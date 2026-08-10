Bác sĩ da liễu chọn ra 6 tuýp kem mắt bình dân giúp cải thiện quầng thâm, nếp nhăn

Không cần chi tiền triệu cho kem dưỡng mắt, bạn vẫn có thể tìm được những sản phẩm chứa các hoạt chất được bác sĩ da liễu đánh giá cao như retinol, peptide, hyaluronic acid, ceramide hay niacinamide. Theo các chuyên gia, hiệu quả của một sản phẩm chăm sóc vùng da quanh mắt không chỉ phụ thuộc vào giá thành mà quan trọng hơn là công thức và những thành phần hoạt tính bên trong.

Vùng da quanh mắt vốn mỏng, ít tuyến dầu và nhạy cảm hơn nhiều khu vực khác trên khuôn mặt. Vì vậy, sử dụng sản phẩm được thiết kế riêng cho vùng mắt có thể giúp giảm nguy cơ khô căng, cay hoặc kích ứng. Dưới đây là 6 sản phẩm bình dân được các bác sĩ da liễu đánh giá cao, tập trung vào những vấn đề phổ biến như quầng thâm, bọng mắt, nếp nhăn và da khô.

1. RoC Retinol Correxion Line Smoothing Eye Cream

RoC Retinol Correxion Line Smoothing Eye Cream là lựa chọn đáng chú ý dành cho những người muốn tập trung vào dấu hiệu lão hóa quanh mắt. Công thức chứa retinol tinh khiết được giải phóng từ từ trong khoảng 12 giờ nhằm hạn chế kích ứng, kết hợp glycerin, vitamin E và vitamin B5 để bổ sung độ ẩm, hỗ trợ làm mịn nếp nhăn nhỏ và cải thiện vẻ ngoài của quầng thâm. "Retinol là thành phần tôi khuyên dùng nhiều nhất trong chăm sóc da và đây là một lựa chọn bình dân mà tôi thường xuyên giới thiệu", bác sĩ da liễu Corey L. Hartman nhận định. Theo ông, sản phẩm có thể mang lại độ ẩm tức thì và khi sử dụng liên tục, người dùng có thể nhận thấy sự cải thiện ở các nếp nhăn nhỏ cũng như quầng thâm quanh mắt. Tuy nhiên, người mới dùng retinol nên bắt đầu từ từ và luôn chống nắng vào ban ngày.

Nơi mua: RoC

2. CeraVe Eye Repair Cream

CeraVe Eye Repair Cream có kết cấu nhẹ, không chứa hương liệu và đặc biệt phù hợp với những người có vùng da quanh mắt nhạy cảm. Sản phẩm tập trung vào 3 loại ceramide thiết yếu, hyaluronic acid, glycerin và niacinamide, giúp bổ sung độ ẩm, làm da căng mọng hơn và hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da. "Đây là một loại kem mắt khởi đầu tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn chuyển sang công thức chuyên dụng cho vùng dưới mắt, đặc biệt lý tưởng với những người có làn da nhạy cảm", bác sĩ da liễu Corey L. Hartman chia sẻ. Ông cũng đánh giá cao công thức không chứa hương liệu và dịu nhẹ của sản phẩm. CeraVe Eye Repair Cream còn nhận Seal of Acceptance từ National Eczema Association, một điểm cộng đáng chú ý đối với những người có làn da dễ phản ứng.

Nơi mua: CeraVe

3. La Roche-Posay Hyalu B5 Eye Serum

La Roche-Posay Hyalu B5 Anti-Wrinkle Replumping Eye Serum phù hợp với những người muốn cải thiện vẻ ngoài của quầng thâm đồng thời cấp ẩm cho vùng da quanh mắt. Sản phẩm đi kèm đầu lăn massage tạo cảm giác mát lạnh, trong khi hai loại hyaluronic acid giúp cấp ẩm và làm da trông căng mọng hơn. Công thức còn chứa phức hợp 10% gồm caffeine, niacinamide và HEPES, hỗ trợ làm mịn nếp nhăn nhỏ, cải thiện vẻ ngoài của quầng thâm và giúp da săn chắc hơn. Sản phẩm không chứa hương liệu và phù hợp với vùng mắt nhạy cảm. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn muốn bổ sung một sản phẩm có khả năng hỗ trợ giảm vẻ ngoài của bọng mắt vào chu trình chăm sóc da.

