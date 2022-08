Sinh con xong vẫn tăng 15kg, mẹ trẻ về dáng siêu nhanh, diện được áo ôm body chỉ sau 2 tháng

Lúc xuống bàn mổ sau khi sinh bé thứ 2, chị Nguyễn Kiều My (sinh sống và làm việc tại TPHCM) vẫn nặng 55kg. Cân nặng của chị tăng so với trước lúc mang bầu là 15kg. Cứ nghĩ sinh xong, bụng sẽ sớm thon gọn. Ai ngờ bụng vẫn to và sồ sề như hồi mang thai 7 tháng.

"Sinh con xong mình cảm thấy mất tự tin về vóc dáng của bản thân. Đi lại cũng khá nặng nề so với lúc trước khi mang bầu. Nhưng cũng may chồng và mọi người không chê bai gì. Chỉ có bản thân mình là cảm thấy khó chấp nhận mình như thế thôi. Chính vì vậy, mình quyết định giảm cân để lấy lại vóc dáng như thời con gái" - chị Nguyễn Kiều My cho hay.

Bắt tay vào giảm cân, mẹ bỉm sữa này cũng gặp những khó khăn nhất định. Thứ nhất là do chị sinh mổ chủ động, việc giảm cân sẽ khó khăn hơn so với các mẹ sinh thường. Thứ 2 là chị Kiều My thường thèm ăn những đồ béo, nhiều mỡ và đường. Điều này cũng không tốt cho việc lấy lại vóc dáng thon gọn. Nhưng với quyết tâm giảm cân, chị Kiều My đã có thể tự tin mặc áo crotop, hay ôm body sau 2 tháng sinh con. Không những thế nhan sắc của mẹ bỉm sữa có phần xinh đẹp, rạng rỡ hơn khiến ai nấy đều phải trầm trồ.

Phương pháp mẹ bỉm sữa TPHCM sử dụng chủ yếu là ăn kiêng ép cân. Tuy nhiên, bà mẹ trẻ khẳng định, chỉ chế độ ăn giảm chất béo, đường, tinh bột thôi chưa đủ để các mẹ bỉm sữa lấy lại vóc dáng, vì thế chị kết hợp việc ăn hợp lý với tập luyện thể dục và đánh mỡ bụng.

Chia sẻ về hành trình mang thai và lấy lại vóc dáng sau sinh của mình, chị Kiều My cho biết: "Vì đã có kinh nghiệm giảm cân khi sinh bé thứ nhất nên lúc mang bầu mình không ăn quá nhiều tinh bột, đồ dầu mỡ. Mình chỉ ăn uống vừa phải để cân nặng tăng trong vòng kiểm soát. Việc mẹ tăng cân vừa phải cũng có nhiều lợi ích sức khỏe cho thai nhi và chính người mẹ.

Vì mình không cho con bú mẹ (bởi bé ti mẹ bị ọc sữa và đi ngoài) nên việc giảm cân sau sinh càng thuận lợi hơn. 2 tuần sau sinh mình đã có chế độ ăn cắt giảm tinh bột, ăn nhiều rau củ quả trái cây để tăng cường sức đề kháng, giúp về dáng nhanh mà lại đẹp da. Song song với đó, mình kết hợp tập thể dục nhẹ cho bụng bằng cách nằm và dùng 2 chân đạp xe, nâng mông lên hạ xuống (các cô điều dưỡng tại bệnh viện đã chỉ cho mình) để vòng 2 sớm thon gọn hơn.

Khoảng 1 tháng sau sinh, mình kết hợp đánh bụng với đắp muối gừng rang nóng. Ngoài ra, mỗi tối và sáng, mình đều đặn thoa kem tan mỡ, massage mạnh và quấn nilon đi ngủ. Việc sử dụng thêm đai nịt bụng cũng giúp mình giảm sồ sề vòng 2 đáng kể".

Nhờ kiên trì kết hợp rất nhiều phương pháp giảm cân, giữ dáng khác nhau nên khi bước sang tháng thứ 2 sau sinh, vòng eo của chị Kiều My đã về con số 63 cm. Đến thời điểm hiện tại, sau khi sinh con được gần 3 tháng, chị có thể tự tin diện áo body, croptop trông rất gợi cảm khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Mẹ bỉm chia sẻ: "Mình may mắn có nước da trắng nữa nên dễ mặc đồ "hack" tuổi. Mang thai bé thứ 2 mình không mua sắm quần áo nhiều nhiều. Chủ yếu mặc lại đồ form rộng lúc chưa có bé và quần legging ôm + áo thun rộng. Như thế mình cảm thấy vừa gọn vừa thoải mái. Sau sinh đầy tháng bé là mình mặc lại những trang phục ôm gọn body rất tự tin rồi vì chỉ còn 48kg thôi.

Mình muốn nhắn nhủ đến các chị em, nhất là các mẹ bỉm sữa: Hãy cứ tự tin và hạnh phúc với thiên chức làm mẹ. Nhưng không vì thế mà bỏ bê bản thân. Hãy luôn chăm sóc bản thân tốt nhất để dù đang bầu hay sau sinh, chúng ta vẫn tự tin là phiên bản tốt nhất của chính mình".

