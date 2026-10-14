Đọc nhầm liều thuốc long đờm, bố mẹ khiến con hơn 1 tuổi phải nhập viện cấp cứu

Mới đây, Khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, tiếp nhận một em bé mới 1 tuổi 3 ngày uống quá liều dung dịch ambroxol hydrochloride.

Bé bị ho nhẹ, có đờm và được bác sĩ chỉ định dùng thuốc. Tuy nhiên, khi cho con uống, phụ huynh đọc nhầm liều lượng, khiến bé dùng lượng thuốc vượt xa mức an toàn.

Phát hiện sai sót, gia đình lập tức đưa con đến bệnh viện. Các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng, tiến hành rửa dạ dày, hỗ trợ đào thải thuốc, theo dõi và xử trí triệu chứng để hạn chế tổn thương.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, các dấu hiệu sinh tồn của bé đã ổn định. Bé vẫn tiếp tục được theo dõi trong quá trình hồi phục.

Thuốc quen thuộc vẫn có thể gây nguy hiểm nếu dùng quá liều

Bác sĩ Xu Lin, chuyên khoa Nhi, cho biết ambroxol hydrochloride là thuốc long đờm thường được kê đơn. Thuốc giúp làm loãng đờm đặc trong đường hô hấp, để trẻ dễ ho tống đờm ra ngoài.

Vì đây là loại thuốc quen thuộc, một số phụ huynh cho rằng uống nhiều hơn một chút cũng không đáng lo. Tuy nhiên, thuốc thường dùng không có nghĩa là có thể tùy ý tăng liều.

Theo bác sĩ Xu Lin, gan và thận của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn thiện. Dùng thuốc quá liều có thể gây tác dụng bất lợi và làm tăng gánh nặng cho cơ thể.

Trẻ có thể xuất hiện các biểu hiện như bứt rứt, quấy khóc, khó ngủ, chảy nhiều nước dãi, buồn nôn, tiêu chảy hoặc khó chịu ở bụng. Khi uống nhầm lượng lớn, tình trạng có thể nghiêm trọng hơn, với các triệu chứng như mệt mỏi, kém tỉnh táo, nôn liên tục hoặc run người.

2 sai lầm bố mẹ dễ mắc khi cho con uống thuốc

Sai lầm đầu tiên là ước lượng liều thuốc bằng cảm tính. Một số phụ huynh không đọc kỹ hướng dẫn, không nhìn vạch chia trên dụng cụ đong mà chỉ lấy lượng thuốc “khoảng chừng”. Việc đọc nhầm con số hoặc đong sai có thể khiến trẻ uống quá liều.

Sai lầm thứ hai là để thuốc ở những nơi thuận tay như bàn trà, đầu giường hoặc mặt bàn. Trẻ có thể lấy uống nhầm. Khi người lớn vội vàng, việc lấy và cho uống thuốc cũng dễ xảy ra sai sót.

3 việc cần nhớ trước mỗi lần cho trẻ dùng thuốc

Bác sĩ Xu Lin đưa ra ba nguyên tắc giúp gia đình hạn chế nhầm lẫn:

- Cất thuốc trong hộp đóng kín, ở vị trí trẻ không nhìn thấy và không với tới.

- Kiểm tra tên thuốc, liều dùng mỗi lần và thời điểm uống trước khi cho trẻ dùng.

- Ông bà hoặc người chăm sóc cũng cần đối chiếu hướng dẫn, không chỉ làm theo trí nhớ. Nếu có thể, để hai người cùng kiểm tra: Một người chuẩn bị thuốc, người còn lại đối chiếu tên và liều lượng.

Liều thuốc của trẻ cần tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ, phù hợp với độ tuổi và cân nặng. Một lần đọc nhầm hay đong thuốc theo cảm tính cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn: Tiêu Tương Nhật Báo