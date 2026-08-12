Mẹ có tĩnh tâm được hay không, tất cả phụ thuộc vào việc bố có chịu "xắn tay vào làm" hay không

Tác giả: Nguyệt Bánh - Chuyên gia tư vấn tâm lý, quan sát viên mối quan hệ gia đình. Thâm niên nhiều năm trong ngành giáo dục, giỏi lồng ghép kỹ năng giao tiếp vào cuộc sống, chuyên sâu về giáo dục cha mẹ - con cái và giải tỏa mâu thuẫn gia đình

Tối qua lướt mạng, tôi đọc được bài than thở lúc nửa đêm của một người mẹ, đọc xong mà không tài nào cười nổi: Con làm bài tập cứ lề mề, cô ngồi bên cạnh tức đến mức huyết áp tăng vọt lên 160. Trong khi đó, anh chồng thì nằm ườn trên sofa chơi game, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên mà buông một câu: "Em đừng có suốt ngày gào lên với con như thế".

Khoảnh khắc đó, cô ấy bùng nổ ngay lập tức: "Anh ngon thì vào mà dạy! Cơm anh nấu được mấy bữa? Bố mẹ bệnh anh nuôi được mấy hôm? Cái nhà này chỉ có mình tôi là osin thôi chắc?!"

Đứa trẻ sợ đến mức rơi cả bút, cuối cùng bài tập chưa làm xong, cả nhà cùng chịu tổn thương.

Cảnh tượng này có quen thuộc với bạn không?

Chúng ta luôn chăm chăm vào những tật xấu mãi không sửa được của con, ép con phải cởi mở, ép con phải tập trung, ép con không được nhạy cảm... nhưng lại không ai chịu thừa nhận rằng: Nét mặt của đứa trẻ thực ra là tấm gương phản chiếu cảm xúc của người mẹ; còn trái tim người mẹ thì đã sớm bị sự "vắng mặt" của người bố bào mòn thành một giẻ lau cũ kỹ.

Trong tâm lý học có một khái niệm kinh điển gọi là "Hiệu ứng đá mèo" (Kick-the-cat effect). Cảm xúc tiêu cực giống như quân cờ domino, truyền từ sếp sang nhân viên, truyền từ bạn đời sang con cái, và cuối cùng trút lên đầu con mèo.

Áp dụng vào gia đình cũng vậy: Bố ở ngoài chịu ấm ức về nhà sưng sỉa vẻ mặt, mẹ tích tụ một bụng uất khuất không có nơi trút xả, quay sang trút hết vào tai con. Đứa trẻ không biết lên tiếng thế nào, một là tự dằn vặt bản thân rồi trở nên nhút nhát, hai là phát hỏa ra ngoài rồi trở thành một con nhím xù lông.

Nghiên cứu còn chỉ ra rằng, tốc độ lây lan cảm xúc trong các mối quan hệ thân thiết nhanh gấp 4 lần so với người lạ. Một tiếng thở dài, một cái đóng sầm cửa của bạn khi về nhà, trong lòng đứa trẻ sẽ bị phóng đại thành "trời sập".

Cụ bà ngày xưa dạy: "Phụ ái tắc mẫu tĩnh, mẫu tĩnh tắc tử an, tử an tắc gia hòa" (Bố biết yêu thương thì mẹ mới tĩnh tâm, mẹ tĩnh tâm thì con mới bình an, con bình an thì gia đình mới hòa thuận). Đó không phải là lời giáo huấn sáo rỗng, mà là phản ứng dây chuyền thực sự trong hệ thống gia đình.

Nhà tham vấn tâm lý Hellinger từ lâu đã nói: Mối quan hệ vợ chồng là "trụ cột" của gia đình, nó đến trước mối quan hệ cha mẹ - con cái. Chuyên gia Lý Mai Cẩn cũng từng viết: Những vấn đề thời thơ ấu nằm ở gia đình, vấn đề của gia đình nằm ở cha mẹ, và vấn đề của cha mẹ nằm ở cuộc hôn nhân.

Vậy thì chúng ta cùng mổ xẻ thật kỹ một điều: Chỗ dựa tinh thần của một gia đình rốt cuộc được bồi đắp từng mắt xích một như thế nào?

Chúng ta luôn thảo luận làm sao để nuôi dạy một "đứa trẻ ngoan", nhưng hiếm khi nghiêm túc suy nghĩ xem: Môi trường gia đình như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra một "đứa trẻ ngoan"?

Câu trả lời thường ẩn giấu trong cách ứng xử giữa bố và mẹ, trong từng chi tiết nhỏ xem bố có sẵn lòng giơ tay ra giúp đỡ hay không, và mẹ có được thấu hiểu hay không.

Đầu tiên, bố đừng giả vờ "mù"

Rất nhiều người bố có một sự tự tin kỳ lạ: Tôi ngày ngày đi kiếm tiền nuôi gia đình rồi, cảm xúc là việc của mẹ, giáo dục là việc của mẹ, tôi về nhà ngả lưng xuống sofa là đã hoàn thành cống hiến.

Nhưng số liệu thực tế lại cho thấy: Khi người bố chủ động chia sẻ việc nuôi dạy con, chỉ số trầm cảm của người mẹ có thể giảm khoảng 40%. Ở những gia đình người bố có mức độ tham gia cao và chất lượng đồng hành tốt, trẻ em ít gặp các vấn đề về hành vi cảm xúc hơn rõ rệt, đặc biệt là bé trai thụ hưởng lợi ích này rất lớn.

Điều này không có nghĩa là bố phải trở thành siêu nhân, mà là: Trách nhiệm gia đình chưa bao giờ được phân chia theo giới tính, mà phân chia theo năng lực. Bạn có tay có chân, cớ sao lại thản nhiên ngồi nhìn một người khác kiệt sức đến mức sụp đổ?

Đạo diễn Lý An dù nhận giải Oscar vẫn nhớ đường về nhà rửa bát đi chợ, kết hôn 40 năm vẫn nói "Mỗi ngày đều phải nỗ lực để giành lại sự tôn trọng của người nhà" - Đây mới là sự tự giác mà một người bố nên có.

Vai trò của người bố không phải là "khách khứa" trong nhà, mà là "đối tác kinh doanh". Thứ bạn chia sẻ không chỉ là việc nhà, mà là áp lực của vợ; thứ bạn đồng hành không chỉ là đứa trẻ, mà là cả thế giới của con.

Tôi có quen một người bố, bình thường công việc rất bận rộn, nhưng anh có một thói quen không bao giờ thay đổi: Mỗi ngày sau bữa tối nửa tiếng, anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, chuyên tâm chơi xếp hình hoặc đọc sách tranh cùng con.

Trong nửa tiếng đó, người mẹ có thể đi tắm, xem phim hoặc đơn giản là nằm thẫn thờ thả lỏng, hoàn toàn không phải bận tâm đến con.

Chỉ nửa tiếng đó thôi đã khiến trạng thái của người mẹ hoàn toàn thay đổi. Cô ấy không còn lúc nào cũng căng thẳng mặt mày, giọng điệu nói chuyện với con cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Đứa trẻ đó giờ đã lên tiểu học, tính cách vô cùng cởi mở, gặp khó khăn rất ít khi khóc nhè mà sẽ tự tìm cách giải quyết.

Bạn xem, chỉ một thay đổi nhỏ của người bố đã có thể đòn bẩy làm thay đổi không khí của cả gia đình.

Cái gọi là tình cha, không phải là cái miệng suốt ngày nói "Bố yêu con", mà là hành động "Có bố ở đây". Bố tiếp quản khi mẹ mệt, bố im lặng khi mẹ phiền, và bố xuất hiện khi gia đình cần.

Đừng nói "tôi không biết chăm con" nữa. Thay tã, pha sữa, chơi cùng con... có cái nào là sinh ra đã biết ngay đâu? Chẳng qua là bạn có muốn học, có sẵn lòng bỏ thời gian ra hay không mà thôi.

Mẹ đừng gồng gánh một mình

Dây rốn cắt rồi, nhưng sợi dây liên kết trong tiềm thức thì chưa, cảm xúc của mẹ truyền trực tiếp sang con.

Bạn lo âu, con sẽ căng thẳng; bạn than vắn thở dài, con sẽ áy náy; bạn vững vàng, con mới dám thả lỏng chân mày mà tự tin bước ra thế giới.

Rất nhiều người mẹ không phải là không yêu con, mà là yêu quá nhiều, yêu đến mức đánh mất chính mình.

Họ coi "làm mẹ thì phải mạnh mẽ" như một tấm huy chương, coi "hy sinh bản thân" như một phẩm đức cao đẹp, nhưng kết quả thì sao?

Bản thân mệt đứt hơi, mà con cái lại cảm thấy ngột ngạt.

Nhưng trong thực tế, quá nhiều người mẹ bị bắt nạt bởi hình tượng "người mẹ hoàn hảo": Nửa đêm dỗ con ngủ xong còn phải rửa bát đĩa của cả nhà, ban ngày bị công việc ép uổng, bị nhà chồng soi mói, bị chồng coi như cái phông nền, để rồi cuối cùng mọi sụp đổ đều bị đổ lỗi bằng câu chỉ trích: "Sao em lại gào lên với con nữa rồi?"

Mẹ có thể làm chính mình trước, rồi mới làm mẹ: Hãy giữ lại chút thời gian để học thêm điều mới, kết giao vài người bạn có thể trò chuyện, kéo người chồng quay lại cùng gánh vác công việc.

Tôi có một độc giả, trước đây là mẹ toàn thời gian, suốt ngày quanh quẩn bên bếp núc và con cái, tính khí ngày càng trở nên cáu kỉnh.

