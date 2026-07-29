Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hà Nam

Mùa hè là thời điểm trẻ em tham gia nhiều hoạt động bơi lội, tắm biển, kéo theo nguy cơ gia tăng các bệnh lý tai - mũi - họng, đặc biệt là viêm tai giữa và viêm xoang.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam (Ninh Bình) tiếp nhận một bệnh nhi 13 tuổi đến khám vì đau tai sau khi đi bơi. Qua nội soi tai - mũi - họng, bác sĩ phát hiện trẻ mắc viêm mũi xoang cấp, viêm tai giữa ứ dịch hai bên, VA quá phát độ III và mào vách ngăn trái.

Hình ảnh nội soi cho thấy cả hai màng nhĩ đều dày, đục, trong hòm nhĩ có dịch - dấu hiệu điển hình của viêm tai giữa ứ dịch.

Theo các bác sĩ, tai giữa thông với mũi họng thông qua vòi nhĩ. Khi mũi và xoang bị viêm, niêm mạc phù nề gây tắc vòi nhĩ, khiến dịch không thoát ra ngoài, tích tụ trong tai giữa và gây viêm. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị giảm thính lực, viêm tai tái phát nhiều lần, ảnh hưởng đến khả năng học tập và giao tiếp của trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau khi đi bơi hoặc tắm biển, nếu trẻ hoặc người lớn xuất hiện các dấu hiệu như chảy mũi, ngạt mũi kéo dài, đau đầu, đau vùng mặt, đau hoặc tức tai, ù tai, nghe kém, sốt hoặc trẻ quấy khóc bất thường, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai - Mũi - Họng để được thăm khám.

Để phòng bệnh, người dân nên vệ sinh tai, mũi sau khi tiếp xúc với nước, không tự ý ngoáy tai hoặc nhỏ thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng giúp bệnh nhanh khỏi, hạn chế biến chứng và bảo vệ thính lực cho cả trẻ em và người lớn.