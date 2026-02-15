Dự báo tuần mới 16/2 – 22/2: Tuần lễ Tết rộn ràng của 12 cung hoàng đạo nhí

Tuần từ 16/2 đến 22/2 trùng với không khí Tết Nguyên đán ngập tràn sắc xuân. Đây không chỉ là thời điểm các bạn nhỏ được vui chơi, nhận lì xì, mà còn là dịp để học thêm nhiều điều về gia đình, yêu thương và sẻ chia. Cùng xem tuần này 12 cung hoàng đạo nhí sẽ đón Tết như thế nào nhé!

1. Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Bạch Dương nhí tuần này năng lượng “full pin”. Con thích chạy nhảy, chúc Tết họ hàng và khám phá mọi ngóc ngách trong nhà ông bà. Tuy nhiên, ba mẹ nhớ nhắc con cẩn thận khi đốt pháo hoa hoặc chơi gần bếp nhé. Tết này, Bạch Dương dễ được khen vì lễ phép và mạnh dạn.

2. Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu nhí háo hức nhất là… đồ ăn ngày Tết. Bánh chưng, mứt, kẹo khiến con vô cùng thích thú. Tuần này con cũng rất tình cảm, thích ngồi nghe ông bà kể chuyện xưa. Một lời chúc ngọt ngào từ Kim Ngưu sẽ làm cả nhà tan chảy.

3. Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử nhí nói nhiều hơn thường ngày vì gặp quá nhiều người thân. Con thích hỏi han, tò mò về phong tục Tết. Tuần này rất thuận lợi để Song Tử học thêm những câu chúc hay và thể hiện sự lanh lợi của mình.

4. Cự Giải (22/6 – 22/7)

Cự Giải nhí đặc biệt gắn bó với gia đình trong tuần lễ Tết. Con thích phụ mẹ bày mâm cỗ, lau bàn thờ hoặc chăm sóc em nhỏ. Sự dịu dàng của Cự Giải khiến người lớn rất yên tâm và tự hào.

5. Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử nhí tỏa sáng khi diện đồ mới ngày đầu năm. Con tự tin chúc Tết và nhận lì xì với nụ cười rạng rỡ. Tuần này con dễ trở thành “ngôi sao nhí” trong mọi buổi tụ họp gia đình.

6. Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ nhí thích mọi thứ phải gọn gàng, ngăn nắp. Con có thể chủ động giúp mẹ sắp xếp bánh kẹo, quà Tết. Tuần này, sự chăm chỉ của Xử Nữ sẽ được ghi nhận bằng những lời khen và có thể cả lì xì “đặc biệt”.

7. Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Thiên Bình nhí vui vì được mặc đẹp và chụp ảnh xuân. Con cũng rất biết cách cư xử, luôn giữ hòa khí khi chơi với anh chị em họ. Đây là tuần con học được bài học về chia sẻ và nhường nhịn.

8. Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Bọ Cạp nhí có thể hơi trầm lặng khi về quê đông người, nhưng bên trong lại quan sát rất kỹ. Tuần này con nên thử mở lòng hơn, tham gia trò chơi cùng anh chị để cảm nhận trọn vẹn niềm vui Tết.

9. Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã nhí mê nhất là những chuyến đi chơi đầu xuân. Nếu được đi du lịch hoặc dã ngoại, con sẽ vô cùng hào hứng. Tuần này cũng thuận lợi cho việc khám phá điều mới lạ.

10. Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ma Kết nhí tỏ ra chững chạc hơn tuổi. Con có thể chủ động cất giữ lì xì hoặc lên kế hoạch mua món đồ mình thích. Tuần này, con học được cách quản lý tiền mừng tuổi một cách thông minh.

11. Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình nhí có nhiều ý tưởng sáng tạo cho Tết, từ làm thiệp chúc mừng đến bày trò chơi nhỏ cho cả nhà. Con mang đến tiếng cười và sự mới mẻ cho không khí đầu năm.

12. Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư nhí rất nhạy cảm và dễ xúc động trước khoảnh khắc sum họp. Con thích nghe nhạc xuân, xem phim hoạt hình ngày Tết. Tuần này là thời điểm tuyệt vời để con cảm nhận tình yêu thương gia đình.

Lời nhắn chung cho các cung hoàng đạo nhí

Tuần lễ Tết không chỉ là nhận lì xì hay mặc đồ mới, mà còn là dịp để học cách chúc Tết lễ phép, quan tâm ông bà và sẻ chia cùng anh chị em. Chúc các con có một tuần đầu năm thật vui vẻ, khỏe mạnh và tràn ngập tiếng cười bên gia đình!

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm