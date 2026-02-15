Hé lộ khoảnh khắc hiếm của “công chúa tiệm vàng” đời thứ 3: Nhìn chi tiết này ai cũng choáng

Không hổ danh là "công chúa nhỏ" của tiệm vàng nức tiếng miền Tây, chỉ một khoảnh khắc ngắn, giấu mặt nhưng chi tiết này cũng đủ chứng minh độ giàu có xa xỉ của gia đình hào môn.

Trên tay của "công chúa tiệm vàng" lấp lánh loạt vòng vàng, dây chuyền vàng sáng rực, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. Những hình ảnh tưởng chừng rất đời thường ấy lại vô tình hé lộ cuộc sống vương giả đúng nghĩa "sinh ra đã ngậm thìa vàng".

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, Minh Thư - ái nữ của bà chủ tiệm vàng lớn nhất miền Tây, vừa hạ sinh con gái đầu lòng cách đây không lâu. Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi em bé được dự đoán sẽ trở thành "công chúa tiệm vàng đời thứ ba", tiếp nối truyền thống kinh doanh vàng bạc đá quý lẫy lừng của gia đình.

Ngay từ khi chào đời, cô bé đã được sống trong môi trường xa hoa với dinh thự nhiều tầng, cuộc sống đủ đầy và sự cưng chiều tuyệt đối từ cả gia tộc. Trước đó, Minh Thư từng gây "bão mạng" với đám cưới xa hoa bậc nhất miền Tây vào năm 2024.

Trong ngày trọng đại, cô dâu được mẹ ruột tặng vương miện vàng nặng khoảng 2kg, bó hoa cưới kết hoàn toàn bằng vàng nặng 1,5kg cùng hàng loạt vòng tay, dây chuyền, nhẫn vàng đến mức phải đánh số thứ tự mới có thể đeo hết. Đặc biệt, gia đình còn trao tặng 1.000 cây vàng làm của hồi môn, khiến dân tình không khỏi choáng ngợp trước độ chịu chi hiếm có.

Giờ đây, khi Minh Thư chính thức bước vào hành trình làm mẹ, sự xuất hiện của công chúa nhỏ tiếp tục khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Dù chỉ lộ vài khoảnh khắc ngắn, hình ảnh những chiếc vòng vàng lấp lánh trên tay em bé cũng đủ chứng minh đẳng cấp giàu sang của gia đình. Nhiều người cho rằng, cô bé sinh ra đã ở "vạch đích của vạch đích", hứa hẹn sẽ trở thành một trong những rich kid đình đám trong tương lai.