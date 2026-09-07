Dùng kem mắt mãi không hiệu quả? Có thể bạn đang mắc 3 sai lầm phổ biến

Vùng da quanh mắt thường là nơi "tố cáo" dấu hiệu mệt mỏi và tuổi tác sớm nhất. Quầng thâm, nếp nhăn li ti, rãnh lệ, bọng mắt hay tình trạng lớp nền dễ đọng vào rãnh đều có thể khiến gương mặt kém tươi tắn. Bởi khu vực này vốn mỏng manh, liên tục vận động khi chớp mắt, biểu cảm và dễ chịu ảnh hưởng từ thiếu ngủ, ánh nắng hay việc nhìn màn hình quá lâu.

Theo bác sĩ da liễu Cao Bội Hàm, chăm sóc vùng mắt không nên chờ đến một độ tuổi cố định mới bắt đầu. Thời điểm phù hợp phụ thuộc nhiều hơn vào tình trạng làn da và thói quen sinh hoạt của mỗi người.

Khi nào nên bắt đầu dùng sản phẩm chăm sóc vùng mắt?

Một tín hiệu dễ nhận biết là khi bạn xuất hiện đường nhăn đầu tiên khiến kem nền hoặc phấn phủ bị "đọng" vào rãnh. Đây có thể là dấu hiệu vùng da quanh mắt đang thiếu ẩm, giảm độ đàn hồi hoặc chịu tác động từ biểu cảm lặp lại mỗi ngày. Nếu đợi đến khi vết chân chim hiện rõ mới chăm sóc, quá trình cải thiện thường sẽ cần nhiều thời gian hơn.

Ở tuổi đôi mươi, sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, tập trung cấp ẩm với những thành phần như glycerin, hyaluronic acid, ceramide… thường đã phù hợp. Sau tuổi 30, khi da có xu hướng khô hơn và các rãnh động dần rõ nét, có thể cân nhắc công thức giàu dưỡng hơn hoặc sản phẩm chứa hoạt chất chống lão hóa dịu nhẹ, dùng đúng hướng dẫn.

Những người có cơ địa viêm mũi dị ứng, hay dụi mắt hoặc quầng thâm kéo dài từ nhỏ cũng nên quan tâm vùng mắt sớm hơn. Nếu muốn cải thiện vẻ ngoài sưng mệt sau một đêm thiếu ngủ, sản phẩm chứa caffeine có thể hỗ trợ cảm giác ráo và tỉnh hơn tạm thời. Tuy nhiên, quầng thâm do sắc tố, mạch máu, hốc mắt sâu hay yếu tố di truyền sẽ không thể biến mất hoàn toàn chỉ nhờ kem mắt.

Rãnh lệ cần được phòng ngừa từ thói quen hằng ngày

Rãnh lệ rõ dần có thể liên quan đến sự thay đổi thể tích mô mềm và độ đàn hồi da theo tuổi tác. Kem dưỡng không thể lấp đầy một rãnh lệ đã sâu, nhưng việc dưỡng ẩm đều đặn, ngủ đủ, hạn chế dụi mắt và bảo vệ da khỏi tia UV có thể giúp vùng da này trông bớt xỉn màu, khô nhăn.

Đừng bỏ qua kính râm khi ra ngoài. Vùng mắt rất dễ bị nheo lại dưới ánh nắng, trong khi tia UV cũng góp phần làm da lão hóa sớm và tăng nguy cơ tăng sắc tố. Với người thường xuyên làm việc trước máy tính, nên áp dụng quy tắc nghỉ mắt định kỳ, nhìn xa vài phút sau mỗi quãng tập trung dài để giảm cảm giác khô, mỏi mắt.

Có phải dùng kem mắt sẽ gây "mụn thịt"?

"mụn thịt" là cách gọi dân gian cho nhiều dạng tổn thương khác nhau quanh mắt, từ hạt kê, mụn đầu trắng đến các nốt tăng sinh lành tính. Không phải trường hợp nào cũng do kem mắt gây ra.

Nếu sản phẩm quá đặc, không phù hợp cơ địa hoặc dùng lượng quá nhiều, vùng da có thể bí hơn và xuất hiện các hạt nhỏ. Nhưng khi nốt đã tồn tại dai dẳng, tăng kích thước hoặc không rõ nguyên nhân, không nên tự nặn hay chích tại nhà. Vùng da quanh mắt rất nhạy cảm; bác sĩ da liễu sẽ xác định đúng loại tổn thương và tư vấn cách xử lý an toàn.

Ba sai lầm khiến vùng mắt dễ "quá tải"

Sai lầm đầu tiên là thoa kem mắt thật dày với suy nghĩ da sẽ hấp thu nhiều hơn. Thực tế, chỉ cần một lượng nhỏ cho cả hai bên mắt, chấm quanh vùng xương hốc mắt rồi vỗ nhẹ bằng ngón áp út. Tránh miết mạnh, kéo da hoặc massage quá lâu.

Thứ hai là chườm nóng quá mức. Nếu cần thư giãn mắt, khăn ấm chỉ nên ở mức dễ chịu, không nóng rát và không đắp khi ngủ. Nhiệt độ quá cao có thể khiến da đỏ, kích ứng, thậm chí làm tình trạng mạch máu quanh mắt rõ hơn.

Cuối cùng, không nên đắp mặt nạ mắt quá lâu. Với sản phẩm dạng miếng, hãy tuân thủ thời gian ghi trên bao bì; đa số chỉ cần khoảng 10 phút. Khi thấy châm chích, ngứa, đỏ hoặc sưng, cần rửa sạch và ngưng sử dụng.

Hãy thường xuyên quan sát vùng mắt qua ảnh chụp hoặc khi trang điểm. Một đôi mắt kém sáng không phải lúc nào cũng cần sản phẩm đắt tiền, mà đôi khi chỉ cần ngủ đủ, chống nắng đều và chăm sóc nhẹ nhàng đúng cách. Nếu quầng thâm, sưng một bên mắt, đau, thay đổi thị lực hoặc tổn thương kéo dài, nên đi khám thay vì tự xử lý tại nhà.

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