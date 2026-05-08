Đây có thể là cách dùng dầu dừa “đỉnh” nhất cho người sợ tóc bết

Nhiều người từng thử dưỡng tóc bằng dầu dừa nhưng rồi nhanh chóng bỏ cuộc vì cảm giác quá bí, quá bết và đặc biệt là… gội mãi không sạch. Thế nhưng gần đây, một cách dùng dầu dừa mới đang được nhiều cô gái chia sẻ lại khiến hội mê chăm tóc thay đổi suy nghĩ: bí quyết nằm ở bước “nhũ hóa”.

Theo đó, thay vì trộn dầu dừa trực tiếp với mặt nạ tóc như cách thông thường, vốn rất dễ khiến hỗn hợp bị tách dầu, khó thấm vào tóc, nhiều người bắt đầu dùng máy đánh bọt sữa mini để đánh đều dầu dừa cùng dầu xả theo tỉ lệ phù hợp. Chỉ sau vài chục giây, hỗn hợp chuyển sang trạng thái mềm mịn như kem tươi, dễ tán hơn hẳn và đặc biệt không còn cảm giác dầu nổi lềnh bềnh như trước.

Sau khi được nhũ hóa, hỗn hợp này được thoa lên tóc rồi ủ bằng túi nilon hoặc mũ ủ tóc. Một số người còn dùng thêm nhiệt từ máy sấy để giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn. Điểm khiến phương pháp này được yêu thích là tóc hấp thụ nhanh, không quá nặng đầu và khi gội cũng dễ sạch hơn rất nhiều so với việc dùng dầu dừa nguyên chất.

Ngoài khả năng làm mềm tóc, dầu dừa vốn nổi tiếng nhờ chứa nhiều acid béo giúp giảm khô xơ, hỗ trợ phục hồi phần tóc hư tổn do uốn nhuộm hoặc dùng nhiệt thường xuyên. Khi kết hợp cùng dầu xả hoặc mặt nạ tóc, cảm giác bết dính cũng được giảm đi đáng kể, phù hợp hơn với cả những người tóc mỏng hoặc da đầu dễ bí.

Dù vậy, với các phương pháp ủ tóc tại nhà có sử dụng dầu, điều quan trọng nhất vẫn là tỉ lệ phù hợp và thời gian ủ vừa đủ. Nếu dùng quá nhiều dầu hoặc để quá lâu, tóc vẫn có thể bị nặng và nhanh bết. Vì thế, cách “đánh bông nhũ hóa” này được xem như một mẹo nhỏ giúp việc dưỡng tóc bằng dầu dừa trở nên dễ chịu và hiệu quả hơn rất nhiều.

