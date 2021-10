Có giá chưa đến 500K, chai serum vitamin C này có gì mà nhận về hơn 57.000 đánh giá 5 sao trên Amazon?

Với các "con chiên" đam mê làm đẹp, lợi ích mà vitamin C mang lại quả thực không thể đếm xuể. Chia sẻ với trang InStyle, tiến sĩ Michelle Henry cho biết: "Hoạt động chống oxy hóa của vitamin C không chỉ bảo vệ da, chống lại các tổn thương do tia cực tím gây ra mà nó còn có khả năng ngăn ngừa lão hóa và ung thư da, giúp tăng cường độ săn chắc cho da bằng cách thúc đẩy sản xuất collagen".

Và 1 trong những sản phẩm serum vitamin C được các tín đồ làm đẹp phong cho danh xưng "thần dược", "suối nguồn tuổi trẻ", "phép màu trong chai" chính là TruSkin Naturals Vitamin C 20% E & Hyaluronic Acid. Không phải tự dưng lại sở hữu tới 57.000 lượt đánh giá 5 sao trên Amazon, bảng thành phần của sản phẩm lẫn công dụng tuyệt vời mà "em" nó để lại trên da quả thực khiến chị em nào nhìn vào cũng mê.

Không giống nhiều sản phẩm khác trên thị trường sử dụng axit L-ascorbic, "em" serum này sử dụng Natri Ascorbyl Phosphate - 1 dạng vitamin C nhẹ nhàng hơn, an toàn cho mọi loại da. Nó có tác dụng vô hiệu hóa các gốc tự do, tăng cường sản xuất collagen, làm đều màu da và có lợi cho vi sinh vật, điều cực kì tuyệt vời cho những người có làn da dễ bị mụn trứng cá.

Bên cạnh đó, vitamin E trong sản phẩm còn đóng vai trò như 1 hàng rào dưỡng ẩm, hoạt động đồng thời với vitamin C để tăng gấp đôi khả năng chống lại các gốc tự do. Các thành phần quan trọng khác: Axit Hyaluronic giúp giữ ẩm, làm căng da, MSM - hợp chất lưu huỳnh hữu cơ hoạt động như một chất chống viêm mạnh mẽ. Công dụng của sản phẩm được người dùng chia sẻ rầm rộ:

Làm sáng da, mờ thâm rõ rệt

"Tôi bắt đầu sử dụng sản phẩm này và thấy kết quả ngay lập tức. Thậm chí, chồng tôi còn nhận thấy sự khác biệt sau 1 tuần kể từ khi tôi bắt đầu sử dụng. Anh ấy khen rằng khuôn mặt tôi trông rạng rỡ, trẻ hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại huyết thanh chống lão hóa, hãy mua chai này ngay đi"

Giảm tình trạng ửng đỏ, giúp da căng bóng

"Nhìn vào những bức ảnh trước và sau của tôi, bạn có thể thấy rằng đây là một sản phẩm khá hiệu quả. Chỉ trong 3 tuần, tôi nhận thấy da của mình mềm hơn, bớt mẩn đỏ, trông căng mọng và nhìn chung là sáng hơn rất nhiều. Những ngày này, tôi hiếm khi trang điểm (vì ở nhà 24/7). Đồng nghiệp của tôi, qua cuộc họp Zoom đã khen rằng da tôi trông khỏe hơn"

Điều trị mụn siêu đỉnh

Bên cạnh đó, hiệu quả trị mụn của chai serum này đã được công nhận bởi rất nhiều người dùng. Bạn gái trong hình chia sẻ: "Trong 2 tuần kiên trì sử dụng loại serum này kết hợp với toner và kem dưỡng, da tôi gần như hết sạch mụn và thâm. Những đốm thâm đỏ đã mờ hẳn và trán tôi cũng không nổi thêm mụn nữa"

Làm mờ nám hiệu quả

Sau 2 tháng sử dụng, người dùng Ori chia sẻ: "Tôi đã sử dụng serum này cùng với kem chống nắng để bảo vệ làn da khỏi những vết nám mới và thấy rất hiệu quả"

Bạn thấy đấy, tình trạng mụn viêm sưng đỏ, quầng thâm, các đốm đồi mồi, lỗ chân lông to, da sần sùi, xỉn màu... những vấn đề này đều được "em" serum này giải quyết nhanh chóng, trả lại làn da căng khỏe, mịn màng, đều màu chỉ trong vài tuần.

Ngoài ra, sản phẩm còn sở hữu công thức thẩm thấu nhanh, không gây mụn hay để lại cảm giác nhờn. Da bạn có thể hơi căng sau khi apply nhưng ngay khi chuyển sang bước skincare tiếp theo, cảm giác đó sẽ hoàn toàn biến mất.

Như bao sản phẩm dưỡng da khác, TruSkin Naturals Vitamin C 20% E & Hyaluronic Acid khi lên da mỗi người đều sẽ để lại những phản ứng khác nhau. Trước khi sử dụng, bạn vẫn là nên test thử trên một vùng da nhỏ để thăm dò phản ứng của da rồi hẵng tiếp tục sử dụng với toàn bộ khuôn mặt. Với mức giá đang sale chỉ còn 20$ (gần 500.000 VNĐ) cho 1 chai serum 30ml, chai serum này quả thực không một điểm trừ.

Ảnh: Internet