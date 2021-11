Đụng độ Jennie, Song Hye Kyo "bốc" chẳng kém nhưng về độ sang vẫn có chênh lệch?

Thời gian gần đây, Song Hye Kyo đã có sự thay đổi đáng kể vè mặt thời trang. Style của cô dần chuyển mình cá tính, trẻ trung và thời thượng hơn hẳn khi xưa. Thậm chí, trong hình ảnh mới, Song Hye Kyo còn diện bộ cánh na ná Jennie. Hai mỹ nhân hai thế hệ đã tạo ra màn so kè cực kỳ cân não với bộ cánh bốc lửa này.



Trong bộ ảnh mới đây chụp cho tạp chí Dazed Hàn Quốc, Song Hye Kyo mang đến hình ảnh cá tính, thời thượng với lối trang điểm đậm, biểu cảm cá tính.

Những bộ cánh mà cô chọn diện cũng mang thiết kế hiện đại, pha lẫn sexy, gợi cảm.

Nếu như trước đây thường trung thành với style kín đáo nền nã thì lần này Song Hye Kyo đã có màn lột xác thật sự, mang đến hình ảnh cá tính, gợi cảm thú vị hơn hẳn.

Ngoài ra, biểu cảm của cô cũng đã có sự tiến bộ đáng kể. Nếu như khi xưa thường bị đánh giá khá gồng, đơ cứng khi theo đuổi style hiện đại thì nay Song Hye Kyo mang đến hình ảnh hài hòa, cá tính mà vẫn thu hút.

Combo áo len + áo khoác đồng bộ như Song Hye Kyo cũng vừa được Jennie chọn diện trong bộ ảnh mới đây. Đang vi vu trên đất Mỹ, thành viên BLACKPINK không lên đồ hay trang điểm quá cầu kỳ, cô chọn diện nguyên set crop top, áo khoác, quần len đồng bộ tôn lên eo thon, dáng chuẩn.

Bộ cánh mà Jennie đã diện là thiết kế của Calvin Klein.

Còn bộ cánh mà Song Hye Kyo đã diện lại đến từ thương hiệu Your Name Here.

Cùng diện set áo 2 dây + áo khoác len, Song Hye Kyo và Jennie đã tạo ra màn so kè thú vị. Nếu như Song Hye Kyo thời thượng, sang chảnh khi xuất hiện trên tạp chí thì Jennie lại thoải mái, năng động trong ảnh chụp đời thường. Song Hye Kyo còn ghi điểm ấn tượng với lối trang điểm đậm, kẻ mắt sắc sảo và sử dụng thêm những món phụ kiện đắt đỏ. Dẫu vậy, Jennie cũng không hề kém cạnh về thần thái sang chảnh.

Thiết kế mà Song Hye Kyo đã diện cũng vừa được Eunha (G-Friend) diện mới đây.

Khi đó Eunha (G-Friend) diện áo cùng chân váy jeans, đi boots năng động.