Bé ngủ dậy khóc và ngủ dậy cười khác nhau thế nào?

Sự khác biệt ấy khiến không ít mẹ băn khoăn: “Con mình cứ thức dậy là khóc, có phải thiếu cảm giác an toàn không? Hay mình chăm con chưa tốt?”.

Bé ngủ dậy thường có biểu hiện gì? Với nhiều mẹ, câu trả lời là khóc. Chỉ đến khi nghe tiếng khóc, bố mẹ mới biết con đã thức.

Nhưng có những bé tỉnh giấc rất yên lặng: tự mút tay, nhìn trần nhà, ê a, thậm chí mỉm cười dù không có ai đang chơi cùng.

Sự khác biệt ấy khiến không ít mẹ băn khoăn: “Con mình cứ thức dậy là khóc, có phải thiếu cảm giác an toàn không? Hay mình chăm con chưa tốt?”.

Thực tế, phản ứng khi vừa tỉnh giấc có thể phản ánh phần nào khí chất và trạng thái lúc đó của trẻ. Tuy nhiên, chỉ dựa vào việc bé khóc hay cười thì chưa thể đánh giá cảm giác an toàn, càng không thể dự đoán tính cách sau này.

1. Bé nhỏ tháng thức dậy khóc thường là để báo nhu cầu

Chưa biết nói, trẻ dùng tiếng khóc để báo cho người chăm sóc biết mình cần được giúp đỡ.

Đói bụng, tã ướt, quá nóng, quá lạnh, đầy hơi hoặc khó chịu trong người đều có thể khiến bé khóc ngay khi tỉnh giấc.

Một tình huống thường gặp khác là bé thức khi kết thúc một chu kỳ ngủ nhưng vẫn còn buồn ngủ, chưa thể tự ngủ tiếp nên khóc để tìm sự hỗ trợ.

Vì vậy, khi bé nhỏ tháng tỉnh dậy và khóc, điều đầu tiên nên làm là kiểm tra các nhu cầu của con. Đừng vội kết luận bé “thiếu cảm giác an toàn”.

2. Nụ cười của bé trong những tháng đầu thường là phản xạ

Một nụ cười của con sau khi ngủ dậy có thể khiến mẹ thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Tuy nhiên, trong một đến hai tháng đầu, nhiều nụ cười của trẻ vẫn mang tính phản xạ sinh lý.

Bé có thể cười khi đang ngủ, sau khi bú no hoặc vừa tỉnh giấc. Những nụ cười ấy không nói lên nhiều điều về cảm giác an toàn của trẻ.

Nụ cười mang tính giao tiếp - bé nhìn người đối diện và cười đáp lại - thường xuất hiện vào khoảng hai tháng tuổi.

Mẹ có thể tận hưởng khoảnh khắc con mỉm cười, nhưng không nên suy ngược rằng những bé không cười khi thức dậy đang thiếu sự yêu thương hay chăm sóc.

3. Hay khóc hay cười còn liên quan đến khí chất riêng

Trong tâm lý học phát triển, một cách phân loại khí chất trẻ nhỏ thường được nhắc đến gồm: nhóm dễ thích nghi, nhóm phản ứng mạnh và nhóm cần nhiều thời gian để làm quen. Theo cách phân loại này, tỷ lệ tương ứng khoảng 40%, 10% và 15%; những trẻ còn lại có đặc điểm pha trộn.

Trẻ dễ thích nghi thường có nhịp sinh hoạt tương đối đều đặn. Trẻ phản ứng mạnh có thể thể hiện sự khó chịu rõ hơn và sinh hoạt ít ổn định hơn.

Vì thế, việc bé hay khóc khi tỉnh giấc đôi khi chỉ phản ánh khí chất của con, không đồng nghĩa bố mẹ chăm sóc thất bại.

Khí chất không có loại tốt hay xấu. Điều quan trọng hơn là cách chăm sóc có phù hợp với từng trẻ hay không. Bé nhạy cảm, phản ứng mạnh cần sự kiên nhẫn và nhịp sinh hoạt phù hợp, thay vì bị so sánh hoặc gắn nhãn “khó nuôi”.

4. Khóc khi thức dậy không đồng nghĩa ngủ kém hay chậm phát triển

Hormone tăng trưởng có liên quan đến giấc ngủ sâu. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Nhưng thỉnh thoảng khóc khi thức dậy không có nghĩa là bé đang thiếu ngủ kéo dài.

Con có thể vẫn còn buồn ngủ hoặc khó chịu đúng thời điểm tỉnh giấc. Điều cần quan tâm là tình trạng diễn ra lâu dài: bé có thường xuyên thức giấc bất thường, ban ngày thiếu tỉnh táo hoặc tăng trưởng không đạt như mong đợi hay không.

Đừng vì một lần con thức dậy khóc mà lo rằng sự phát triển của bé đã bị ảnh hưởng.

5. Thức dậy rồi nằm yên quan sát là bình thường, chưa thể kết luận bé thông minh hơn

Khi bé tỉnh giấc, nằm yên nhìn cửa sổ hay trần nhà, con có thể đang ở trạng thái “thức tỉnh yên tĩnh”. Đây là lúc trẻ tỉnh táo, ít vận động và chú ý đến môi trường xung quanh.

Bé đang quan sát ánh sáng, lắng nghe âm thanh và làm quen với cảm giác sau khi thức dậy. Đó là một phần bình thường trong quá trình phát triển.

Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định bé nằm yên quan sát sẽ thông minh hơn những trẻ khóc khi tỉnh giấc.

Điều đáng lưu ý là trẻ thường xuyên không đáp ứng với âm thanh hoặc tương tác phù hợp với độ tuổi, mất đi những kỹ năng đã có, hay xuất hiện biểu hiện bất thường khác. Khi đó, bố mẹ nên đưa con đi khám để được đánh giá.

Ba điều bố mẹ nên nhớ:

Con thức dậy khóc: Kiểm tra xem bé có đói, tã ướt, nóng, lạnh hoặc khó chịu trong người không.

Nhìn tổng thể: Theo dõi giấc ngủ, mức độ tỉnh táo, việc bú, tăng trưởng và các mốc phát triển, thay vì chỉ một lần khóc hay cười.

Tôn trọng sự khác biệt: Mỗi bé có khí chất riêng. Điều con cần là cách chăm sóc phù hợp, không phải sự so sánh với trẻ khác.