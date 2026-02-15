Tiền lì xì của trẻ nên đưa vào đêm Giao thừa hay mùng 1? Thực ra có nhiều điều cần lưu ý

Người mong Tết nhất có lẽ chính là trẻ con. Chỉ cần nghĩ đến việc được nhận lì xì từ ông bà, cô chú đã thấy vui rồi.

Còn với người lớn trong nhà, ngoài việc suy nghĩ nên lì xì bao nhiêu thì còn băn khoăn một điều khác: nên đưa tiền lì xì vào đêm Giao thừa hay sáng mùng 1?

Có người cho rằng nên lì xì vào đêm Giao thừa, khi cả nhà thức canh năm mới, vì mang ý nghĩa “trấn áp điều xui”, cầu may mắn. Người khác lại nói nên lì xì vào sáng mùng Một, khi con cháu chúc Tết, để lấy lộc đầu năm.

Mỗi cách đều có lý riêng. Thực ra, điều quan trọng là: ý nghĩa của việc lì xì vào Giao thừa và mùng 1 là khác nhau.

Lì xì vào đêm Giao thừa

Đây là cách làm truyền thống từ xưa.

Chữ “tuế” (năm tuổi) và “túy” (tà khí) phát âm gần giống nhau trong tiếng Hán. Vì vậy, tiền lì xì còn được gọi là “tiền áp tuế”, nghĩa là dùng tiền để xua đuổi điều xấu, bảo vệ trẻ bình an trong năm mới.

Vào đêm Giao thừa, khi cả nhà thức chờ sang năm mới, người lớn trao tiền lì xì với mong muốn xua đi vận xui của năm cũ, cầu cho trẻ khỏe mạnh, bình an.

Đây cũng là khoảnh khắc tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới, nên tiền lì xì lúc này còn là lời ghi nhận sự trưởng thành của con trong năm qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng cho năm tới.

Lì xì vào sáng mùng 1

Cách này thiên về ý nghĩa chúc Tết và trao gửi lời chúc may mắn.

Sáng mùng Một, trẻ mặc quần áo mới, chúc Tết ông bà, nói lời chúc tốt đẹp. Người lớn đáp lại bằng bao lì xì – đó chính là sự “có qua có lại” đầy ý nghĩa.

Tiền lì xì lúc này là món quà đầu năm, mang theo lời chúc tốt lành và cũng là cơ hội để dạy trẻ lễ phép, biết chúc Tết và bày tỏ lòng kính trọng.

Dù lì xì khi nào, điều quan trọng vẫn là cách dạy con

Thực ra, lì xì vào Giao thừa hay mùng 1 đều được, tùy gia đình muốn gửi gắm điều gì.

Nhưng cần lưu ý:

Không nên đưa tiền khi trẻ đang khóc lóc, ăn vạ. Không nên trêu đùa hay so sánh số tiền trước mặt người khác.

Tiền lì xì không chỉ là tiền, mà còn là cơ hội dạy trẻ về tiền bạc, lòng biết ơn và trách nhiệm.

Trước khi lì xì, hãy nói rõ ý nghĩa cho con. Dù là đêm Giao thừa hay sáng mùng 1, khi trao lì xì, hãy giải thích cho trẻ hiểu:

Nếu là đêm Giao thừa, đó là “tiền áp tuế”, chúc con bình an cả năm. Nếu là mùng Một, đó là lời chúc đầu năm, mong con học giỏi, khỏe mạnh.

Không cần nói quá phức tạp, chỉ cần để trẻ hiểu rằng số tiền này chứa đựng tình yêu và kỳ vọng của người lớn.

Hướng dẫn con sử dụng tiền hợp lý

Có cha mẹ giữ hết tiền lì xì của con, có người lại để con tiêu thoải mái – cả hai cách đều chưa phù hợp.

Cha mẹ có thể cùng con bàn bạc chia tiền thành nhiều phần:

Một phần để tiết kiệm. Một phần để mua đồ con thích. Một phần để mua quà tặng ông bà hoặc làm việc ý nghĩa. Qua đó, trẻ sẽ học được cách quản lý tiền và biết trân trọng giá trị đồng tiền.

Dạy con lễ phép và biết ơn. Khi nhận lì xì, hãy dạy trẻ nói lời cảm ơn, nhận bằng hai tay. Nếu lì xì vào Giao thừa, hãy cho trẻ hiểu ý nghĩa của việc thức đón năm mới bên gia đình. Nếu lì xì vào mùng 1, hãy khuyến khích trẻ nói lời chúc tốt đẹp. Phong tục chỉ có thể được giữ gìn khi thế hệ sau hiểu và trân trọng.

Cha mẹ cũng cần làm gương. Đừng so bì số tiền nhiều hay ít. Hãy lì xì theo khả năng kinh tế của mình. Quan trọng nhất vẫn là tấm lòng và lời chúc. Nếu không muốn con sau này hình thành thói quen so sánh, tiêu xài bừa bãi, thì ngay từ dịp lì xì hãy dạy con về giá trị thật sự của tiền bạc.

Tiền lì xì nên đưa vào Giao thừa hay mùng 1 không phải điều quan trọng nhất.

Quan trọng là đừng quên mục đích ban đầu của lì xì: gửi lời chúc tốt đẹp và dạy con những bài học đầu tiên về yêu thương, lễ nghĩa và trách nhiệm.

