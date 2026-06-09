Hiện tượng kỳ bí này xảy ra với một cậu bé 11 tuổi sống tại Ấn Độ. Suốt một tháng trời, cuộc sống của gia đình cậu bị đảo lộn hoàn toàn bởi những trận chảy máu kinh hoàng. Máu đột ngột tuôn ra từ mắt, mũi và cả tai của đứa trẻ mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Đáng sợ hơn, các đợt chảy máu này hoàn toàn không gây đau đớn và tự động biến mất chỉ sau vài phút ngắn ngủi.

Ảnh minh họa

Quá hoảng sợ trước tình trạng của con trai, cha mẹ cậu bé đã vội vã đưa em đến bệnh viện cấp cứu. Ngay trong quá trình thăm khám, các bác sĩ trực ban cũng phải chứng kiến cảnh tượng máu đang rỉ ra từ hai mắt và tai của bệnh nhi. Tuy nhiên, điều khiến toàn bộ ê kíp y khoa phải kinh ngạc là khi tiến hành kiểm tra sâu, họ không tìm thấy bất kỳ tổn thương vật lý hay dị tật cấu trúc nào trong cơ thể đứa trẻ.

Hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu lập tức được thực hiện để tìm ra nguyên nhân cốt lõi. Kết quả trả về cho thấy số lượng tế bào máu của cậu bé hoàn toàn bình thường. Nồng độ một loại protein quan trọng tham gia vào quá trình đông máu cũng không hề có dấu hiệu bất thường. Các bác sĩ cũng lấy mẫu dịch tiết từ mắt và tai của em để phân tích, kết quả xác nhận chất lỏng đó thực sự là máu người.

Y học hiện đại dường như rơi vào trạng thái bế tắc khi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về rối loạn đông máu hay bệnh lý thực thể. Các bác sĩ tham gia điều trị gồm Tiến sĩ Tetta, Tiến sĩ Mattaparthi và các đồng nghiệp tại Ấn Độ đã phải lật lại toàn bộ hồ sơ để tìm hướng đi mới. Lúc này, lời kể của cha mẹ bệnh nhi đã mở ra một manh mối đắt giá. Họ nhận ra các đợt chảy máu kỳ quái thường xuất hiện trùng hợp vào những thời điểm con trai đối mặt với áp lực học tập nặng nề, sự kỳ vọng quá lớn từ gia đình hoặc áp lực từ bạn bè cùng lứa.

Một cuộc đánh giá tâm thần toàn diện nhanh chóng được các bác sĩ sắp xếp. Sau nhiều buổi phỏng vấn và quan sát hành vi, đội ngũ y khoa đồng ý với giả thuyết rằng áp lực thành tích học tập chính là yếu tố kích hoạt tình trạng này. Do các cuộc kiểm tra thể chất đều bình thường, các bác sĩ kết luận cậu bé đã mắc phải chứng ra mồ hôi máu do căng thẳng.

Đây là một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp và bí ẩn trên thế giới. Y văn toàn cầu từ trước đến nay mới chỉ ghi nhận chưa đầy 50 trường hợp mắc hội chứng này. Người bệnh sẽ đột ngột tiết ra máu thông qua làn da hoàn toàn lành lặn hoặc từ các lỗ tự nhiên trên cơ thể như mắt, tai, mũi. Bản chất của chất lỏng này được gọi là mồ hôi máu, dù các nghiên cứu chưa thể chứng minh nó thực sự đi qua tuyến mồ hôi của con người.

Cơ chế chính xác của chứng ra mồ hôi máu vẫn là một câu hỏi lớn đối với nền y học thế giới. Giả thuyết phổ biến nhất cho rằng trạng thái căng thẳng cảm xúc quá dữ dội hoặc nỗi sợ hãi tột độ đã làm vỡ các mạch máu nhỏ li ti xung quanh tuyến mồ hôi. Hệ quả là các tế bào máu bị rò rỉ vào ống dẫn rồi trào ra ngoài bề mặt da.

Để giải cứu cậu bé khỏi những chuỗi ngày kinh hoàng, các bác sĩ đã phối hợp điều trị bằng thuốc chẹn beta nhằm làm giảm phản ứng phòng vệ của cơ thể. Đồng thời, bệnh nhi được tham gia liệu pháp nhận thức hành vi để học cách quản lý căng thẳng trước áp lực thi cử. Song song với đó, cha mẹ cậu bé cũng nhận được sự tư vấn tâm lý từ chuyên gia để thay đổi phương pháp giáo dục, giảm bớt kỳ vọng và tạo ra không gian sống thoải mái hơn cho con.

Ảnh minh họa

Phương pháp điều trị tâm lý kết hợp y khoa đã mang lại điều kỳ diệu. Chỉ sau hai tuần, các đợt chảy máu giảm đi một cách rõ rệt. Đến tuần thứ tư, tình trạng này gần như biến mất hoàn toàn và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài vệt máu nhẹ. Sau ba tháng kiên trì điều trị, bé trai 11 tuổi đã quay trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường mà không còn bất kỳ triệu chứng đáng sợ nào.

Trường hợp của cậu bé này một lần nữa rúng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng áp lực tâm lý học đường ở giới trẻ. Các số liệu thống kê được nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Tetta ghi nhận cho thấy, phần lớn các ca bệnh mắc chứng ra mồ hôi máu hiếm gặp này đều tập trung tại châu Á, đặc biệt là các quốc gia có áp lực học tập đè nặng. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, việc giải tỏa áp lực tinh thần kịp thời là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của thế hệ trẻ trước những căn bệnh bí ẩn nguy hiểm.

Nguồn và ảnh: Live Science, Asia One, Healthline