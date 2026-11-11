Đứa trẻ sẽ không nhớ bố mẹ đã mua cho mình bao nhiêu món đồ chơi, nhưng chúng sẽ nhớ 5 khoảnh khắc này

Rachel và chồng tự chăm ba con. Suốt những năm ấy, có nhiều lúc chị thấy thời gian và sức lực của hai vợ chồng chẳng đủ để lo chu toàn mọi việc. Dần dần, chị nhận ra những điều khiến con thấy được yêu thương đôi khi rất giản dị. Đó là lúc con đang buồn, bị hiểu lầm hay gặp chuyện khó xử và biết rằng bố mẹ vẫn ở bên, sẵn lòng nghe con nói hết câu.

1. Khi con buồn hoặc giận đến mức bật khóc

Trẻ nhỏ còn đang học cách điều chỉnh cảm xúc. Tòa tháp xếp mãi mới xong bỗng đổ, đi bộ quá lâu đã mỏi chân, hay mẹ cất gói khoai tây chiên đi khi con vẫn muốn ăn thêm. Những chuyện nhỏ ấy đôi khi đủ khiến con khóc òa.

Thấy con làm ầm lên, người lớn dễ buột miệng “Khóc cái gì mà khóc?” hoặc “Còn thế nữa thì mẹ bỏ con đấy!”. Có người sa sầm mặt, im lặng để phạt con. Trẻ có thể nín vì sợ bố mẹ giận, trong khi vẫn chưa biết làm gì với nỗi buồn hay cơn bực của mình.

Đôi khi, lúc con khó chiều nhất lại là lúc con cần bố mẹ đến gần. Một câu “Con giận vì tòa tháp vừa đổ, đúng không?” có thể giúp con gọi tên điều đang cảm thấy. Nếu con khóc vì muốn ăn thêm khoai tây chiên, mẹ vẫn có thể cất gói khoai đi và nói “Mẹ biết con đang buồn vì vẫn muốn ăn thêm”. Con dần hiểu rằng mình được phép buồn, và có thể nói ra điều đó với bố mẹ.

2. Khi người khác đem con ra so sánh

Dịp Tết, một người bạn của Rachel đưa con gái đến dự buổi họp mặt gia đình. Người lớn hào hứng bảo các cháu hát, múa, đọc thơ cho vui. Cô bé vốn ít nói, chưa quen đứng trước đông người nên chỉ nép sau lưng mẹ.

Một người họ hàng thấy vậy liền đùa rằng nhút nhát thế này thì sao được, phải mạnh dạn như em gái mới được mọi người yêu quý. Người mẹ nghe xong liền lên tiếng. Chị nói mỗi đứa trẻ có một tính cách. Có bạn thích đứng trước đám đông, có bạn thích yên lặng quan sát. Chị yêu quý con gái với chính tính cách của con.

Người lớn có thể nói cho vui rồi quên ngay, còn trẻ có thể nhớ mãi những câu như “Sao cháu chẳng mạnh dạn bằng bạn kia?” hay “Có em trai rồi, mẹ hết thương cháu đấy”. Ngay lúc ấy, một câu rõ ràng của bố mẹ có thể giúp con yên tâm. Nếu con chưa muốn biểu diễn, mẹ có thể nói “Con cứ ngồi xem. Khi nào muốn tham gia thì con lên nhé”.

3. Khi con gặp thất bại

Một bài kiểm tra điểm thấp, một người bạn bỗng dưng chẳng nói chuyện nữa hay một chiếc đồng hồ yêu thích bị mất đều có thể khiến con buồn cả ngày. Người lớn đã đi qua nhiều chuyện tương tự, còn trẻ có khi mới gặp lần đầu và chưa biết xoay xở ra sao.

Thấy con khóc vì điểm kém, bố mẹ có thể để con kể trước. Có khi con buồn vì đã ôn rất kỹ. Có khi con sợ bố mẹ thất vọng. Một câu “Thi không tốt thì buồn thật. Khi nào con sẵn sàng, mình cùng xem lại nhé” cho con thời gian bình tĩnh trước khi nghĩ đến chuyện sửa bài.

