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Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam (Ninh Bình) vừa tiếp nhận một bệnh nhi trú tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình với tình trạng viêm, sưng nề vùng tai sau khi xỏ khuyên. Do cơ địa da nhạy cảm và phản ứng viêm mạnh, chiếc khuyên đã tụt sâu vào trong dái tai.

Theo các bác sĩ, quá trình lấy khuyên ra ngoài kéo dài gần một giờ. Trong suốt thời gian can thiệp, bệnh nhi đau nhiều, quấy khóc liên tục khiến gia đình rất lo lắng.

Các chuyên gia cho biết, bắn hoặc xỏ khuyên tai là thủ thuật phổ biến nhưng không hoàn toàn vô hại. Nếu thực hiện trong điều kiện không bảo đảm vô khuẩn hoặc chăm sóc sau xỏ không đúng cách, người được xỏ khuyên có thể gặp các biến chứng như viêm, sưng tấy, nhiễm trùng, dị ứng kim loại, áp xe dái tai, khuyên tụt sâu vào mô mềm, thậm chí hình thành sẹo lồi và biến dạng dái tai.

Để hạn chế nguy cơ, phụ huynh nên lựa chọn cơ sở thực hiện bảo đảm vô khuẩn, sử dụng khuyên làm từ chất liệu an toàn, ít gây dị ứng và tuân thủ hướng dẫn vệ sinh sau xỏ khuyên. Đồng thời cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như sưng đau kéo dài, chảy dịch, sốt hoặc khuyên bị tụt vào trong mô mềm.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện những biểu hiện bất thường sau xỏ khuyên tai, người dân cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ.