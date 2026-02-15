Bà nội ôm mặt khóc nức nở khi cháu 7 tháng tuổi xa 1.100 km bất ngờ về thăm

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ giản dị nhưng đầy xúc động giữa bà và cháu nhỏ đã khiến nhiều người xem không cầm được nước mắt. Nhân vật chính trong clip là bé Bông, 7 tháng tuổi, cùng mẹ là Ngọc Oanh, bất ngờ trở về quê Quảng Trị sau quãng đường dài hơn 1.100 km.

Theo chia sẻ, hai mẹ con di chuyển bằng xe khách suốt 23 tiếng đồng hồ. Khi vừa về đến nhà, bà nội đứng ở cửa nhìn thấy cháu liền ôm mặt khóc nức nở vì quá bất ngờ và xúc động. Sau đó, bà vội vàng ôm cháu bé nhỏ vào lòng, thơm lấy thơm để, gần như không nói nên lời. Trong khi đó, ông đứng trong nhà lặng lẽ dõi theo khoảnh khắc hai bà cháu đoàn tụ với ánh mắt trìu mến.

Bà nghẹn ngào không nói nên lời khi cháu về bất ngờ. Nguồn: Tiktok Ngocoanh2311

Đoạn clip ngắn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút gần một triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận, chia sẻ. Nhiều người cho biết họ bắt gặp chính mình trong hình ảnh người bà mong cháu, trong cảm giác xa quê và những cuộc đoàn tụ hiếm hoi.

Chia sẻ thêm về câu chuyện, Ngọc Oanh cho biết lần này cô và con về quê chơi vài tuần, nhưng quyết định không báo trước với gia đình. "Hai mẹ con đi xe khách gần một ngày, mình sợ ông bà biết sẽ lo lắng, mất ăn mất ngủ chờ đợi nên về tới nhà rồi mới tạo bất ngờ", cô tâm sự.

Trong suốt chuyến đi dài, bé Bông khá ngoan, không quấy khóc nhiều. Oanh chuẩn bị sẵn nhiều đồ chơi để con đỡ mệt và thích nghi với hành trình dài. Vợ chồng cô hiện làm việc tại Vũng Tàu, trong khi nhà nội ở Quảng Trị. Do bé còn nhỏ, lại lo ngại thời tiết miền Trung lạnh dễ khiến con ốm nên trước đó Oanh từng nói với gia đình rằng hai mẹ con sẽ chưa về quê.

Chính vì vậy, khi thấy cháu bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà, bà nội không giấu được cảm xúc. Được biết, sau khi bé Bông chào đời tại Vũng Tàu, ông bà nội chỉ vào chăm cháu khoảng một tháng rồi trở về quê. Từ đó đến nay, đây mới là lần đầu tiên bà được gặp lại cháu nội.

Bà nội và em bé Bông. Ảnh: NVCC

Hiện tại, chồng Oanh vẫn đang đi làm và sẽ về quê sau hai mẹ con. Với gia đình nhỏ này, chuyến đi dài 1.100 km không chỉ là hành trình về quê, mà còn là hành trình mang theo yêu thương, nỗi nhớ và niềm hạnh phúc vỡ òa của những người làm ông bà nơi xa.