5 mỹ nhân Hoa - Hàn đại chiến khoe dáng: Song Hye Kyo bị đàn em lấn lướt

Trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim "Now We Are Breaking Up", Song Hye Kyo cũng khiến nhiều người phải trầm trồ với nhan sắc thăng hạng. Cô có vẻ đã giảm cân khá nhiều, vóc dáng cũng thon thả hơn hẳn, gu thời trang cũng mang nét thời thượng, phá cách. Và thật trùng hợp, bộ cánh mà Song Hye Kyo đã chọn diện trong buổi họp báo ra mắt bộ phim này cũng từng được 4 mỹ nhân khác chọn diện trước đó. Một bộ cánh mà tạo ra màn đại chiến khoe chân giữa 5 mỹ nhân đình đám. Vậy ai sẽ là người ấn tượng hơn.



Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim "Now We Are Breaking Up", Song Hye Kyo gây thương nhớ với bộ cánh vừa trẻ trung, vừa sành điệu, gợi cảm. Thiết kế jumpsuit liền thân kết hợp chi tiết thắt lưng tôn lên vòng eo thon thả.

Cô diện bộ cánh này với giày cao gót màu nude giúp tạo hiệu ứng tôn dáng, khiến cơ thể trông cao ráo hơn đáng kể.

Có thể thấy, mỹ nhân họ Song đã giảm cân khá nhiều, phần chân thon thả hơn hẳn so với trước kia.

Bộ cánh này cũng từng được Seo Ye Ji chọn diên. Bộ jumpsuit bằng lụa mềm mại, thiết kế dáng quần shorts tôn chân thon, Seo Ye Ji còn tạo dáng để chân so le lấp ló vòng 3, khiến dân tình thót tim chỉ sợ cô "lộ hàng".

Han So Hee cũng từng diện bộ cánh này. Thiết kế jumpsuit với phần thắt lưng bản to đã tôn lên vòng 2 thon thả và body nóng bỏng của "tiểu tam hot nhất màn ảnh". Tạo dáng khác hẳn nhưng xét về độ sexy bốc lửa thì Han So Hee chẳng hề kém cạnh so với Seo Ye Ji.

Lâm Chí Linh dù năm nay đã 46 tuổi nhưng vẫn sở hữu body ấn tượng. Cô cũng từng diện bộ cánh này khi đi dự sự kiện. Diện jumpsuit đính ren cùng với giày cao gót đen, đôi chân thon dài, săn chắc của Lâm Chí Linh được tôn lên tuyệt đối, đẹp không góc chết khiến dân tình mê mẩn.

Quan Hiểu Đồng vốn nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu đôi chân cực phẩm nhất nhì Cbiz. Mẫu jumpsuit này càng giúp cô phô diễn trọn vẹn lợi thế vóc dáng. Cô còn mix jumpsuit cùng với giày cao gót quai ngang giúp đôi chân thon dài càng thêm ấn tượng.

Chỉ 1 bộ cánh đã tạo ra màn so kè vóc dáng giữa 5 mỹ nhân đình đám Hoa - Hàn. Về phần Seo Ye Ji và Han So Hee, cả 2 cùng tạo dáng bốc lửa trong bộ ảnh chụp tại studio.

Còn Song Hye Kyo, Quan Hiểu Đồng, Lâm Chí Linh lại so kè cực gắt khi cùng đi dự sự kiện. Song Hye Kyo dù rất xinh nhưng khi so kè cùng 2 mỹ nhân còn lại có thể thấy cô đã lép vế ít nhiều. Bộ cánh của Song Hye Kyo có phần hơi rộng so với vóc dáng nên chưa thực sự tôn đáng hiệu quả như 2 mỹ nhân còn lại.