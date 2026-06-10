Các bác sĩ Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương vừa phát hiện một con bọ chét ký sinh trong tai của bé gái 2 tuổi (ở Sơn La) khi thăm khám nội soi tai mũi họng.

Hình ảnh bọ chét ký sinh trong màng nhĩ bé gái 2 tuổi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, gia đình nhận thấy trẻ thường xuyên ngứa tai, hay đưa tay vào tai và có thói quen ngoáy tai. Lo ngại bất thường, người nhà đã đưa bé đến bệnh viện kiểm tra.

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện một con bọ chét còn sống bám trên màng nhĩ của trẻ. Ngoài ra, trên bề mặt màng nhĩ xuất hiện nhiều dị vật nhỏ màu đen đang di chuyển, được xác định là bọ chét ký sinh. Dị vật được gắp ra an toàn. Khai thác yếu tố dịch tễ cho thấy gia đình bệnh nhi nuôi nhiều chó, mèo và trẻ thường xuyên tiếp xúc với vật nuôi trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo các bác sĩ Lê Hồng Ánh, Khoa Tai Thần kinh, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, côn trùng ký sinh trong tai có thể gây viêm nhiễm, tổn thương ống tai, màng nhĩ, ảnh hưởng đến sức nghe.

Bọ chét là loài ký sinh trùng thường sống trên chó, mèo và các vật nuôi trong gia đình. Chúng có thể xâm nhập vào cơ thể người, đặc biệt là trẻ nhỏ, thông qua tiếp xúc gần với thú cưng hoặc môi trường sống không được vệ sinh sạch sẽ.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần chú ý vệ sinh tai cho trẻ đúng cách, không tự ý ngoáy tai sâu. Khi trẻ có biểu hiện ngứa tai kéo dài, đau tai, chảy dịch tai hoặc quấy khóc bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Đồng thời, cần vệ sinh môi trường sống, tắm rửa và phòng chống ký sinh trùng định kỳ cho thú cưng nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm.