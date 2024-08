Con trai Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My giống ai?

Ba tháng gần đây, làng bóng đá liên tiếp đón chào sự gia nhập của những "hot kid" quyền lực, con nhà các cầu thủ nổi tiếng như bé Minh Đăng (biệt danh Lúa) - con trai Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My; bé Quang Minh (biệt danh Lido) - con nhà Quang Hải và Chu Thanh Huyền; bé Phin - con trai Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang,... Diện mạo của những nhóc tỳ cũng nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và nàng WAG Doãn Hải My đã chính thức công khai gương mặt của cậu quý tử Minh Đăng sau ba tháng giữ kín. Cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen gia đình Văn Hậu - Hải My đẹp như tranh vẽ khi bố điển trai, mẹ xinh đẹp còn con trai trắng trẻo, đáng yêu. Dân mạng còn khẳng định bé Lúa có diện mạo giống mẹ, thừa hưởng "gen xịn" của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, chắc hẳn visual của cậu quý tử khi lớn lên sẽ "đáng gờm" lắm đây.

Diện mạo của bé Lúa nhà Văn Hậu - Hải My được nhận xét giống mẹ thủa nhỏ

Nhìn lại những hình ảnh của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thời thơ ấu, càng thấy rõ bé Lúa rất giống mẹ thuở nhỏ, đặc biệt ở khuôn miệng cong cong, chiếc mũi cùng nước da trắng trẻo.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hẹn hò từ năm 2020, lần đầu xuất hiện công khai bên nhau vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 - nơi Doãn Hải My được vinh danh là Người đẹp tài năng và lọt Top 10 Hoa hậu. Thời điểm đó, cả hai đã hẹn hò nhưng vẫn chưa công khai và khá kín tiếng trên mạng xã hội. Đến năm 2022, sau thời gian tìm hiểu chín muồi, cặp đôi mới chính thức chia sẻ về chuyện tình yêu với người hâm mộ. Một năm sau đó, Văn Hậu cầu hôn Hải My rồi nhanh chóng đăng kí kết hôn, làm đám cưới. Năm tháng sau đám cưới linh đình, Doãn Hải My hạ sinh quý tử đầu lòng. Cả hai hạnh phúc chia sẻ về những trải nghiệm khi lần đầu làm bố mẹ.

Lập gia đình và sinh con, Đoàn Văn Hậu có thêm hậu phương vững chắc bênh cạnh đồng hành, cổ vũ anh trong thời điểm khó khăn của sự nghiệp. Hậu vệ quê Thái Bình đã có hơn 1 năm chật vật với việc điều trị chấn thương dai dẳng và hiện vẫn chưa rõ thời điểm có thể trở lại sân cỏ.

Văn Hậu và Hải My thời thơ ấu. Cư dân mạng khẳng định bé Lúa rất giống Hải My hồi nhỏ