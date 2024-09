Mấy ngày vừa qua, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đã có lần đầu đưa con trai về thăm quê nội ở Thái Bình. Về quê trong thời gian cơn bão số 3 YAGI đổ bộ đất liền, Doãn Hải My đã có những chia sẻ đầy lo lắng. Sau khi cơn bão đi qua, Hải My tiếp tục đăng tải hình ảnh sinh hoạt cùng gia đình chồng ở quê. Đây là lần đầu tiên cậu quý tử mới được 4 tháng tuổi nhà Đoàn Văn Hậu được bố mẹ đưa về thăm quê. Hải My cũng hứa hẹn sẽ tung vlog ghi lại chuyến đi ý nghĩa của con trai lần này.

Về thăm quê, vợ chồng Đoàn Văn Hậu dành thời gian nghỉ ngơi bên người thân. Cả hai cũng cùng anh chị trong nhà tụ tập trò chuyện sau một thời gian đi xa. Dù vậy, cũng như nhiều người dân Việt Nam hiện tại, Doãn Hải My cũng nóng lòng hướng về những vùng đang chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đưa con trai về thăm quê nội

Trên trang cá nhân có gần 250.000 lượt theo dõi, bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ thông tin người dân Thái Nguyên đang rất cần lượng xuồng, thuyền, phao và nhân lực cứu hộ trong cơn lũ lụt đang gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân. Doãn Hải My cũng đã đăng tải danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá để cảnh báo người dân và cầu nguyện sự bình an đến với mọi người.

Do mực nước sông Cầu đang dâng cao, nhiều khu vực dân cư ven sông của tỉnh Thái Nguyên đang ngập sâu trong nước. Cùng với đó là nguy cơ sạt lở bờ sông. Không chỉ Thái Nguyên, một loạt tỉnh miền núi phía Bắc bị đặt trong diện cảnh báo lũ quét và sạt lở đất đá trong vòng 6 giờ tới.