trán, quanh miệng. Độ pH của sản phẩm là 2.5, team da thường hay da dầu có thể thoải mái dùng nha.

