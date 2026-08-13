Bé trai 4 tuổi nuốt phải pin cúc áo, bà nội đòi chữa theo mẹo dân gian nhưng bác sĩ cảnh báo tuyệt đối không làm theo

Cuối tuần trước, cô bạn thân Tiểu Mẫn gọi điện cho tôi với giọng nói run rẩy. Con trai 4 tuổi của cô ấy, bé Nhạc Nhạc, trong lúc người lớn không chú ý đã cạy viên pin cúc áo trong điều khiển từ xa ra cho vào miệng, nuốt chửng ngay lập tức.

Bà nội đứng bên cạnh cuống quýt vỗ đùi, phản ứng đầu tiên là: "Mau cho nó uống dầu mè để nôn ra".

Tiểu Mẫn vội giữ mẹ chồng lại: "Mẹ, không được đâu!"

Cô nhớ lại trước đây từng xem bác sĩ nhi khoa phổ biến kiến thức trên mạng: Trẻ vô tình nuốt phải pin cúc áo, phụ huynh nếu chủ quan, càng cố móc họng kích nôn lại càng nguy hiểm. Có trường hợp một đứa trẻ bị kích nôn tại nhà, đến khi đưa vào viện thì viên pin đã làm bỏng thực quản, sau đó bé phải chuyển thẳng vào phòng cấp cứu tích cực (ICU).

Lại có một bé 2 tuổi khác sau khi vô tình nuốt pin đã bị pin đốt cháy một lỗ trong cơ thể. Khi bác sĩ báo tin cho phụ huynh, ngoài việc tim bị thủng một lỗ, các cơ quan như gan, thận của bé cũng bị tổn thương, dẫn đến suy hô hấp và cuối cùng không qua khỏi.

Bác sĩ cho biết, bên trong pin cúc áo chứa các chất hóa học có tính kiềm. Một khi đi vào thực quản, gặp nước bọt, nước sinh hoạt hay thậm chí là một ít chất béo trong dầu mè, viên pin sẽ bắt đầu "phóng điện" và tạo ra kiềm mạnh, như những ngọn lửa nhỏ gặm nhấm từng chút phần thịt xung quanh.

Nếu pin mắc kẹt trong thực quản, nhanh thì chỉ khoảng một đến hai tiếng đã có thể đốt thủng niêm mạc.

Bạn càng cố kích nôn, đứa trẻ càng khóc hoảng loạn, viên pin cọ xát ngược xuôi trong thực quản làm vết thương rộng hơn. Hơn nữa, khi kích nôn trẻ rất dễ hít vật thể vào khí quản, gây ra tình trạng sặc nghẹn, ngạt thở càng nguy hiểm hơn đến tính mạng. Chưa kể, bản thân dầu mè không giải quyết được vấn đề mà lại làm mất đi "thời gian vàng" đưa trẻ đi cấp cứu.

Rất nhiều người lớn tuổi còn tin vào các mẹo dân gian như "uống giấm cho mềm" hay "ăn rau hẹ để bọc pin ra ngoài", những kinh nghiệm cũ này toàn là "cạm bẫy", cái sau còn nguy hiểm hơn cái trước.

Sau khi ngăn được mẹ chồng, Tiểu Mẫn đã làm hai việc:

Đầu tiên, lập tức bỏ các viên pin còn lại trong điều khiển cùng hộp bao bì của viên pin đó vào một túi nilon.

Thứ hai, bế xóc con lao thẳng đến phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất, trên đường đi tuyệt đối không cho trẻ uống nước hay ăn gì.

Đến bệnh viện, bác sĩ nghe tin là pin cúc áo liền lập tức cho chụp X-quang, quả nhiên viên pin đang mắc ở đoạn trên thực quản. Nhờ được đưa đến kịp thời, bác sĩ đã dùng phương pháp nội soi dạ dày nhanh chóng lấy pin ra. Tuy có một vết bỏng nhỏ nhưng chưa ảnh hưởng đến khí quản và cũng chưa bị đốt thủng.

Bác sĩ nói với cô: "Hôm nay cô ngăn người già không cho kích nôn, bước này đã cứu mạng đứa trẻ. Rất nhiều người cứ ở nhà loay hoay nửa tiếng, đến khi đưa tới nơi thì pin đã đốt thực quản thành một lỗ hổng rồi. Tự ý kích nôn tại nhà thực sự sẽ hại chết đứa trẻ."

Sau sự việc, bác sĩ còn nhắc nhở: Những vật dụng trong nhà như điều khiển từ xa, cân điện tử, nhiệt kế, đồ chơi phát nhạc... hễ cái nào dùng pin cúc áo thì nhất định phải dùng băng dính dán chặt khay chứa pin, hoặc đặt ở trên cao. Trẻ con mắt rất tinh, thấy thứ gì tròn tròn, sáng sáng là nhét vào miệng, đó là bản năng, làm cha mẹ chúng ta phải chủ động "khóa chặt kho đạn" từ trước.

Bác sĩ nhắc nhở, khi trẻ vô tình nuốt pin cúc áo hãy nhớ kỹ 3 điều

1. Không kích nôn, không uống nước, không cho ăn dầu ăn

Pin gặp chất lỏng sẽ đẩy nhanh quá trình phóng điện tạo kiềm, làm bỏng thực quản nhanh hơn; kích nôn còn có nguy cơ khiến trẻ bị sặc pin vào khí quản.

2. Lập tức mang theo vỏ hộp hoặc sách hướng dẫn của "loại pin cùng mẫu" đến bệnh viện

Bác sĩ cần biết mã hiệu, điện áp và đường kính của pin mới chọn đúng dụng cụ và phương án lấy ra. Chi tiết này tiết kiệm được rất nhiều thời gian chẩn đoán.

3. Khoảng "thời gian vàng" trong vòng 2 giờ sau khi nuốt là cực kỳ then chốt, lấy ra càng sớm vết bỏng càng nhẹ

Đừng ở nhà theo dõi, đừng chờ trẻ "tự đi ngoài ra pin", viên pin mắc kẹt ở thực quản sẽ không tự trôi xuống đâu. Trái lại, nó sẽ làm bỏng các cơ quan nội tạng trong bụng trẻ.

Câu nói lúc đó của bác sĩ, các mẹ nên nhớ: "Đưa trẻ đến bệnh viện, mang theo cả vỏ hộp pin, phần còn lại giao cho chúng tôi, phụ huynh đừng ở nhà làm xáo trộn lung tung."

Chuyện này rơi vào nhà ai thì nhà đó cũng hoảng loạn, nhưng hoảng thì hoảng, phương pháp xử lý phải đúng. Sau này ngẫm lại, làm cha mẹ chúng ta cẩn thận hơn một chút trong sinh hoạt hằng ngày vẫn là tốt nhất.

Nguồn: Sohu