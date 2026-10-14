3 kiểu mẹ này đều được định sẵn sẽ gặp vận may lớn

Những người thuộc thế hệ mẹ tôi khi trò chuyện thường hay nói ai đó “có số tốt”. Con cái ít khiến phải lo, mẹ chồng nàng dâu không bất hòa, cuộc sống thuận lợi - thế là được nhận xét ngay: “Người này tốt số”.

Trước đây, tôi cũng nhìn mọi người theo cách ấy. Sau này, gặp một vài người mẹ thực sự sống thong thả, tôi mới nhận ra những điều khác.

Không phải họ chẳng gặp chuyện gì. Con cái vẫn quấy, họ vẫn bị người lớn trong nhà phê bình, kế hoạch vẫn bị xáo trộn. Điều khác biệt là những chuyện ấy đi qua lòng họ rồi thôi, không ở lại đó mãi.

Cùng một câu nói, có người nghe xong, một tuần sau vẫn canh cánh trong lòng. Có người lúc ấy cũng khó chịu, nhưng hôm sau vẫn ăn uống, sinh hoạt như thường.

Tôi nghĩ, những người như nhóm thứ hai có lẽ chính là người “có số tốt”. Điều này không liên quan nhiều đến may mắn. Chuyện bên ngoài có thể tác động đến họ, nhưng không thể mãi kéo họ đi theo.

Người không được xem là tốt số, mỗi người có một nỗi phiền muộn riêng. Còn những người mẹ “có số tốt” thường mang ba đặc điểm dưới đây.

Kiểu người mẹ thứ nhất: Không vội chứng minh bản thân

Có một cảnh tượng gần như gia đình nào cũng từng trải qua: Con ăn dặm, mẹ để bé tự bốc thức ăn, khiến mặt mũi và bàn ăn lấm lem. Người lớn bên cạnh nhìn thấy liền buột miệng: “Ai lại chăm con kiểu này?”.

Một số người mẹ bắt đầu giải thích, tìm bài viết nói về việc cho trẻ tự bốc thức ăn giúp rèn khả năng phối hợp tay và mắt rồi đọc cho người lớn nghe. Cuối cùng, họ thêm một câu: “Bây giờ người ta đều cho con ăn như vậy”.

Đối phương chỉ hờ hững “ừ” một tiếng rồi bỏ đi. Tối nằm xuống, người mẹ vẫn nghĩ mãi xem tiếng “ừ” ấy có ý nghĩa gì. Hôm sau, người lớn lại cằn nhằn như cũ, cô lại giải thích thêm một lần.

Giải thích mãi, điều cô muốn nói không còn chỉ là chuyện cho con ăn nữa, mà là chờ một cái gật đầu. Đối phương không gật đầu, cô lại cảm thấy mình chưa làm đúng, rồi tiếp tục giải thích. Càng giải thích càng tủi thân, càng tủi thân càng muốn tranh luận cho bằng thắng.

Lúc này, điều khiến cô băn khoăn không còn là “Việc này có đúng không?”, mà dường như đã trở thành “Mình có đủ tốt không?”. Vì vậy, phản ứng mới mạnh đến mức không còn giống như đang nói về một bữa ăn.

Một kiểu người mẹ khác cũng giải thích, nhưng nói xong thì dừng lại. Người nghe có tiếp nhận hay không là lựa chọn của họ, cô tôn trọng lựa chọn ấy.

Cô trình bày rõ suy nghĩ của mình, nhưng không cần tất cả mọi người đồng ý mới có thể tin tưởng bản thân.

Kiểu người mẹ thứ hai: Không gánh thay cảm xúc của người khác

Điều khiến con người mệt mỏi nhất đôi khi không phải có quá nhiều việc, mà là luôn phải nhìn sắc mặt người khác.

Con vừa khóc, mẹ lập tức tự hỏi: “Có phải mình chăm con chưa tốt ở đâu không?”. Bạn đời nói hơi gắt, mẹ lại nghĩ xem mình có lỡ nói điều gì không nên nói…

Cả ngày trôi qua, chưa làm được bao nhiêu việc nhưng đã phải gánh lấy cảm xúc của người khác. Sức lực nhanh chóng bị tiêu hao, làm sao không mệt?

Khái niệm “phân tách trách nhiệm” bắt nguồn từ tâm lý học Adler, sau đó được giải thích dễ hiểu trong cuốn Dám bị ghét. Nói đơn giản, đó là phân biệt chuyện nào thuộc trách nhiệm của mình, chuyện nào cần để người khác tự đối diện.