4. Bioderma Sensibio Eye+

Bioderma Sensibio Eye+ là lựa chọn dành cho những người có vùng da quanh mắt nhạy cảm, dễ kích ứng hoặc thường xuyên xuất hiện bọng mắt. Công thức chứa squalane và glycerin giúp cấp ẩm mà không tạo cảm giác nặng nề, trong khi caffeine hỗ trợ cải thiện vẻ ngoài của bọng mắt. Sản phẩm còn kết hợp peptide chống viêm và rhamnose nhằm giúp vùng da dưới mắt trông mịn màng, dịu và tươi tắn hơn. "Sensibio giúp cấp ẩm cho vùng da mắt mỏng manh với squalane và glycerin mà không gây kích ứng, đồng thời giúp giảm bọng mắt nhờ caffeine và nền công thức làm dịu hỗ trợ hàng rào bảo vệ da", bác sĩ da liễu Dendy Engelman nhận định. Đây là lựa chọn phù hợp nếu ưu tiên sự dịu nhẹ nhưng vẫn muốn giải quyết đồng thời nhiều dấu hiệu của vùng da mắt mệt mỏi.

Nơi mua: Bioderma

5. Byoma Barrier Repair Eye Cream

Byoma Barrier Repair Eye Cream tập trung vào khả năng cấp ẩm và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da, phù hợp với vùng da quanh mắt khô hoặc dễ bong tróc. Công thức chứa glycerin, hyaluronic acid và bơ hạt mỡ giúp bổ sung độ ẩm, đồng thời có phức hợp peptide đồng hỗ trợ quá trình sản xuất collagen và elastin, từ đó giúp da trông săn chắc và đàn hồi hơn. Thành phần ectoin cũng là một điểm đáng chú ý nhờ khả năng hỗ trợ bảo vệ da trước các tác động từ môi trường và hạn chế mất nước. Với công thức giàu dưỡng chất nhưng không gây nhờn, sản phẩm đặc biệt phù hợp để sử dụng trước khi trang điểm, giúp bề mặt da quanh mắt trông mềm mịn hơn.

Nơi mua: Byoma

6. Cetaphil Healthy Renew Eye Gel Serum

Cetaphil Healthy Renew Eye Gel Serum là lựa chọn nhẹ nhàng hơn dành cho những người có vùng da dưới mắt nhạy cảm và không phù hợp với retinol. Công thức chứa peptide và retinol-like peptide, hướng đến việc cải thiện vẻ ngoài của quầng thâm, nếp nhăn nhỏ và dấu hiệu mệt mỏi. Adenosine đóng vai trò hỗ trợ sản xuất collagen và cải thiện độ đàn hồi của da, trong khi niacinamide và panthenol giúp cấp ẩm, làm dịu và hỗ trợ hàng rào bảo vệ. "Được bào chế với peptide và retinol-like peptide, sản phẩm giúp giảm vẻ ngoài của quầng thâm, nếp nhăn nhỏ và các dấu hiệu mệt mỏi", bác sĩ da liễu Dendy Engelman nhận xét. Bên cạnh đó, bơ hạt mỡ, sodium hyaluronate và dầu dừa giúp bổ sung độ ẩm cho vùng da khô, mang lại cảm giác mềm mại và mịn màng hơn.

Nơi mua: Cetaphil

Điểm chung của 6 sản phẩm trên là đều tập trung vào những thành phần có cơ sở nghiên cứu thay vì chỉ dựa vào mức giá. Nếu ưu tiên chống lão hóa, retinol trong RoC là thành phần đáng chú ý. Với da nhạy cảm, CeraVe hoặc Cetaphil có thể là lựa chọn dễ tiếp cận hơn. Trong khi đó, caffeine phù hợp với người quan tâm đến bọng mắt, còn hyaluronic acid, glycerin và ceramide là những thành phần hữu ích nếu vùng da quanh mắt thường xuyên khô căng. Quan trọng nhất, hãy lựa chọn sản phẩm dựa trên tình trạng da thay vì chạy theo giá thành. Đặc biệt, với các sản phẩm chứa retinol, nên bắt đầu với tần suất thấp và tăng dần khi da đã thích nghi. Ban ngày, đừng quên sử dụng kem chống nắng và che chắn cẩn thận để bảo vệ vùng da vốn rất mỏng manh này.