Sau này cô ấy đăng ký một lớp học cắm hoa, mỗi tuần đi 2 buổi. Sau khi trở về, tâm trạng cô tốt lên rõ rệt, nói chuyện với con không còn vội vàng gắt gỏng như trước.

Đứa trẻ ngược lại lại thích mẹ hơn, vì "lúc mẹ cười nhìn đẹp lắm".

Bạn thấy đấy, sự thả lỏng của người mẹ mới là trạm sạc năng lượng cho thế giới tinh thần của đứa trẻ.

Khi bạn không còn đặt toàn bộ chú ý lên người con, khi bạn có cuộc sống và niềm vui của riêng mình, đứa trẻ mới có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt bạn, chứ không phải là sự lo âu và mệt mỏi.

Khi bạn giàu có về mặt tinh thần, con cái không cần phải nhìn mặt bạn mà sống, tự nhiên sẽ lớn lên với đầy đủ cảm giác an toàn và sức sống mạnh mẽ.

Cả nhà không tiêu hao lẫn nhau

Gia đình là ngôi trường đầu tiên của đời người, nhân cách được ươm mầm chính tại đây.

Cha mẹ thông thái sẽ không vội vàng sửa lưng con cái, mà sẽ sửa chính mình trước: Bạn muốn con bớt chơi điện thoại, bản thân đừng nằm ườn trước màn hình; bạn mong con cảm xúc ổn định, đừng biến nhà thành nơi trút giận; bạn hy vọng con có trách nhiệm, hãy cùng bạn đời làm rõ phân công công việc trước.

Rất nhiều khi, chúng ta tưởng rằng mình đang giáo dục con cái, nhưng thực chất là đang thông qua đứa trẻ để vá lại những mảnh khuyết thiếu trong lòng mình.

Ví dụ: Có những người bố hồi nhỏ thiếu vắng tình cha, liền muốn thông qua việc nghiêm khắc quản giáo con để "sửa chữa" tiếc nuối trong quá khứ; có những người mẹ tuổi thơ không được coi trọng, liền dồn hết kỳ vọng lên vai con. Những sự chiếu ứng tâm lý ẩn nấp này mới chính là gốc rễ của việc tiêu hao lẫn nhau trong gia đình.

Cụ thể chỉ cần làm 3 việc nhỏ:

Trách nhiệm là tiêu chuẩn cơ bản

Đồng hành là tiêu chuẩn cao cấp

Thấu hiểu là tiêu chuẩn thượng thừa

Không ai được đổ lỗi cho nửa kia, khi gặp vấn đề hãy nghĩ "Mình có thể làm gì" trước tiên, chứ không phải "Sao anh/em lại làm không xong".

Đừng hy sinh quá đà cũng đừng quá lo âu, có chuyện thì bình tĩnh nói, đừng biến con thành thùng rác hứng chịu cảm xúc. Mâu thuẫn vợ chồng hãy đóng cửa lại mà giải quyết, đừng để đứa trẻ kẹt ở giữa chịu thế khó xử.

Nói đi đôi với làm, dạy con cũng là tự dạy mình. Vợ chồng hãy yêu thương nhau trước rồi hãy bàn đến việc nuôi dạy con. Cách bạn đối xử với bạn đời chính là tấm khuôn mẫu cho cách con bạn đối xử với bạn đời của nó trong tương lai.

Nghiên cứu cho thấy, những gia đình mà bố mẹ đồng lòng giải quyết xung đột có sự phát triển của con cái tốt hơn so với những gia đình bề ngoài hòa bình nhưng người mẹ lại âm thầm than vắn thở dài một mình.

Bởi vì đứa trẻ có thể học được từ mối quan hệ của cha mẹ thế nào là sự tôn trọng, thế nào là sự bao dung và thái độ giải quyết vấn đề.

Nói cho cùng, gia đình chính là một trường năng lượng.

Năng lượng của bố có vững, năng lượng của mẹ mới có thể đong đầy; năng lượng của mẹ có đầy, năng lượng của đứa trẻ mới có thể dồi dào.

Chúng ta không cần những người cha người mẹ hoàn hảo, chỉ cần những người cha người mẹ sẵn lòng trưởng thành.

Lần tới khi bạn không kiềm chế được muốn nổi giận với con, thử nhìn sang người bạn đời bên cạnh: Có phải anh ấy đã quá lâu không sắn tay vào giúp đỡ?

Lần tới khi bạn cảm thấy chăm con mệt mỏi đến mức sụp đổ, thử tự hỏi bản thân: Có phải mình đã ôm hết mọi trách nhiệm lên người?

Gia đình không phải là chiến trường, không cần phải phân thắng bại; gia đình là bến đỗ, cần tất cả mọi người cùng nhau vun vén bảo vệ.

Sau cùng, sự giáo dục tốt nhất trên đời này chưa bao giờ là dốc sức dạy con phải sống thế nào, mà là bố mẹ hãy sống ra dáng vẻ thong dong trước, để đứa trẻ tự nhiên noi theo.