Con bị nhắc nhở vài câu ở trường, về nhà cứ buồn bã. Thấy con như vậy, mẹ không nhịn được mà hỏi dồn xem đã xảy ra chuyện gì, lo giáo viên có thành kiến với con, thậm chí nghĩ đến việc liên hệ để hỏi cho rõ. Con còn chưa nguôi buồn, mẹ đã sốt ruột theo.

Tất nhiên, khi con cần giúp đỡ, mẹ vẫn phải ở bên. Phân tách ở đây là phân tách trách nhiệm, không phải tình cảm.

Mẹ có thể nghe con kể những ấm ức, cùng con nghĩ cách giải quyết. Nhưng không cần chỉ vì con đang buồn mà lập tức đứng ra xử lý mọi vấn đề thay con.

Với bạn đời cũng vậy. Hôm nay anh ấy không vui, bạn có thể quan tâm, lắng nghe. Nếu anh ấy chưa muốn nói hoặc chưa thể bình tâm ngay, bạn cũng không nhất thiết phải là người giải quyết điều đó.

Kiểu người mẹ thứ ba: Không vội kiểm soát kết quả

Họ cũng muốn làm mọi việc thật tốt, chỉ là không yêu cầu chuyện gì cũng phải diễn ra đúng như mình dự tính.

Con thấp hơn các bạn trong lớp, có mẹ chỉ muốn đo chiều cao mỗi ngày, ngày nào cũng nấu canh xương. Con thi một lần không tốt, mẹ lập tức xem lại bài, tìm phương pháp cải thiện điểm số, nửa đêm vẫn tra cứu xem năm học nào quan trọng nhất. Cuối tuần đã lên kế hoạch, nhưng một trận mưa khiến cả nhà không thể ra ngoài, mẹ liền mất hết tinh thần.

Chỉ cần sự việc lệch khỏi dự tính, họ đã muốn kéo nó trở lại.

Kết quả là càng ngày càng lo âu, ngày nào cũng sống mệt mỏi. Bởi điều đó chẳng khác nào đặt công tắc của cảm giác an toàn vào điều kiện “mọi thứ đều phải chắc chắn”.

Nhưng con có cao lên không, lần này có thi tốt không, cơ hội cuối cùng có đến với mình không - rất nhiều phần trong đó vốn không nằm trong quyền quyết định của chúng ta.

Một số người mẹ luôn muốn biết chắc kết quả trước rồi mới yên tâm. Thế nhưng, nhiều chuyện phải đến cuối cùng mới có câu trả lời.

Càng muốn xác định trước, họ càng dễ bị những điều chưa xảy ra cuốn đi. Cuối cùng, ngay cả những việc có thể làm tốt ở hiện tại cũng không còn tâm trí để chăm lo.

Kiểu người mẹ thứ ba không phải không quan tâm đến kết quả. Những việc cần làm, họ vẫn làm đầy đủ. Dinh dưỡng của con phải được bảo đảm, việc học cần đồng hành thì vẫn đồng hành, có cơ hội cũng sẽ cố gắng nắm bắt.

Chỉ là khi đã làm xong những gì cần làm, họ không truy hỏi suốt ngày xem kết quả rồi sẽ ra sao.

Con thi trượt, cơ hội vuột mất, họ cũng buồn, nhưng không tự thêm một câu: “Tất cả là tại mình”.

Nỗ lực hết sức là một chuyện, kết quả thế nào là chuyện khác. Kết quả không tốt thì có thể tìm cách điều chỉnh, không cần vì vậy mà phủ nhận bản thân.

Cái gọi là “số tốt” không nằm ở việc con ít khiến bạn lo đến đâu, chồng yêu bạn nhiều thế nào hay cuộc sống thuận lợi ra sao. Đó là khi gặp chuyện không như ý, bạn có thể dần lấy lại cân bằng, không bị mắc kẹt trong đó quá lâu.

Điều khiến ba kiểu người mẹ này đáng ngưỡng mộ là dù cuộc sống có không thuận lợi, họ vẫn chừa cho mình một khoảng để xoay xở, không dốc cạn mọi tâm sức vào đó.

Con có con đường của con, người khác có tính khí của họ, tương lai cũng có những điều không chắc chắn.

Việc có thể làm thì nghiêm túc làm. Chuyện tạm thời chưa nghĩ thông thì cứ để sang một bên.

Trong đời này, bớt tự làm khó mình một chút đã là một điều rất tốt rồi.