Với chuyện bạn bè cũng vậy. Khi con kể bị bạn lạnh nhạt, bố mẹ có thể bắt đầu bằng câu “Bị bạn bỏ ngoài cuộc khó chịu lắm, mẹ hiểu”. Khi đã kể được điều làm mình buồn, con có thể dễ nói hơn về việc ngày mai muốn gặp bạn để hỏi cho rõ hay cần thêm thời gian.

4. Khi con bị người lớn trách mắng

Trong một lần đưa các con đến trang trại dành cho trẻ em ở Hà Lan, Rachel thấy con trai lớn mắt ngấn nước, chạy tới nhào vào lòng mẹ. Chị chưa kịp hỏi thì một phụ nữ bước nhanh đến, bức xúc vì các con chị vào chuồng xem thỏ khi hai mẹ con bà đã ở bên trong. Người phụ nữ cho rằng quá đông người sẽ khiến thỏ sợ.

Mọi chuyện xảy ra đột ngột khiến Rachel chưa biết đáp thế nào. Khi người phụ nữ rời đi, chị mới thấy tấm biển nhỏ ở cửa ghi mỗi lượt chỉ được vào ba người. Các con chị khi ấy chưa đến sáu tuổi, chưa đọc được biển. Thấy thỏ đáng yêu, các bé chỉ muốn đến gần xem. Rachel định dẫn con đi giải thích thì người phụ nữ đã đi mất.

Sau đó, chị xin lỗi các con vì lúc ấy chưa kịp lên tiếng. Chị cũng dặn con rằng nếu gặp chuyện tương tự, con có thể bình tĩnh kể lại điều đã xảy ra và giải thích phần của mình.

Ngay cả khi con đã làm sai, bố mẹ vẫn có thể ở cạnh để nghe con kể rồi cùng con sửa. Trong tình huống ở chuồng thỏ, người lớn có thể giải thích rằng mỗi lượt chỉ được vào ba người, sau đó cùng con ra ngoài chờ đến lượt. Con vừa hiểu quy định, vừa có cơ hội nói rõ vì sao mình đã bước vào.

5. Khi có người ngoài, hãy giữ thể diện cho con

Có người khen con ngoan, bố mẹ vội đáp “Ngoan gì đâu, ở nhà nghịch lắm”. Họ hàng vừa khen con chăm học, người lớn đã kể ngay bài kiểm tra lần trước con làm chưa đạt. Bố mẹ có thể chỉ muốn tỏ ra khiêm tốn, còn con lại thấy ngượng vì chuyện riêng của mình bị đem ra nói trước mặt mọi người.

Rachel nhớ một lần con trai mời bạn người Hà Lan đến nhà chơi. Đến giờ về, cậu bé vẫn nấn ná ở cửa, vừa thì thầm với bạn vừa chơi oẳn tù tì. Thấy nhà Rachel luộc sủi cảo, cậu còn ăn hết hai đĩa ngay ở cửa. Suốt gần nửa tiếng, mẹ cậu bé đứng chờ, mỉm cười, chẳng hề giục giã. Rachel nghĩ nếu ở vào tình huống ấy, có lẽ chị đã sốt ruột mà mắng con lề mề trước mặt chủ nhà. Cách người mẹ kia kiên nhẫn chờ khiến chị nhớ mãi.

Bố mẹ có thể vui vẻ đón nhận một lời khen dành cho con. Khi cần nhắc con chuyện gì, một cuộc nói chuyện riêng sau đó thường cho cả hai nhiều cơ hội để nghe nhau hơn. Có khi điều đứa trẻ nhớ về buổi gặp mặt hôm ấy chỉ là bố mẹ đã để con được vui với lời khen, rồi đợi về đến nhà mới nhẹ nhàng nhắc chuyện cần sửa.

Nguồn: Tổng hợp