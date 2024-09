Đầu tháng 5/2024, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - tiểu thư Doãn Hải My đã chính thức lên chức bố mẹ khi Hải My hạ sinh con trai đầu lòng. Nhóc tỳ có tên thật là Đoàn Minh Đăng, tên thường gọi ở nhà là bé Lúa. Dù mới chào đời được hơn 4 tháng, cậu quý tử nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã nhanh chóng trở thành "thế lực nhí" trong làng bóng đá với tài khoản mạng xã hội riêng có gần 40.000 người theo dõi. Dân tình vừa tò mò về cách Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My nuôi dạy con, vừa quan tâm đến việc cặp đôi đình đám làng bóng đá cân bằng mối quan hệ nội - ngoại như thế nào.

Mới đây, một cư dân mạng đã hỏi dò bà xã Đoàn Văn Hậu về việc bao giờ bé Lúa sẽ về thăm quê nội ở Hưng Hà, Thái Bình. Bởi từ lúc con trai chào đời đến hiện tại đã được 4 tháng tuổi, Văn Hậu và Hải My thường xuyên cập nhật những hình ảnh của bé Lúa nhưng đều ở Hà Nội.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My và con trai đầu lòng

Đáp lại, Doãn Hải My cho biết cô sắp tung vlog cho con trai về thăm quê nội. Lời đáp khéo léo vừa khẳng định việc bà xã Văn Hậu đã cùng chồng đưa con về thăm quê, hơn nữa còn cẩn thận ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa này của con trai để lưu giữ làm kỉ niệm gia đình.

Trước đó, Doãn Hải My từng đôi lần bị netizen phán xét có sự xa cách với bố mẹ chồng ở quê với những bình luận như: "Chẳng bao giờ thấy về quê thăm bố mẹ chồng, toàn thấy lượn như cá cảnh. Hảo con dâu". Tuy nhiên, Hải My không đáp trả mà chỉ đôi khi chia sẻ chuyện được mẹ chồng lên Hà Nội giúp chăm sóc con, hay cùng mẹ chồng đưa bé Lúa đi chơi.