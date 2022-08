Dù thừa hưởng gen của bố mẹ, 2 con gái của Bình Minh vẫn có bí quyết riêng để sở hữu chiều cao vượt trội

Bình Minh được nhiều khán giả biết đến với vai trò làm diễn viên, MC và người mẫu. Anh nên duyên cùng với doanh nhân Anh Thơ vào năm 2008. Sau 14 năm về chung một nhà, cặp đôi hạnh phúc chào đón 2 "nàng công chúa" xinh xắn là An Nhiên và An Như.



Trên trang cá nhân, Bình Minh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc của gia đình mình. Mặc dù hơn tuổi, nhưng bà xã của anh vẫn luôn trẻ trung, xinh đẹp. Ngoài ra, người hâm mộ còn dễ dàng nhận thấy vóc dáng người mẫu của An Nhiên và An Như.

Đôi chân dài miên man của 2 cô con gái là tâm điểm chú ý mỗi khi Bình Minh đăng ảnh.

Cô chị cả An Nhiên năm nay mới 13 tuổi, thừa hưởng nhiều nét duyên của mẹ. Cô em An Như (10 tuổi) lại được nhận xét là giống ba. Chính Bình Minh cũng phải thừa nhận rằng An Như là "bản sao" của mình.

Cả 2 chị em đều thừa hưởng gen cao của bố mẹ. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng An Nhiên và An Như đã có chiều cao vượt trội hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Được biết chị cả An Nhiên hiện đã cao hơn mẹ và sắp sửa ngang bằng bố. An Như mới 10 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao 1m54. Ngắm nhìn đôi chân dài miên man của 2 chị em, ai nấy đều dự đoán rằng 2 bé có tố chất trở thành người mẫu, hoa hậu trong tương lai. Cũng chính nhờ chiều cao vượt trội mà An Nhiên và An Như thường chiếm trọn spotlight khi chụp chung hình cùng bố mẹ.

Ngoài thừa hưởng gen của bố mẹ, để có chiều cao vượt trội, 2 công chúa nhà Bình Minh thường xuyên rèn luyện thể thao, đặc biệt là môn bơi lội, cầu lông, bóng chuyền... Nữ doanh nhân Anh Thơ bật mí, các con đều chơi thể thao khoảng 4 tiếng/ngày. Cả hai nhóc tì đều tham gia vào đội tuyển bơi lội ở trường. An Như còn thường xuyên chơi bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông...

Hai con đều thích các hoạt động thể dục thể thao đến nỗi mà mẹ Anh Thơ phải lo lắng: "Trong 2 tuần liên tiếp mỗi ngày chơi 4 tiếng, từ 8h-12h, mỗi môn một tiếng tù tì (đá banh, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông xen kẽ và bơi lội cố định mỗi ngày. Riêng vụ này thì em "trâu bò" hơn mẹ rồi, nghĩ chơi thể thao 4 tiếng liên tục mỗi ngày kiểu này mẹ chịu. Đấy, các mẹ hỏi sao mấy chị nhà mình chân dài, sao cao thế? Được thừa hưởng gen ba là 1 phần, dinh dưỡng đúng là 1 phần, còn lại là do chơi thể thao miệt mài đó cô chú ơi".

Ngoài gen và chế độ dinh dưỡng, việc chăm thể thao là bí quyết giúp cho 2 nhóc tì nhà Bình Minh có chiều cao vượt trội.

Bên cạnh việc chú trọng phát triển thể chất của con, vợ chồng Bình Minh còn có nhiều quan điểm dạy con tương đối hiện đại, nhận được nhiều ủng hộ từ mọi người. Hai con của Bình Minh đang theo học tại 1 trường Quốc tế nổi tiếng ở TP.HCM. Cả An Nhiên và An Như đều được đầu tư cho học tiếng Anh, các kỹ năng mềm.

Dù khá là bận bịu kinh doanh, nhưng cả Bình Minh và bà xã đều dành nhiều thời gian bên các con. Cả nhà cùng nhau đi ăn, đi chơi vui vẻ. Nam diễn viên từng bộc bạch: "Tôi muốn gần gũi với con khi hai đứa còn nhỏ. Không rõ sau này hai con gái có đi du học hay không, tôi sợ cảm giác xa cách giữa bố con lắm. Tôi từng bảo với vợ rằng nếu hai đứa đi du học, tôi sẵn sàng đi theo để nấu cơm cho con".

Cả nhà Bình Minh luôn dành thời gian bên nhau.

Ngoài ra, 2 bé còn được cha mẹ dạy cho việc tiết kiệm. An Như và An Nhiên thường mặc những bộ đồ tầm trung, không quá xa xỉ. Anh Thơ từng nói về việc này: "Tôi không nuông chiều các yêu cầu vô lý của các bé, mà vẫn giải thích và định hướng cho các con hiểu chuyện. Tôi chỉ mong con lớn khôn, khỏe mạnh chứ không áp đặt hay quá trông chờ gì dễ gây áp lực cho con".

Trong đợt dịch, bà xã Bình Minh còn cùng các con chia sẻ những món quà vật chất để hỗ trợ tinh thần cho những em nhỏ bị cách ly. An Như và An Nhiên còn viết thư thăm hỏi các bạn nhỏ.

Vợ chồng nam diễn viên luôn mong muốn các con phát triển tốt nhất.

Có thể nói 2 nhóc tì nhà Bình Minh thật may mắn khi được sống trong môi trường đầy đủ về vật chất và tinh thần. Cũng như bao ông bố bà mẹ khác, 2 vợ chồng nhà nam diễn viên cố gắng dành hết những điều tuyệt vời nhất cho các con của mình.

