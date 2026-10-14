Em bé có thể khóc vang nhà nhưng chẳng có giọt nước mắt nào đâu: Sự thật là phải đến khi con đầy tháng mới có nước mắt

Khi trong nhà có trẻ sơ sinh, điều khiến những ông bố, bà mẹ mới lên chức luống cuống nhất chính là tiếng khóc của con. Âm thanh lớn đến mức có thể xuyên qua cả bức tường, nghe như xé lòng. Nhưng ghé lại nhìn kỹ, bố mẹ bỗng ngạc nhiên: Sao con chỉ khóc thành tiếng mà không có nước mắt? Đôi mắt vẫn khô, cùng lắm chỉ hơi đỏ, chẳng thấy giọt lệ nào lăn xuống.

Đừng nghĩ bé đang giả vờ, con thực sự chưa có nước mắt. Tuyến lệ của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện, nên khi khóc, bé chỉ có thể phát ra âm thanh mà chưa tiết được nước mắt. Thông thường, phải đến khoảng một đến ba tháng sau sinh, tuyến lệ mới dần trưởng thành. Khi ấy, bố mẹ mới nhìn thấy những giọt nước mắt thực sự đọng trên má con, thương đến thắt lòng. Có bé sau khi đầy tháng đã có nước mắt, có bé phải đợi đến hai, ba tháng. Những trường hợp này đều bình thường, không thể nóng vội.

Vì sao tuyến lệ lại phát triển chậm như vậy? Bởi khi ở trong bụng mẹ, bé không cần dùng mắt để nhìn mọi vật, cũng không cần chảy nước mắt, nên tuyến lệ là một trong những cơ quan phát triển muộn nhất. Sau khi chào đời, mắt phải thích nghi với ánh sáng và không khí, tuyến lệ mới từ từ bắt đầu hoạt động.

Trước đó, bé khóc chỉ có âm thanh, chưa có nước mắt đi kèm. Vì vậy, khi thấy con khóc đỏ bừng mặt, khản cả giọng mà mắt vẫn khô, bố mẹ đừng vội nhỏ thuốc mắt. Chỉ là cơ thể con chưa đến thời điểm “kích hoạt chức năng” ấy mà thôi.

Tuy nhiên, không có nước mắt không có nghĩa là bé không khó chịu. Khóc là cách giao tiếp duy nhất của trẻ sơ sinh. Đói bụng, tã ướt, đầy hơi, muốn được ôm, thậm chí chỉ muốn nghe nhịp tim của mẹ, bé đều phải dùng tiếng khóc để bày tỏ. Người lớn cần học cách phân biệt những tiếng khóc khác nhau, thay vì cứ thấy con khóc là đưa núm vú vào miệng.

Đến ngày bé cuối cùng cũng khóc có nước mắt, bố mẹ sẽ vừa xót xa vừa vui mừng. Xót xa vì những giọt nước mắt đã xuất hiện, nhìn con khó chịu càng thêm thương; vui mừng vì điều đó cho thấy bé đang phát triển bình thường, tuyến lệ đã bắt đầu làm việc.

Khi ấy, hãy nhớ dùng khăn gạc mềm nhẹ nhàng thấm khô nước mắt, tránh để nước mắt đọng lâu trên da. Khuôn mặt non nớt của bé không chịu được việc lau chùi mạnh tay.

Từ chưa có nước mắt đến có nước mắt cũng là một dấu mốc nhỏ cho thấy con đang lớn lên. Khi nước mắt xuất hiện, bé có thể khóc khiến bố mẹ càng thêm xót lòng. Nhưng ít nhất, bố mẹ biết rằng các cơ quan trong cơ thể con vẫn đang lần lượt phát triển đúng tiến độ.

Trên hành trình nuôi con, biết những kiến thức ít người để ý này sẽ giúp bố mẹ bớt hoang mang. Không biết, chúng ta lại dễ tự làm mình lo sợ. Vì vậy, hiểu thêm một chút cũng giúp việc chăm con thêm bình tĩnh, bớt lo âu.

Nguồn: Sohu