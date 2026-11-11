Đừng trách con “bám mẹ”: Giải nghĩa tâm tư của bé khi cứ muốn rúc vào lòng, làm cái đuôi nhỏ của mẹ

Nhiều mẹ mới sinh nhắn riêng than với tôi: “Chăm con mệt quá! Bé cứ như cái camera giám sát, mắt chẳng rời mẹ lấy một giây. Đã khóc thì khóc vang trời, chỉ nghe giọng mẹ mới chịu nín. Đến lúc ngủ lại bám chặt lấy mẹ, đặt xuống là tỉnh, phải được bế mới chịu ngủ.”

Nghe các mẹ kể, tôi chỉ muốn ôm mỗi người một cái rồi bật mí một điều. Chính những khoảnh khắc khiến mẹ mệt bở hơi tai ấy lại giống như tấm bằng khen “Người mẹ tuyệt vời nhất” mà con dành tặng mẹ. Bé đang dùng cách duy nhất mình biết để bày tỏ tình yêu và sự tin tưởng dành cho mẹ.

Khi bé mở to mắt nhìn mẹ chăm chú

Khi bé mở to đôi mắt, nằm im nhìn mẹ, hãy tận hưởng khoảnh khắc đầy trìu mến ấy. Nhiều mẹ thấy mình đầu bù tóc rối, chẳng có gì đáng ngắm. Vậy mà trong mắt con, gương mặt mẹ lại là điều đẹp nhất trên đời.

Thị giác của bé trong những tháng đầu đời vẫn đang phát triển, nhưng từ rất sớm, bé đã đặc biệt thích nhìn khuôn mặt người. Khi nhìn mẹ chăm chú, bé đang quan sát và ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt mẹ. Bé cố nhớ thật kỹ khuôn mặt quen thuộc ấy, như ghi nhớ một chỗ dựa an toàn để từ đó khám phá thế giới.

Ánh nhìn chăm chú ấy cũng là cách con nói với mẹ: “Mẹ ơi, con đang cố làm quen với mẹ đây.”

Khi bé đang khóc mà nghe giọng mẹ liền nín

Có lúc bé khóc mãi, vậy mà mẹ vừa cất tiếng là con đã dịu lại. Giọng mẹ là một âm thanh bé đã quen từ trong bụng. Suốt những tháng thai kỳ, con đã nghe nhịp tim và ngữ điệu của mẹ. Khi chào đời, sự quen thuộc ấy có thể giúp con thấy yên tâm.

Những lúc bé sợ, khó chịu hay cảm thấy cô đơn, giọng mẹ có thể vỗ về con. Vậy nên mẹ cứ trò chuyện, hát cho con nghe, hay chỉ thủ thỉ vài câu vu vơ bằng giọng dịu dàng. Với con, được nghe mẹ nói cũng là một cách để thấy an tâm.

Khi bé cứ đòi nằm trong vòng tay mẹ mới chịu ngủ

Cái “cục phiền phức” cứ phải bế mới chịu ngủ ấy đang đặt trọn niềm tin vào mẹ. Khi ngủ, con người dễ bị tổn thương nhất. Với một em bé còn chưa biết tự bảo vệ mình, nhắm mắt ngủ cũng giống như buông hết mọi dè chừng.

Bé chịu khép mắt, ngủ say trong vòng tay mẹ vì ở đó con thấy mình được che chở. Đồ chơi hay núm vú giả cũng khó đem lại cho con cảm giác ấy. Bé đang nói với mẹ theo cách của mình: “Mẹ ơi, ở bên mẹ, con mới yên tâm mà mơ.”

Vậy nên lần tới, khi bé lại “bám” lấy mẹ, mẹ thử nhìn những phút mệt nhoài ấy theo một cách khác. Chính từ những việc nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày, tình cảm gắn bó giữa mẹ và con dần hình thành. Con yêu mẹ, dựa vào mẹ, còn mỗi lần mẹ đáp lại cũng là một lần con cảm thấy mình được lắng nghe và chở che. Những trải nghiệm ấy sẽ là nền tảng để con lớn lên tự tin và hạnh phúc hơn.

Hãy trân trọng quãng thời gian con cần mẹ đến thế. Chẳng mấy chốc, con sẽ lớn và sẽ ít đòi được ôm trong lòng mẹ như bây giờ.