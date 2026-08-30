Nguyễn Lâm Thảo Tâm là gương mặt quen thuộc với công chúng khi hoạt động ở nhiều vai trò như diễn viên, MC và người mẫu ảnh. Cô từng ghi dấu ấn với vai cô giáo Hồng trong phim điện ảnh Mắt Biếc, gây thương nhớ nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào. Không chỉ nổi bật trên màn ảnh, Thảo Tâm còn được biết đến với thành tích học tập và khả năng ngoại ngữ ấn tượng, từng được nhiều người ví von là hình mẫu “con nhà người ta” ngoài đời. Sở hữu đôi mắt to tròn, đường nét thanh tú cùng thần thái nhẹ nhàng, nữ diễn viên dễ dàng tạo thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mới đây, "nàng thơ" Mắt Biếc tiếp tục khiến dân tình chú ý khi đăng tải bộ ảnh mới, khoe visual trong trẻo cùng góc nghiêng đẹp cuốn hút, cho thấy nhan sắc ngày càng rạng rỡ và thăng hạng.

Không chỉ ghi điểm bởi visual trong trẻo, gu ăn mặc của Thảo Tâm cũng là một điểm cộng đáng chú ý. Cô thường biến hóa linh hoạt với nhiều phong cách, từ nữ tính, điệu đà đến thanh lịch, trẻ trung, nhưng vẫn giữ được nét riêng nhẹ nhàng và tinh tế. Loạt outfit của Thảo Tâm hứa hẹn sẽ mang đến nhiều gợi ý lên đồ thú vị cho chị em, nhất là những ai yêu thích phong cách nữ tính nhưng không quá cầu kỳ.

Thảo Tâm khoe giao diện cực xinh khi diện set bèo nhún vừa nữ tính vừa phóng khoáng, gồm áo hai dây phối cùng quần ống rộng. Những đường bèo được xử lý tinh tế ở cả áo lẫn quần tạo hiệu ứng bồng bềnh, mềm mại, giúp tổng thể trông duyên dáng mà không hề cầu kỳ. Đây cũng là kiểu outfit chị em có thể dễ dàng tham khảo nếu muốn lên đồ đơn giản nhưng vẫn xinh sang, đặc biệt hợp cho những chuyến đi chơi hay vi vu biển.

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Áo cổ vuông tay phồng là kiểu trang phục cứ đến hè lại được hội chị em ưu ái, bởi vừa nữ tính vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng, mát mắt. Thảo Tâm cũng không ngoại lệ khi chọn diện thiết kế tay ngắn phồng, nhấn nhá bằng chiếc nơ bản to ở trước ngực, phối cùng quần short viền ren. Sự kết hợp này tạo nên tổng thể điệu đà lại trẻ trung, không cần quá nhiều phụ kiện vẫn đủ nổi bật. Đặc biệt, chi tiết viền ren đang được lăng xê mạnh trong năm nay, chị em mê phong cách nữ tính hoàn toàn có thể tham khảo những item tương tự.

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Phong cách đời thường của Thảo Tâm thiên về sự đơn giản, thoải mái nhưng vẫn cuốn hút. Trong một outfit, cô chọn áo dáng dài thướt tha với thiết kế không tay, nổi bật bởi những mảng ren hoa nữ tính. Kết hợp cùng quần jeans và một đôi guốc cao gót, nữ diễn viên tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng vừa thanh lịch. Đặc biệt, chiếc túi xách màu cam rực rỡ được cô khéo léo thêm vào như một nốt chấm phá, giúp set đồ vốn mang gam màu trung tính trở nên bắt mắt và có gu hơn.

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Thảo Tâm gợi ý một mẫu đầm đen tối giản nhưng cực kỳ nịnh dáng, phù hợp với những chị em yêu thích phong cách thanh lịch. Cô diện thiết kế cổ V, phần lưng tạo điểm nhấn với chi tiết vạt đan chéo, kết hợp phom ôm nhẹ ở thân trên và xòe nhẹ phía dưới. Cách xử lý này giúp tổng thể vừa mềm mại, nữ tính lại tạo cảm giác vóc dáng cân đối, duyên dáng. Một chiếc đầm đen vốn đã đủ sang và tôn da, chị em chỉ cần thêm vài món phụ kiện phù hợp là có ngay outfit đẹp mắt, chỉn chu mà không cần cầu kỳ.

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Tham dự một sự kiện, Thảo Tâm gây ấn tượng với set áo dáng yếm phối chân váy dài, mang đến tổng thể ngọt ngào và yêu kiều. Thiết kế áo yếm bằng chất liệu lụa tạo cảm giác mềm mại, sang trọng, trong khi chân váy ren họa tiết lại giúp outfit thêm phần bắt mắt, trẻ trung. Sự kết hợp giữa hai item tưởng đơn giản nhưng lại ăn ý, vừa đủ điệu đà mà không bị quá cầu kỳ. Đây cũng là công thức có tính ứng dụng cao, chị em có thể tham khảo để diện đi chơi, đi tiệc hay tham dự những buổi hẹn hò, sự kiện.

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